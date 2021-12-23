Антон Чуйкин: Renault Kaptur - счастливая семерка

Позволю себе похвалиться: у меня новый автомобиль! Седьмой в моей личной авто-биографии, или даже 16-й, если прибавить еще длительные эксплуатационные тесты редакционных машин. В жизни автолюбителя, гласит старый афоризм, два самых главных события – это когда он покупает новый автомобиль… и продает старый. Для меня эти прекрасные моменты сливаются воедино, когда я разгружаю одну машину от вещичек, которыми мы с ней обросли за время совместной жизни, а потом ищу им место в новом автомобиле. Причем с каждым разом скарба все меньше. Так я и не забрал из «Москвича-2141» пару здоровенных банок из-под кинопленки, в которых хранил унаследованные от коллеги гайки, шайбы, болты и прочий крепеж, достаточный, кажется, для сборки еще одной машины. Инструментальный ящик килограммов на десять (от монтажных лопаток до динамометрического ключа) ненадолго перекочевал из «Москвича» во впрысковую «восьмерку», а из нее переехал на вечную стоянку в гараж. Запасная катушка и ручная лебедка остались в «Ниве», которая «Шевроле». Детское кресло у меня украли вместе с первым «Сандеро». А комплект галогеновых ламп я подарил новому хозяину второго «Сандеро». Потому теперь у меня светодиодные фары. И долговечные, и не очень позволяющие самостоятельную замену источников света. То есть, почему – у меня? У моего «Каптюра»!

ВОТ ЭТО МНЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ Уже не один раз говорил я спутникам эту фразу. Увидел впереди свободное место, или зеленый светофор, или встречную машину при обгоне – нажимаешь на газ, и замечательный моторчик уносит «Каптюр» вперед. Да, я понимаю, что 150-сильный «один и три турбо», да еще в паре с вариатором вызывают опасения осторожных и бывалых автомобилистов. Как долго прослужит, как переварит наш бензин, что будет в холода? Но столько удовольствия он дарит водителю, так задорно и весело разгоняет автомобиль, что о рисках просто не думаешь. Живем один раз, сколько можно беречься!? И потом, я доверяю компании и тысячам хозяев, которые без проблем эксплуатируют «малахольный» агрегат вот уже несколько лет – и у нас, и в Европе, и на «рено», и на «ниссанах», и на «мерседесах».

Осторожно и бережливо я уже достаточно поездил – предыдущие шесть лет у меня был «Сандеро» с мотором 82 силы и роботом. Он меня устраивал… но удовольствия не доставлял. Не хочу больше пресного. Хоть оно и полезное. Даже перед короткой поездкой, когда надо подбросить детей до школы, я стремлюсь выйти первым из квартиры, чтобы самому сесть за руль. Потому что мне очень в кайф, как едет этот «Каптюр» - даже на смешной дистанции в три километра успеваю получить заряд хорошего настроения. Иногда, правда, меня опережает супруга. И тогда… «Вот это в нем больше всего нравится!» Да, дорогая, конечно. Наслаждайся. Я как раз залил вчера полный бак. ЭКОНОМИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ В теории этот мотор куда более экономичен, чем атмосферные агрегаты прежних поколений. Тем более, опять же, вариатор. Но что с мотором 1,6, что сейчас с 1,3 турбо, я получаю средний расход с учетом пробок около 9,5 л/100 км. Правда, теперь каждые сто километров я проезжаю чуть быстрее и приятнее. Но истина в том, что расход топлива живет под педалью – как нажимаешь, так и тратишь. У меня есть типовой сценарий для оценки экономичности: по свободной дороге, и чаще всего на одном маршруте, я проезжаю 100 км, выдерживая среднюю скорость не менее 80 км/ч. Такой режим дачной поездки, если выезжать с утра пораньше. Или, наоборот, вечером попозже. Часть пути по МКАД, часть по магистрали М-3. Нога – одна и та же, маршрут и ритм тоже. Конечно, мне было интересно проверить, сколько же израсходует «Каптюр», и выбрав свободный вечер, я отправился на тест. И получил на финише число на бортовом компьютере – 6,6 л/100 км.

Открываю архив с прежними измерениями, нахожу «Сандеро» – 6,7 л/100 км. Если подумать, все логично. Аэродинамика, масса, высота, резвость, полный привод, эффективный мотор с наддувом взаимно друг друга уравняли и привели к близким результатам. Хотя минимальный выигрыш – тоже выигрыш! Тут стоит вспомнить, что «Каптюру» предписан 95-й, а в «Сандеро» я без малейшего сомнения заливал 92-й. Итог: экономить не получится. По крайней мере, в таких условиях. Вот летом поеду куда-нибудь совсем далеко и проверю еще раз.

УДОБНО И ТЕПЛО Интересно наблюдать, как недавно еще редкие и роскошные устройства спускаются из класса престижных автомобилей в самые что ни на есть массовые. Ярчайший пример – автомат, который теперь предпочитают даже самые экономные, чтобы не сказать скаредные водители. Но я больше о комфорте. В первую очередь – об устройствах, греющих руки… и не только руки: руль, четыре сиденья (ох, как радовались задние пассажиры!), лобовое стекло. Привыкаю ездить без перчаток. А еще я раз и навсегда перевел освещение в режим «Авто» и теперь не боюсь, что забуду включить фары. То же самое относится к стеклоочистителям, которые сами смахивают капли и снежинки. Правда, перед ночной стоянкой их лучше все-таки отключить, а то утром щетки могут сгрузить изрядную порцию снега со стекла… например, в приоткрытую дверь. Да, была у меня такая привычка – заводить мотор, не закрывая дверцу, все равно же выходить махать щеткой.

Давно, еще с первых машин с системой впрыска топлива, я отказался от прогрева в холода. Раз мотор готов меня везти – поехали, на ходу он прогреется быстрее, а это удобнее и мне, и ему. Но вот что надо учитывать на «Каптюре» и других машинах с таким мотором: обороты после холодного пуска у него заметно больше тысячи, то есть трогаться нужно аккуратно. Или греть двигатель дистанционно, благо, системы «Рено Коннект» это позволяют. Равно как и посмотреть, закрыт ли автомобиль и в каком именно месте припаркован. Точность фантастическая! А вот смартфон я с автомобиль так и не «поженил». С точки зрения музыки меня устраивает обычное радио, а коммуникация с навигаторами через телефон меня не очень устраивает, несколько раз сталкивался со сбоями. Так что пользуюсь штатной навигацией, которая хотя и сильно ошибается с пробками, зато улицы и проезды, исключая самые новые, знает на отлично. Ну, а заторы… посмотрю на своем смартфоне, может, это не очень прогрессивно, но мне удобно. И потом, я как-то по старинке больше ценю в машине, как она едет, нежели – как звучит и чем развлекает. В том числе поэтому красивую фоновую подсветку (пара тонких полосок на центральном туннеле) я отдал на откуп детям. Они поигрались… и тоже оставили ее в покое.

ПРО ГРУЗ Пожалуй, единственное, чем разочаровал меня автомобиль на фоне прежнего – это объем багажника. «Каптюр» все-таки намного крупнее и солиднее, а главное – просторнее «Сандеро». Подошел к нему с теми же чемоданами, думая – залетят со свистом, и… За пятой дверью всего 387 л: небогато, даже несмотря на то, что объем попытались выиграть за счет запаски (здесь тонкая докатка).

Да еще багажник отделан пластиком, выглядит аккуратно, но использовать всякие закоулки, как в «Сандеро» с его 320-литровым отсеком, не дает. Так что если захочу увезти больше – придется складывать сиденья, чтобы получить 1200 л полезного объема. Несколько недель мы живем вместе с «Каптюром». Мне все еще очень хочется за руль, вот сейчас допишу это абзац и… Тем более, смотрите, какое фото я сделал, открыв закладку «Эко» в системе мультмедиа. У «Каптюра» я уже на хорошем счету. Как и он у меня.