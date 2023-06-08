Игорь Моржаретто: LADA Vesta NG - первая без равных

Наконец-то у дилеров появилась одна из главных новинок года, которую так ждали – «Лада-Веста». Насколько она изменилась? Что приобрела, а что потеряла? Мне удалось испытать новинку во время трехдневного тест-драйва по дорогам Санкт-Петербурга и области. ВТОРАЯ ПРЕМЬЕРА НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ Обновленную «Весту» ждали еще прошлой весной; АВТОВАЗ даже провел статическую презентацию модели, и… И все изменилось. Удалось выпустить лишь несколько сотен новых седанов и универсалов (которые дилеры потом продавали по баснословным ценам), а потом конвейер остановился. Ушел иностранный акционер, а вместе с ним и множество западных поставщиков. Чтобы все-таки выпускать «Весту», пришлось многое переделывать. Производство переехало из Ижевска в Тольятти, попутно пришлось решать массу проблем, связанных с поиском новых поставщиков. Если при задуманной изначально плановой модернизации речь шла о замене около двух сотен деталей, то потом пришлось искать уже более 600 (!) новых элементов и узлов... И нашли – преимущественно в России (многие наши производства из-за остановки автозаводов остались без заказов, и в работу включились с удовольствием) и в Китае, естественно.



Кто именно из иностранцев сейчас делает детали для «Весты», на заводе не говорят – ведь можно случайно подставить партнеров под вторичные санкции. Но, видимо, большую часть электроники и многие элементы подвески везут из Китая. Дефицит некоторых комплектующих до конца победить еще не удалось. Так, новые поставщики лакокрасочных материалов пока не смогли обеспечить всю цветовую гамму; сейчас с конвейера сходят машины лишь серебристого и темно-зеленого цвета, но в ближайшие месяцы обещают как минимум пять цветов.

На качестве окраски, антикоррозионной обработки и сборки смена поставщиков не сказалась – «Весту» сваривают и собирают на той же линии, где раньше производили машины на платформе B0 («Рено-Логан» и «Сандеро», «Лада-Ларгус» и XRAY). И что еще очень порадовало: покупатели сразу получают автомобили в вариантах седан и универсал, а также «Кросс». Полный набор! И в каждом – неплохой выбора комплектаций. И хотя для тест-драйва нам предоставили почти полный спектр, я выбрал любимый универсал SW Cross.

НА ЛИЦО ПРЕКРАСНАЯ, МОДНАЯ ВНУТРИ 8 лет назад именитому дизайнеру Стиву Маттину удалось сделать очень яркий и самобытный автомобиль, возможно – один из самых красивых в своем классе. Дизайн и сейчас ничуть не устарел, поэтому все изменения, которые произошли – точечные. У машины изменились бампера, передние крылья и капот – а все потому, что появилась полностью светодиодная оптика (российского производства!) и спереди, и сзади. Выглядит это все очень современно, и фары очень неплохо светят. Обычные лампочки остались только в задних указателях поворота (видимо, пока из соображений экономии). Версия «Кросс» обзавелась крупными сотами облицовки радиатора и новыми черными накладками на крыльях, порогах и дверях. Габаритная длина увеличилась на 30 мм (у «кроссов» – на 21 мм). Рекордным в своем классе остался и дорожный просвет: 203 мм – у «кроссов», 178 мм – у стандартных версий.

Словом, новая «Веста» выглядит классно и современно. Но главные изменения – в интерьере. Говорят, покупатели «Весты» (а за все время таковых уже больше 600 тысяч!) были удовлетворены размерами салона, но – не качеством его отделки. И при рестайлинге их мнение учли. Пластик передней панели теперь мягкий, приятный на ощупь; то же самое можно сказать и про дверные карты. Двухцветная отделка передней панели и всего салона выглядит совсем не бюджетно. Иной стала обивка сидений, добавились новые цвета.

В задних дверях наконец-то есть карманы! Сзади по-прежнему просторно, как в автомобиле более высокого класса. А еще в топовой версии появился цифровой дисплей приборов и вертикальный планшет, что очень впечатляет. Причем впервые в качестве заводского решения сервисы «Яндекса» интегрировали прямо в медиасистему отечественного автомобиля. Да, это серийное оборудование. Здесь и музыка, и навигация, и голосовой помощник (привет, Алиса!), а маршрут можно вывести и на планшет, и на цветной экран перед водителем.

Работает вся эта система быстро, а при наличии Интернета позволяет не только настраивать навигацию (разумеется, с пробками!) и подгружать собственные плейлисты, но и, например, оплачивать топливо на заправках. Обновления приходят автоматически, «по воздуху», подключение к Интернету возможно через ваш смартфон либо USB-модем.

Понятно, что в версиях попроще будет медиасистема формата 2DIN с сенсорным экраном, но уже без «Яндекса», с возможностью подключения Android Auto и Apple CarPlay. А приборы будут стрелочными, но оформленные в той же самой оранжево-красной стилистике, как и у топ-версии. А еще появилась – как штатное оснащение всех комплектаций – кнопка пуска двигателя. В общем, обновленная «Веста» производит впечатление более дорогого продукта. Но эта визуальная дороговизна хорошо маскирует целый ряд упрощений, на которые инженерам пришлось пойти из-за санкций – надеюсь, временно.

Например, пока у «Весты» нет климат-контроля, только кондиционер. Он управляется с помощью симпатичных небольших «кругляшек» на центральной консоли. Работает система вполне эффективно.



Нет – увы! – и круиз-контроля, хотя на руле существуют специальные кнопки, ждущие эту полезную функцию. Нет датчиков дождя и света: приходится для включения дворников или ближнего света по старинке клацать подрулевым переключателем. Недоступна коробка-автомат. Список «чего еще нет» можно, наверное, дополнять, но важнее добавить: пока. Потому что все эти полезные функции, без сомнения, вернутся на «Весту». Только чуть позже, когда получится освоить их производство в России или найти надежных поставщиков за рубежом. Вот систему стабилизации обещают устанавливать уже осенью, вариатор вернется на конвейер в начале будущего года и т.д. И что самое главное – в обещания руководителей АВТОВАЗа можно и нужно верить. Потому что «Веста» вернулась!

КАК ОНА ЕДЕТ? По технике тоже есть немало изменений. Большей частью – вынужденных. Так, не будет привычного «реношного» мотора 1,6 л/113 л.с. Под капотом «Весты» в начальной комплектации появился 90-сильный 8-клапанный двигатель 1,6 л, с которым мы уже знакомы по «Гранте» и «Ларгусу». Он, без сомнения, хорош в городе, но на трассе для достаточно крупной «Весты» его мощности хватает впритык. На нашем тесте таких машин не было, но, если судить по паспортным данным, «Веста SW Cross» с таким мотором разгоняется до 100 км/ч за 14 секунд. Да, нелегко будут даваться обгоны водителю такой машины…

А вот 16-клапанный двигатель (106 л.с.) порадовал! И в городе динамики хватает, и при обгонах на трассах – тоже; главное не лениться переключать ступени механической коробки передач. При этом средний расход топлива составил у меня за три дня около 8,5 л бензина на «сотню». Неплохой результат для довольно тяжелого универсала!

Говорят, пришла в Тольятти и такая проблема: «испарились» почти все поставщики элементов подвески. И пришлось срочно искать новых производителей узлов, пружин и амортизаторов. Нашли их в России и в Китае. И, на первый взгляд, «Веста» едет ровно так же, как и прежде! На прямой она непоколебима, а проходить повороты – вообще удовольствие, машина четко выписывает траекторию. Усилие на руле – почти идеальное. А отсутствующая ESP вмешаться в процесс управления просто не может.

При этом почти «логановская» энергоемкость шасси осталась – «Веста» все так же уверенно мчит по разбитым дорогам и только чуть потряхивает на крупных неровностях. Причем, как мне показалось, подвеска седана работает практически идеально, а вот более тяжелый универсал SW Cross стал более жестким, что ли, по сравнению с предшественником… Может, это проблема конкретного автомобиля, а, может, подвеска требует небольшой доводки – все-таки поменялись практически все поставщики. Или это я просто придираюсь, и некий «среднестатистический водитель» ничего подобного не заметит…

Зато теперь все «весты» оснащаются не только передними, но и задними дисковыми тормозами! И еще раз повторю: все «ушедшие» опции обязательно вернутся. Так, более мощный двигатель 1,8 л (122 л.с.) появится в первом квартале будущего года – вместе с вариатором. Не исключено, что автоматическую коробку соединят и с мотором 1,6 л. А до конца года в Тольятти обещают выпустить и «Весту Спорт»! Так что гамма модификаций скоро расширится, но, главное – рынок наконец-то получил машину, которую ждали. Целый год! И продажи начались во всех дилерских центрах страны (а их – более трехсот). СКОЛЬКО СТОИТ НОВАЯ «ВЕСТА»? Объявленная на старте продаж цена меня здорово обрадовала, потому что эта «Лада» попала ровно в тот сегмент, где у нее совсем нет конкурентов. Базовая комплектация Comfоrt c 90-cильным двигателем стоит 1 239 900 рублей. В оснащение входят ABS, светодиодная оптика, кондиционер, фронтальные подушки безопасности, подогрев передних сидений, электропривод зеркал и боковых стекол. Доплата за 16-клапанный мотор (106 л.с.) – 99 тысяч. Универсал обойдется на 90 тыс. рублей дороже седана. А модификация Cross стоит минимум 1 511 900 рублей. ТОП-комплектация Techno (именно такие автомобили были на нашем тесте) с цифровой приборной панелью, мультимедийным комплексом, обогреваемым кожаным рулем, камерой заднего вида и 16-дюймовыми колесами на литых дисках оценена в 1 569 900 рублей.

С таким прайсом конкурентов у «Весты» нет, и, похоже, не предвидится. Самые дешевые седаны из Китая стоят уже значительно дороже, например, «Каи-E5» (1 959 000 рублей) или «Баик-U5 Plus» (1,7 – 1, 9 млн рублей, но машины пока в продажу не поступили).



Универсал SW Cross можно сравнивать с переднеприводными кроссоверами из Китая, такими как «Кулрей», «Тигго 4», «Джолион» и т.д. При этом онисущественно дороже, (плюс 300 – 600 тыс. руб.), хотя, признаем, богаче укомплектованы. А у нашей «Весты», кроме цены, свои преимущества – большой дорожный просвет (203 мм) и объем багажника (480/825 литров), больше места во втором ряду. Про наличие запчастей и возможность отремонтировать в любом населенном пункте я вообще молчу…

Если вы готовы мириться с кондиционером вместо климат-контроля, а также отсутствием круиз-контроля и ESP, то обновленную «Весту» покупать можно и нужно. Потому что она остается лучшим отечественным автомобилем – без прямых конкурентов… и без сомнений.