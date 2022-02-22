Михаил Козлов: Isuzu Mu-X – герой нашего времени

В наше насквозь кроссоверное время отстаивание ценностей традиционных рамников сродни подвигу. Isuzu Mu-X второго поколения, тест которого прошел на Северном Кавказе, – тот еще нонконформист. АЗИЯ БЕЗ АЗИАТЧИНЫ Порой детали очень красноречиво говорят о характере автомобиля. Вот смотришь на мощные, выставленные напоказ буксировочные проушины Mu-X и сразу понимаешь – это не неженка-кроссовер. И точно: SUV Isuzu в технологическом плане – ближайший родственник классического рамного пикапа D-Max. Значит, все будет серьезно, по-мужски. Впрочем, не до степени нарочитой брутальности. Зауженная передняя LED-оптика и крупная радиаторная решетка с парой эффектных горизонтальных планок наделяют Mu-X толикой импозантности и стилистически обособляют от утилитарного кузена-пикапа. В целом пятидверный кузов SUV выдержан в традициях азиатской школы дизайна, но отсутствие вычурности и дробления на мелкие элементы делает внешность модели приятной и на взгляд европейца. Точнее, россиянина, поскольку Mu-X в западной части Старого Света будет доступен только в нашей стране.

В оформлении салона SUV вместо стилистических вывертов вы обнаружите сбалансированность пропорций и ощутите атмосферу надежности. Ее генерируют мощные, ухватистые ручки на передних и центральных стойках крыши, а также ставший чуть ли не экзотикой в наши дни не дающий осечек механический селектор классического гидромеханического "автомата". Надежнейший 6-диапазонный Aisin безальтернативен для Mu-X на нашем рынке, что несколько удорожает модель по сравнению с Mitsubishi Pajero Sport, предлагающим базовую версию с МКП, зато добавляет SUV Isuzu статусности.

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ НЕ БЕЗ СТРАННОСТЕЙ С другой стороны, технологический снобизм – это не про Mu-X. Вдоволь поплутав по электронным меню множества современных моделей в поисках управления базовыми функциями, начинаешь по-особому ценить сохраненные у SUV Isuzu физические кнопки двухзонного климат-контроля и двухуровневого обогрева передних сидений. Выбор в пользу классических разъемов USB Type A тоже снимает множество проблем в том числе и при подключении смартфонов, использующих приложение Android Auto. Для дивайсов с Apple CarPlay соединение с 7- или 9-дюймовыми цветными дисплеями беспроводное. Такое разделение выглядит немного странно, но настоящее изумление испытываешь, когда обнаруживаешь в верхнем бардачке SUV в топ-комплектации Premium Safety проигрыватель DVD-дисков. Впрочем, основной покупатель из категории 35 – 50-летних ощутит при виде этого устройства теплое чувство ностальгии.

Пожалуй, в этом есть и практический смысл. Модель, выпускаемая в солнечном Таиланде, обходится без обогрева руля, лобового стекла и задних сидений, а в кормовой части салона можно регулировать интенсивность обдува только холодным воздухом. Любопытно, что соответствующий пульт на потолке активируется кнопкой на передней панели. Годится в качестве способа привить задним пассажирам уважение к водителю. А тот мысленно поблагодарит создателей Mu-X за достаточно широкий диапазон регулировки рулевой колонки в двух плоскостях и способность левого "дворника" добивать почти до самой стойки лобового стекла. И, конечно, весь экипаж SUV Isuzu оценит заботу о его безопасности. В стандартную комплектацию входит 7 эйрбегов, а в топ-исполнении модель получает комплекс интеллектуальных систем безопасности IDAS (ISUZU Intelligent Driver Assistance System).

На асфальтированных дорогах Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии сверхбдительной показала себя система звукового предупреждения о выезде с занимаемой полосы. Назвать этот ассистент перестраховщиком язык не повернется, учитывая рассказы о строгости местных гаишников в пресечении попыток срезать виражи с выездом на встречку. А вот адаптивный круиз-контроль SUV Isuzu отличается удивительным долготерпением: и после пятиминутной остановки движение возобновляется автоматически. Ценное качество в вялотекущих пробках! В составе IDAS имеется еще более полудюжины компонентов, и об их эффективности свидетельствует высший рейтинг безопасности, заработанный Mu-X в 2021 году по итогам испытаний ASEAN NCAP.

ЧЕСТНЫЕ 7 МЕСТ SUV Isuzu заслуживает отличной оценки и за простор салона. Конечно, как у многих рамников, его реальная высота оказывается чуть меньше ожидаемой, но все равно над головой человека ростом слегка за 180 см еще остается приличный зазор. Он не истончается в ноль даже на третьем ряду сидений, который Mu-X получает по умолчанию. В коленях у взрослого пассажира тоже остается запас пространства, конечно, если сидящие на диване второго ряда не злоупотребляют регулировкой секций его спинки по углу наклона (у сидений галерки он тоже меняется хотя и в меньших пределах). Словом, перед нами полноценный 7-местный автомобиль, причем для проникновения на третий ряд не требуются акробатические навыки.

Одно нажатие на рычаг на торце центрального дивана – и та или иная его секция, превратившись в "бутерброд", автоматически откинется к тыльной части спинки переднего кресла. А в полностью сложенном состоянии сиденья двух задних рядов образуют большую, почти горизонтальную площадку, которую ничто не мешает превратить и в полноценное спальное место. Приятно и то, что даже при 7-местной конфигурации салона объем грузового отсека не усыхает до неприличия. Плата за столь рациональное использование внутреннего пространства в виде висящей под днищем полноразмерной запаски не кажется чрезмерной.

МНОГОЛИКАЯ НАДЕЖНОСТЬ Если же в ваших планах перевозка чего-то действительно габаритного, то Mu-X при сокращении собственной загрузки на 400 кг способен буксировать снабженный тормозами прицеп полной массой до 3,5 т. Причем SUV Isuzu сделает это, не напрягаясь. Все потому, что рядная 3-литровая дизельная турбо-"четверка" выдает солидные 450 Нм максимального крутящего момента уже при 1600 об/мин и остается на этом пике вплоть до 2600 об/мин. Такая тяговитость, обусловленная и применением турбины с изменяемой геометрией, даже на серпантинах, взбирающихся по крутым горным склонам, позволила остаться в рамках близких к заявленному среднему расходу дизтоплива в скромные 8,4 л/100 км. Неплохо для почти пятиметрового рамника со снаряженной массой в две с четвертью тонны!

Так что с 80-литровым баком Mu-X – настоящий "дальнобой". Возможно, не реактивный (Isuzu секретит время разгона с места до "сотни", указывая лишь максималку в 180 км/ч), но 190 "лошадей" под капотом все же не производят впечатления объевшихся транквилизаторами. SUV Isuzu не выпадает из трафика, хотя при обгонах накоротке наличие у АКП6 ручного режима не воспринимается ненужным довеском. Усиленная по сравнению с пикапом D-Max шумоизоляция – тоже. Жаль, Mu-X не достался более эффективный "фильтр" против генерируемых турбо-"четверкой" вибраций, особенно ощутимых при остановках, но чего не отнять у этого мотора серии 4JJ3 с грузовыми корнями, так это надежности. "Вечный" чугунный блок и надежнейший шестеренчатый механизм газораспределения с короткой цепью, обходящейся без дорогих успокоителей и не требующей замены весь срок службы автомобиля, интервалы ТО в 20 000 км – это ли не мечта любого, кто знает счет деньгам?!

То же ощущение спокойной уверенности рождают настройки шасси Mu-X. Да, он, как и все рамники с неразрезным задним мостом, не идеал плавности хода, но отказ от рессор в пользу пружин в подвеске второй пары колес и более оптимальная развесовка по осям обеспечили SUV Isuzu при сопоставлении с "кузеном"-пикапом явный прогресс в отношении курсовой устойчивости. Mu-X с его "длинным" рулем, делающим 3,5 оборота от упора до упора, не напоминает скальпель, вспарывающий виражи серпантинов? Суетливость для солидного рамника скорее противоестественна.

ТОЧНО НЕ КРОССОВЕР Способности "без дрожи в коленках" одолеть крутой подъем или спуск, шутя справиться с выраженным диагональным вывешиванием, продемонстрировав при этом отсутствие перекосов дверей, признак отличной жесткости связки "рама-кузов", – вот чего ждешь от Mu-X. И тайский "японец" не разочаровывает. Показатели геометрической проходимости уже смотрятся достойно, как и совсем не кроссоверный клиренс в 235 мм. Это с учетом стальной защиты, полностью прикрывающей топливный бак. Что до глубины преодолеваемого брода в 800 мм, то тут SUV Isuzu могут бросить вызов разве что "большие" Land Rover/Range Rover. Да, у Mu-X трансмиссия 4х4 с жестко подключаемым передним мостом куда проще и ограничивает использование полного привода лишь действительно тяжелыми участками. Вот только факт есть факт: на горных дорогах, где коварный щебень чередовался с укатанным снегом и льдом, SUV Isuzu на шипованных покрышках Michelin X-Ice North 4 SUV 265/60 R18 и в заднеприводном режиме оставался устойчив, предсказуем. На ходу легко чередовать при необходимости режимы трансмиссии 2Н и 4Н позволял удобно расположенный круглый контроллер. А чтобы манипулировать им не мешали бутылки с водой, их из гнезд на напольной консоли лучше поместить в подстаканники, которые выдвигаются из недр торпедо прямо перед дефлекторами вентиляции. Так что в зависимости от температуры за бортом ваши напитки будут подогреваться или охлаждаться.

Нет, Mu-X точно не простак даже в таких мелочах, не говоря уже о вещах посерьезнее. Двухступенчатая раздатка Isuzu T150 – уже хорошее подспорье на бездорожье, как и система автоматического подтормаживания на спуске, отлично справляющаяся со своей задачей особенно в сочетании с принудительно включенной первой передачей. В ситуации диагонального вывешивания электронная имитация межколесных блокировок на обеих осях показала себя настолько эффективной, что включения принудительной блокировки заднего дифференциала так ни разу и не потребовалось. На маршруте нам не попались грязевые ванны, глубокий рыхлый снег и песок, но Mu-X готов и к таким ситуациям: включаемый кнопкой на напольной консоли внедорожный режим позволит использовать пробуксовку за счет смягчения вмешательства ABS и системы стабилизации. А царем оффроудной горы в линейке Mu-X в третьем квартале 2022 года станет версия Arctic Trucks с увеличенным до 290 мм клиренсом, 35-дюймовыми грязевыми шинами, расширителями колесных арок и встроенной лебедкой. Причем все эти деликатесы будут сертифицированы.