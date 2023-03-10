Игорь Моржаретто: Tank 300 атакует

Китайские производители в последние месяцы активно везут к нам не только модели известных уже марок, но и новые бренды. Очередное открытие - целая линейка рамных внедорожников по имени Tank. И тест-драйв модели 300 подтвердил: это и правда танк! ИМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОБРАЗ …Вторую неделю подряд я напеваю про себя два эстрадных шлягера последних лет: «Китайский танк» группы «Крематорий» («Еще вчера она была Нежна, как шелк, теперь она - Китайский танк!») и «Танкист» от «Жуков» («Я ее полюбил за ее красоту, За большие глаза, за золотую косу, А ей нужен танкист в шлеме и галифе, А ей нужен танкист — косая сажень в плече...»). На самом деле песен про танкистов куда больше, но понятно одно – наша любовь к танкам и тем, кто ими управляет – уже на генетическом уровне. Поэтому мне кажется, что китайские маркетологи правильно угадали с названием новой марки (хотя вряд ли в этот момент думали про позиционирование на российском рынке). Хотя, конечно, в представительстве компании настаивают на произношении «Тэнк», но, по-моему, это бесполезно. Как пишем, так и произносим. Кстати, «тэнк» по-английски - это емкость (с горючим), ведь первые танки при перевозке маскировали с помощью брезента под цистерны, чтобы ввести в заблуждение противника.

В дизайне первой ласточки нового бренда четко прослеживается тема классических внедорожников старой школы — плоские панели кузова, круглые фары с эффектными светодиодными прорезями дневного света, бамперы из некрашеного пластика, расширители колесных арок и распашная задняя дверь с закрепленной на ней запаской. Ближе всего по духу, наверное, знаменитый «Джип-Чероки» – нет, не нынешний слащавый красавчик, а классический XJ (его выпускали в 1984 – 2001 годах), хотя кому-то кажется, что «Танк» похож на «Рэнглер», кто-то находит отсылки к вечному дизайну «Дефендера»… Но уж точно, в чем нельзя упрекнуть «трехсотку», так это в плагиате. Абсолютно оригинальная модель с незнакомой пока эмблемой в виде крупной буквы Т.

Итак, что мы имеем? Настоящий рамный внедорожник со всеми вытекающими последствиями, причем необычного размера. При длине 4620 мм это единственный такой автомобиль в России (а, может, и в мире). Он на метр длиннее «Сузуки-Джимни» и на полметра нашего «УАЗа-Хантер», на 15 см короче, чем «УАЗ-Патриот» и на 20 см - чем родственный «Хавейл-H9», а также «Паджеро Спорт» и «Лендкрузер Прадо». Кстати, на этом недлинный список рамных внедорожников на нашем рынке и заканчивается… И вот теперь появился «Танк» – новая марка известной у нас компании «Грейт Волл», задуманная, чтобы дополнить кроссоверы «Хавейл». Пока эти внедорожники продаются только в Китае, Австралии, Саудовской Аравии и вот теперь - в России, но география, говорят, будет быстро расширяться.

А насколько имя соответствует интерьеру салона? Очень даже неплохо: как и на младшей модели «Хавейл-Дарго», здесь множество удобных ручек, чтобы держаться на бездорожье, а грубый пластик мирно соседствует с самыми передовыми технологическими решениями.

Перед водителем — два 12-дюймовых экрана, с понятным интерфейсом и логичным функционалом мультимедийного комплекса. Можно легко подключить смартфон через Apple CarPlay или Android Auto и вывести на дисплей карту навигатора, а можно воспользоваться камерами кругового обзора и «прозрачным» капотом на бездорожье.

Что приятно – внизу центральной консоли есть ряд натуральных клавиш, которые отвечают за управление микроклиматом; говорят, что их добавили именно по запросу российского офиса. И теперь это решение применяется во всех «танках» на всех рынках. Очень удобно, особенно когда машину трясет на бездорожье… В интерьере есть не только дорогая кожа Nappa, но и панели из жесткого пластика, но к удобству не придраться.

Единственная моя претензия – к непонятной выпуклой пластмассовой накладке напротив места переднего пассажира. Зачем она тут появилась, с какой целью? Салон она точно не украсила… Может, там спрятан секретный механизм?

Понравились передние сиденья - за три дня и свыше 1000 км никто из коллег не пожаловался на проблемы со спиной (а они мастера выкатывать претензии!). У кресла водителя есть даже массажная функция, а также вентиляция. Забираться в салон непросто (высоко!), но штатные подножки и многочисленные ручки в помощь.

Сзади удобно, места для ног хватает, а спинку можно регулировать по углу наклона. Есть подогрев заднего дивана, две USB-зарядки, подлокотник с подстаканниками. Кстати, понравился механизм трансформации задних сидений. Они складываются вручную: сначала нужно откинуть подушку, затем опустить спинку в горизонтальное положение. Получается большая ровная площадка, которая в отсутствие 5-звездочного отеля станет уютным спальным местом для двоих путешественников.

Багажник же относительно небольшой (410 л), хотя к оснащению не придраться. Есть розетки на 12 и 220 вольт, петли для крепления грузов, крючки для сумок и даже (!) столик для пикника. Но удивило отсутствие шторки – во всех комплектациях. Это для наших условий минус. Зато уже заранее сертифицировано сцепное устройство и подготовлено место для фаркопа.

Адаптация к российским условиям включает полный зимний пакет: обогрев лобового стекла, всех сидений, руля, форсунок стеклоомывателя. Кроме того, на заводе проводят дополнительную антикоррозионную обработку деталей кузова, и специально для нас устанавливают омыватель камеры заднего вида.

ПО ДОЛИНАМ… Возвращаюсь к главному: «Танк-300» - рамный внедорожник, с дорожным просветом 224 мм, понижающей передачей, блокировками переднего и заднего дифференциалов и множеством режимов работы электроники. Арсенал очень серьезный! Под капотом – безальтернативный (пока) 220-сильный бензиновый турбомотор и 8-ступенчатый классический автомат ZF. Заявленные динамические характеристики поначалу не очень впечатляют — 10,6 секунды разгона до сотни и 175 км/ч максимальной скорости.

Но это только поначалу… Мощности более чем достаточно, чтобы резво стартовать с места, уверенно держаться в потоке и обгонять попутные машины на загородных дорогах. Можно не стесняться пришпоривать тяжелый внедорожник и по извилистым дорогам носиться, как на обычной легковушке. Только слишком быстро ехать и не хочется: на скорости выше 120 км/ч в салоне шумно. Аэродинамика здесь специфическая, сказывается угловатый кузов и большие лопухи зеркал заднего вида. И при активной езде аппетит у этого «холодильника» становится негуманным: при паспортном расходе в 10,7 л/100 км бензина (можно заливать АИ-92) у меня никак не получилось выйти на показатель меньше 15 л на сотню (правда, с учетом скоростного участка).



А вот на нормальной скорости двигатель очень тихий, не слышно и гула шипованных шин, а энергоемкая подвеска позволяет вообще забыть о ямах и мелких неровностях, буквально разглаживая дорогу. В общем, мечта путешественника: включаешь адаптивный круиз-контроль и катишь себе, наслаждаясь аудиосистемой «Инфинити». Обзорность — великолепная! Есть функция удержания в полосе (с возможностью уклонения от перестраивающихся машин), а еще «Танк-300» сам затормозит на малой скорости, если водитель не заметит препятствие на парковке.

Что реально не понравилось, так это нефиксируемые подрулевые переключатели. Включаешь, скажем, правый поворот, и он будет мигать до скончания века. Пытаешься его отключить, но нащупать промежуточное положение совсем непросто… Иногда кажется, что лучше вообще поворотниками не пользоваться! Но вернемся на дорогу. Удивительно, но на гравийке характер автомобиля не меняется – как будто под колесами по-прежнему ровный асфальт. Только стук камней по колесным аркам говорит: нет, это не так… А потом дорога кончается.

…И ПО ВЗГОРЬЯМ Любителям офф-роуда хорошо знакомо словосочетание «трансмиссия Part-Time» и все обязательные положения колесика режимов: 2H, 4H и 4L. Задний привод (2Н) – для асфальтовых дорог, 4H (с жестким подключением передних колес) для сложных участков (тут скорость ограничена 80 км/ч). И, наконец, 4L — это классическая «понижайка». В общем, все правильно.

И еще выведенный воздухозаборник двигателя позволяет преодолевать броды глубиной до 700 мм. А короткие свесы кузова обеспечивают очень хорошую геометрическую проходимость. Но, как известно, чем круче внедорожник, тем дальше идти за трактором. Так вот, четыре мощные буксировочные проушины - торчат сразу под бамперами.



…Наверное, все-таки правильнее перед выездом на бездорожье прочитать в инструкции описание режимов трансмиссии и электроники (что занимает там, наверное, немало страниц). Но изучать автомобиль пришлось непосредственно в полевых условиях, в предгорьях Кузнецкого Алатау. Управляется все внедорожное хозяйство двумя шайбами и кнопками, расположенными рядом с джойстиком автомата на центральном тоннеле. Есть еще два ряда клавиш, которые заведуют блокировками дифференциала и другими внедорожными функциями.



Вспоминаю навыки управления «Джипом-Рэнглер» на бездорожье: чтобы включить режим 4L, надо сначала перейти в нейтраль. Теперь нажать пару клавиш, отвечающих за блокировку заднего и переднего дифференциалов – и можно смело штурмовать крутой подъем по раздолбанной грязной грунтовке к одной из вершин Сундуков (это, кто не знает, в Хакасии).

Кстати, и разные электронные алгоритмы тоже очень помогают, главное правильно выбор сделать («Снег», «Камни», «Песок» и так далее): меняются отклики на педаль акселератора, усилие на руле и работа противобуксовочной системы. Еще есть и экспертный внедорожный режим, где отключаются все системы безопасности, кроме ABS. Это еще не все: имеется внедорожный круиз-контроль и некий «танковый разворот» (!). Это когда тормоз «прикусывает» заднее внутреннее колесо, и радиус поворота уменьшается на 1,5 м. В общем, «Танк» справляется со снежной целиной, грязью, подъемами и спусками на отлично. У внедорожника честно блокируются все дифференциалы, и удачного зацепа даже одного колеса достаточно, чтобы «трехсотый» продолжил движение.

И НА РЫНКЕ Да, назвать «Танк» доступным нельзя. За рамный внедорожник в изначально богатой комплектации Adventure просят 3 699 000 рублей. Есть еще максимальное исполнение Premium - с электроприводом сиденья водителя, массажем, вентиляцией, шторками безопасности, активным круизом-контролем и прочими радостями. Но цена вырастает на 350 тысяч. Дорого? Но ведь соперников у него просто нет… А качество сборки и первый внедорожный тест-драйв позволяют верить, что 5-летняя гарантия может даже и не понадобиться.

Кстати, уже известно, что в этом году в модельном ряду появится и вторая модель - большой внедорожник «Танк-500» с двигателем V6. Вполне возможно, что и линейка «трехсотых» расширится – будет модификация с более современной трансмиссией с автоматическим подключением передних колес, а также гибридная версия. А вот дизеля – увы! – на «танках» однозначно не будет.

Автомобиль может смело рассчитывать на тех клиентов, для которых страсть к активному отдыху доминирует над ежедневной практичностью. И кому по работе нужна действительно высокая проходимость. Хотя поклонников рамных полноприводных внедорожников в мире не так много, не сомневаюсь, что несколько сотен (а может – и тысяч?) «танков» появятся на российских дорогах уже в этом году. Tank 300 - вполне может составить конкуренцию именитым соперникам; они уже как минимум сопоставимы - по оснащению, комфорту и проходимости. Но новой марке надо еще будет оправдать аванс доверия, и доказать, что «Танк» приехал в Россию всерьез и надолго.