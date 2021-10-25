Сергей Целиков: Geely Atlas Pro - вам «шашечки» или «ехать»?

Geely Atlas Pro - это уже шестой китайский автомобиль, который попадает ко мне в руки. Ранее я брал на тесты три автомобиля Chery (Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, CHERYEXEED TXL), а также два автомобиля Geely (Coolray и Tugella). Во всех этих «китайцах» есть общие черты - они богато укомплектованы, основательно «напичканы» электроникой, имеют симпатичную внешность. Их интерьеры современны и свежи, выполнены в стиле «техно», с обилием хрома и огромными экранами мониторов. Эдакие продвинутые технологические «игрушки».

Обычно, первые впечатления от «китайцев» довольно приятны. Но постепенно, знакомясь с автомобилем, за внешним лоском начинишь замечать недостатки. Один, другой, третий… В итоге понимаешь, что для этих автомобилей «казаться» важнее, чем «быть». Примерно так у меня произошло и с Geely Atlas Pro. Вроде, все красиво, технологично, продвинуто. А душа к обладанию этим «чудом современной техники» совсем не лежит. Давайте разбираться по порядку.

Главное отличие Geely Atlas Pro от остальных «собратьев» находится под капотом. В паре с 1,5-литровым 3-цилиндровым 177-сильным бензиновым турбомотором работает электроустановка. Она состоит из 48-вольтового стартер-генератора и компактной литий-ионной батареи, для которой нашлось место в багажной отделении. Такая «силовая связка» называется «мягким гибридом». Основная функция электромотора заключается в помощи при запуске двигателя, а также в добавлении крутящего момента (+50 Нм) и увеличении мощности (+13 л.с.) при ускорениях.

Теория вопроса «мягких гибридов» говорит о том, что на небольших скоростях система может полностью отключать двигатель, а при разгоне снова запускать бензиновый движок. Аккумулятор мягкого гибрида заряжается при помощи рекуперации во время торможения. К сожалению, на экране дисплея Atlas Pro нет никаких индикаторов, показывающих, что происходит под капотом и на какой тяге ты сейчас едешь. Ориентироваться можно только по ездовым ощущениям. А они не самые приятные. Запуск двигателя действительно происходит тихо и мягко. Это хорошо, особенно с учетом регулярной работы системы «старт/стоп». А вот реакция на педаль газа, мягко говоря, неоднозначная. В первые миллисекунды автомобиль как бы «задумывается», «набирает силенки», а потом вдруг «выстреливает». Получается, для ровной езды надо приноровиться к педали газа. В какой-то момент давить посильнее, а когда-то чуть сбросить газ. Иначе езда получается какой-то дерганой, а пассажиров начинает укачивать.

Ради чего так усложнять силовой агрегат мне непонятно. Один из аргументов, который звучит в пресс-релизах производителя - снижение потребления топлива на 10 - 15% против обычного мотора. Я специально скрупулезно подсчитывал расход бензина во время моего 500-километрового теста-драйва. В итоге вышел на цифру 8,2 литра на 100 км. Ездовой цикл был примерно из расчета 50/50 между городом и трассой. Паспортный «смешанный цикл» говорит о 6,8 литра на 100 км, но достичь его, как мы уже знаем возможно толко в идеальных условиях, коих нет в нашей действительности. Напомню, что Geely Coolray, который был у меня на тесте прошлой зимой «показал» 7,6 литра на 100 км. Да и разгон у Coolray от 0 до 100 км/ч составляет всего 8,4 секунды, против 9,9 секунды у Atlas Pro. Конечно, сказывается большая масса автомобиля и наличие полного привода. Привод 4x4 у Geely Atlas Pro обеспечивается при помощи электрогидравлической муфты пятого поколения от BorgWarner. Такая же технология работает на Geely Tugella. Кстати, реальный расход топлива 2-литровой Tugella, на которой я ездил из Москвы в Тольятти получился 8,5 литра на 100 км. То есть, не намного больше, чем у Atlas Pro.

Если от «ехать» вернуться к «шашечкам», то здесь у Geely Atlas все более-менее хорошо. Дизайн нового кузова не далеко ушел от первого поколения. Ненаметанный глаз, скорее всего, вообще не отличит старый Atlas от нового Atlas Pro. Но это и не страшно. Все линии гармоничны и лаконичны. И спереди, и сзади, и в профиль автомобиль смотрится «в духе времени». В потоке он легко потеряется в общей черно-серо-белой массе корейско-японско-китайского автопрома, которым заполнены улицы наших городов.

Плюсом в копилку Atlas Pro отнесу «умную» головную светодиодную оптику. Ранее такие фары были доступны только на дорогих премиальных автомобилях, а теперь приходят и в массовый сегмент. Адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, система распознавания знаков и другие электронные помощники, а также всевозможные электрорегулировки, разноцветные подсветки салона и прочие опции… Вроде бы «полный фарш», что еще надо? Но я буду привередничать и дальше.

Включаю круиз и удержание в полосе и пробую убрать руки с руля. Машина, вместо того, чтобы держаться посередине разметки, начинает менять курс от одной полосы к другой. Такое ощущение, что за рулем новичок, впервые севший за руль. И буквально через 5 - 10 секунд появляется надпись: «Взять управление на себя». Адаптивный круиз в Москве практически бесполезен. Он дергает машину, то резко ускоряясь, то тормозя, в зависимости от соседних автомобилей, которые маневрируют перед тобой. На трассе чуть лучше, но при перестроении соседних машин реакции системы адаптивного круиз-контроля слишком резкие. Еще одна бесполезная функция - распознавание дорожных знаков. На «распознанные» знаки, транслируемые на панель приборов, лучше не ориентироваться. Штрафов будет приходить гораздо больше.

В Atlas Pro можно быстро подключить свой смартфон и вывести на экран Яндекс.Навигатор. Причем без необходимости подписываться на «Яндекс+». Это хорошо. Но, к сожалению, изображение карт будет мелким и вертикальным. 80% огромного экрана мультимедиа останется не задействованным. Подвеска Geely Atlas Pro мне не понравилась. Она довольно жесткая. Проходить небольшие выбоины на асфальте и преодолевать коротких «лежачих полицейских» некомфортно. А пассажиры заднего ряда пожаловались еще и на жесткость самих сидений. В плюс отмечу, что места на заднем ряду достаточно и коленки пассажиров любого роста в переднее сиденье не упираются.

Минимальная стоимость Geely Atlas Pro в комплектации «Luxury» по состоянию на октябрь 2021 года составляет 2 019 990 рублей. Это на 300 тысяч дороже «старого» Geely Atlas. У «нового» Atlas Pro есть еще две комплектации - «Flagship» (2 119 990 рублей) и «Flagship+» (2 184 990 рублей). В начальной комплектации не будет интеллектуальной системы управления дальним светом, 42-цветной атмосферной подсветки, а также систем автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов, распознавания дорожных знаков, удержания автомобиля в полосе движения и интеллектуального круиз-контроля. Ну а в максимальной комплектации «Flagship+» добавиться еще и панорамная крыша.