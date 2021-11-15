Сергей Целиков: Audi Q5 – унисекс в большом городе

Автомобиль Audi Q5 одинаково любим и мужчинами, и женщинами. Это подтверждает статистика агентства «АВТОСТАТ». Если смотреть на продажи этой модели за последние три года, то картина получится такая: 15,4% приходится на корпоративные парки, 41,2% владельцев – это женщины, и 43,4% – мужчины. Примерно 40% машин регистрируется в Москве и области, 15% – в Санкт-Петербурге. Остальные машины разъезжаются по всей России, но наибольшая концентрация в крупных городах – Екатеринбург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород, Самара и так далее. По моему мнению, Audi Q5 можно смело назвать почти идеальным городским кроссовером в стиле «унисекс». «Золотое сечение» и «умеренный гибрид» На мой взгляд, габариты Audi Q5 (4682x1893x1662 мм) как «золотое сечение» – на все случаи жизни, и не маленький, и не очень большой. У него доведенный до совершенства полный привод (quattro ultra). Мощный, экономичный, тихий, «доналоговый» (249 л.с.) двигатель. Продвинутые системы помощи водителю. Умные световые приборы последнего поколения. Образцовая эргономика, шикарные материалы и высочайшее качество исполнения. Вот только цена за гранью моего бюджета. О ценах как обычно в конце, а сейчас давайте более детально познакомимся с этой моделью.

На тест мне достался Q5 в зеленом цвете District Green. Данный цвет вызывает разные чувства и эмоции. Кому-то он очень нравится, потому что разнообразит черно-серо-белую палитру наших дорог. Да и «зеленые технологии» нынче в моде. Но у некоторых моих друзей этот цвет вызвал лишь стойкую ассоциацию с «уазиками» и военной техникой. Тем не менее, District Green – один из фирменных цветов Audi, и не последний в объемах продаж.

Модель Audi Q5 для российского рынка комплектуется двумя силовыми агрегатами. Первый – V-образный 3-литровый дизель мощностью 249 л.с., который идет в паре с 8-ступенчатым «автоматом» Tiptronic. К сожалению, сейчас таких автомобилей у дилеров нет в наличии. По состоянию на середину ноября нет вообще ни одного предложения. Возможно, это связано с временным дефицитом из-за сбоев в поставках и к началу следующего года поклонникам дизеля вновь будет из чего выбирать. Хуже, если это стратегический ход, и дизель быстро вытеснят не только из Европы, но и из других стан. Второй вариант – это 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 249 л.с. в сочетании 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями S-tronic. Именно такой автомобиль в исполнении S-Line и был у меня на тесте. Двигатель 45 FTSI не просто турбированный бензиновый, но и совмещен с системой «мягкого гибрида». На сайте производителя эту систему называют «умеренным гибридом». Бензиновому двигателю ассистирует 12-вольтовый стартер-генератор, который помогает при разгонах и немного снижает расход топлива. Кроме того, раздражающая многих водителей и пассажиров система «старт-стоп» в этом случае работает почти незаметно. Напомню, что я совсем недавно тестировал Geely Atlas Pro (подробности – тут) с подобной системой «мягкого гибрида», но только с 48-вольтовой установкой. И там его работа меня напрягала. Было ощущение, что в какие-то моменты «неведомая сила», то «придерживает за хвост», то подталкивает автомобиль вперед. Так вот, с Audi Q5 такого не происходит. Автомобиль очень ровно и мощно разгоняется. Динамика для среднеразмерного кроссовера потрясающая – 6,3 секунды от 0 до 100 км/ч.

Чем порадует нас quattro ultra? На трассе скорости почти не ощущается, автомобиль легко и незаметно ускоряется за «пределы скоростных ограничений». Реальный расход топлива после пробега в 600 км по городу и трассам (примерно 50/50) составил 8,1 литра на 100 км, что очень близко к «паспортным данным». По замерам производителя в городском режиме автомобиль должен потреблять 9,4 – 9,7 л, на трассе 6,8 – 7 л, а в смешанном цикле 7,7 – 8 л на 100 км. Редкий случай, когда «теория потребления топлива» соответствует эксплуатации в реальных условиях. Если говорить о ездовых настройках автомобиля, по моим ощущениям, они ближе к спортивным. Даже когда ты едешь в режиме «Комфорт», автомобиль как бы подзадоривает к быстрой езде. Тяга шикарная, которой даже не ожидаешь от 2-литрового мотора. По ощущениям, она ближе к «дизельной». Максимальный крутящий момент – 370 Нм, и реализуется он в широком диапазоне (1600 – 4500 оборотов в минуту). Отклики на повороты руля идеальные. Поведение автомобиля полностью прогнозируемое. К сожалению, погодные условия не позволили мне поездить по снежной слякоти, где в полной мере раскрывается привод quattro, да еще и с дополнением ultra.

Если отбросить технические подробности про диски и муфты, то вот как описывают работу этой системы коллеги из газеты «Авторевю»: «В обычных условиях движения автомобиль с системой quattro ultra использует исключительно передний привод. Логика подключения задних колес очень сложная: электроника опрашивает датчики каждые десять миллисекунд и может оперативно подключить задние колеса в случае пробуксовки или малейшего скольжения. В расчет берется и температура забортного воздуха – в холодное время года полный привод может быть включен превентивно. А если электроника распознает, что водитель решил «зажечь» на дороге, то привод задней оси принудительно заработает даже в летнюю жару». Мой тестовый автомобиль был укомплектован пневмоподвеской, которая стоит отдельных немалых денег. За последнее время я много поездил на разных автомобилях с разными типами подвески. В итоге сделал вывод, что лично для себя я бы не стал переплачивать за «пневму». По комфорту обычная «тигуановская» многорычажная подвеска ничем не хуже. А проезжать короткие «лежаки» можно на большей скорости, нежели на Q5 c пневмоподвеской. Она все же жестковата. Опять же, в угоду скорости и управляемости. А я в быту очень спокойный водитель, и «зажигать» на автомобиле мне негде.

Не просто массаж Рассказывать про салон Audi скучно. Потому что он тоже почти идеальный. Надо просто один раз в него сесть и вам больше не захочется покидать этот автомобиль. Комфортно, удобно, дорого, богато. Материалы подобраны со вкусом, в сдержанных солидных тонах. А все элементы выполнены по-немецки скрупулезно, «до каждого последнего болтика». Когда возил на машине друзей, борьба шла за переднее пассажирское кресло. Потому что оно с массажем. И это непростое «тыкание в спину валиками». Здесь несколько степеней настройки интенсивности и три программы – «разминание», «вытягивание» и «волна». Многих владельцев дорогих автомобилей этим не удивить, но друзья, пересевшие с «Креты», просто «тащились» по очереди.

Отдельного абзаца достойны световые приборы. «Умная» оптика за последние годы шагнула далеко вперед. Органические светодиоды (OLED), объединенные в небольшие, управляемые по отдельности трехмерные сегменты, позволяют реализовывать различные сценарии освещения. Вырезать, обрезать и «обходить» отдельные объекты, менять интенсивность освещения, создавать «динамику света». Я даже не представляю, что будет дальше в этой сфере. Но уже с сейчас можно наблюдать различные «светопреставления».

Например, при выборе опциональных светодиодных фар Audi Matrix с задними фонарями OLED доступны три дизайна светодиодного «росчерка». Их работа и световой рисунок автоматически меняются в зависимости от режима движения. Кроме того, они дополнены датчиком приближения: система автоматически включает все световые сегменты, если другой автомобиль приблизится сзади к неподвижному Audi Q5 ближе, чем на 2 метра. Что по деньгам? Audi исповедует индивидуальный подход к внутреннему наполнению автомобилей различными опциями. Что-то входит в пакеты, что-то можно добирать отдельно. Диапазон цен на Q5 практически не ограничен. Начиная с базового исполнения (от 4,59 млн рублей), конфигурируя автомобиль «под себя», можно легко перешагнуть за планку в 6 млн рублей. В различных системах и ассистентах водителя легко заблудиться. К адаптивному круиз-контролю, автопарковщику, камерам в 360 градусов и прочим понятным вещам мы уже привыкли. Но потенциальному покупателю еще предстоит поразбираться в «нужности и необходимости» таких функций, как ассистент движения в пробке, ассистент прохождения левых поворотов, ассистент аварийного маневрирования, ассистент контроля поперечного движения сзади и прочих «помощниках». Есть ощущение, что еще немножко и мы получим в качестве дополнительной опции полноценного «беспилотного робота-водителя». Рекомендованная розничная цена Audi Q5 начинается с 4,59 млн рублей. Причем даже сейчас, во время повального дефицита автомобилей, у дилеров можно получить скидки на эту модель. Естественно, Q5 никто не покупает в «базе». Audi – это конструктор, который можно конфигурировать под себя почти в любом сочетании различных опций. Есть три линии исполнения – Base, Design и Sport. Если посмотреть на дилерские сайты, то наиболее часто встречаются машины в диапазоне цен от 5 до 6 млн рублей. Но есть и экземпляры по 7 и млн рублей более. Оценка стоимости владения автомобилем: