Игорь Моржаретто: Chevrolet Spark - возвращенец

У этого автомобиля очень непростая биография на российском рынке. В некотором смысле он даже рекордсмен: ныне приходит к нам уже в третий раз! Его имя – «Шевроле-Спарк». Вообще-то судьба его обещала быть счастливой; планировалось, что он как минимум повторит оглушительный успех своего старшего брата - миниатюрного автомобиля «Дэу-Матиз» (модель выпускали в десятке стран мира общим тиражом свыше 1,5 млн штук). Концепт нового, третьего поколения показали на автосалоне в Женеве в 2009 году. И в серию автомобиль (под именами «Дэу-Матиз 3», «Дэу-Спарк» и «Шевроле-Спарк») пошел в 2010 году. С 2011-го продавался в России, чтобы уйти в 2015-м – вместе с компанией «Дженерал Моторз». Но ненадолго! Вскоре бюджетные автомобили «Шевроле» к нам вернулись, но уже под новой маркой – «Равон», хотя производились для России и других рынков СНГ на том же самом узбекском заводе в городе Асаке. «Спарк» переименовали в «Равон-R2», и он неплохо у нас продавался, потому что был самым доступным автомобилем с автоматической трансмиссией. Но, видимо, имя оказалось не слишком счастливым, и продажи через пару лет свернули.

Казалось, история бюджетных «Шевроле» в нашей стране завершилась, но нет: в прошлом году в России снова начали продавать три модели, в том числе и «Спарк». Такой вот непростой сюжет, почти детективный.



ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ О вкусах не спорят! Лично мне внешне хэтчбек нравится, хотя мой коллега считает его устаревшим. Понятно, что рисовали его минимум 15 лет назад, но решения смотрятся неплохо и сегодня. За счет огромных фар во все крыло и стремительного клиновидного профиля маленькая машинка словно старается выглядеть взрослее и крупнее, чем есть на самом деле. Однако неизменно вызывает у окружающих улыбку… Я даже придумал имя: Знайка. Помните, был такой герой в сказках Носова: лобастый, в крупных очках и с удивленным взглядом…

Интерьер «Шеви», хоть и спроектирован лет 15 назад, и сегодня воспринимается как качественный и вполне удобный для машинки А-класса. Кресла хоть и жесткие, но с хорошим профилем; благодаря «минивэновской» компоновке салона даже рослым за рулем «Спарка» будет комфортно. Все панели безупречно подогнаны друг к другу, а лакированные вставки в цвет кузова и необычная приборная панель придают салону «Спарка» стильный вид.



Футуристичный мотоциклетный приборный щиток, примостившийся сверху на рулевой колонке (кстати, регулируемой по высоте), выглядит эффектно, и информация читается вполне. Даже не раздражает, что экраны (их два) – монохромные, с голубой подсветкой. Представляете, как это круто смотрелось в 2010-м!

Аудиосистема и блок управления климатом аккуратно вписаны в центральную консоль. Да, слот для компакт-дисков вызывает чувство ностальгии (где-то у меня на даче завалялось несколько штук, только где?..), но работает «музыка» вполне прилично. Удивительно, но я нашел тут даже один USB-порт: он спрятался в небольшом кармашке под блоком управления климатом. А еще в столь небольшом салоне довольно много самых разных, удобных мест для хранения разных вещей, даже у задних пассажиров есть два больших кармана (в спинках передних сидений) и держатель для бутылки. Кстати, на заднем диване – три подголовника и три ремня безопасности, хотя, честно говоря, места там только для двух, и то не самых крупных людей. Есть даже багажник, не чемпионский, конечно: 170 л. Но три полных пакета из супермаркета помещаются, сам пробовал! А если сложить спинки диванчика, то образуется ровный пол и вполне приличный грузовой отсек на 570 л. И очень приятная черточка, которая говорит о заботе о водителе: небольшая шторка у задней стенки в багажнике. Она разворачивается и накрывает бампер, чтобы человек, который что-то кладет туда или достает, не испачкался. Пожалуй, единственное, что меня немного раздражало, так это постоянно горящая ярко-желтая пиктограмма на маленьком дисплее, которая сигнализирует о том, что подушки безопасности активированы. Ну и что?

В КРАЮ ВЕЛИКАНОВ



Первый раз выезжать на улицу (и тем более на скоростную загородную трассу) на этой машинке страшновато. Всякий «взрослый» автомобиль при первой возможности норовит обидеть малыша длиной 3,64 м. Но надо сказать, что «Спарк» - парень не промах. В меру шустрый и проворный, он лихо набирает скорость, перестраивается в потоке и с легкостью паркуется там, где, кажется, уместится разве что велосипед.

Бензиновая «четверка» 1,2 л мощностью 85 л.с. в паре с 4-ступенчатым автоматом работают очень слаженно, и только не любят резких ускорений; при этом разгон сопровождается малоприятным воем. Но если работать с педалью газа плавно, то езда на этом автомобиле даже может доставить удовольствие, особенно если посмотреть на расход бензина. У меня в среднем получилось чуть более 7,5 л на 100 км. 92-го, естественно. Единственное, сразу понимаешь, на чем сэкономили инженеры – на шумоизоляции. Такое ощущение, что ее нет вовсе, и уже на скорости под 80 км/час музыку практически не слышно (фото: mycityauto.com)… На фоне не самой лучшей динамики (для набора 100 км/ч «Спарку» требуется больше 12 секунд) на удивление цепкими оказались тормоза; легкий хэтчбек хорошо замедляется с любой скорости. Неплохо и с управляемостью; этот «Шевроле» на своих маленьких колесиках очень ловко входит в повороты. А разворачиваться на узких улицах – так и вовсе удовольствие! И энергоемкость подвесок здесь неплохая, но крупные ямы, конечно, лучше объезжать стороной.

Безусловно, «Спарк» не идеален. Вспомним посредственную динамику, крохотный багажник, высокий уровень шума… Однако это абсолютно полноценный автомобиль А-класса. И у него потенциально есть круг покупателей, несмотря на то, что в принципе этот сегмент рынка совсем невелик. Это самые разные курьерские службы (которые сейчас переживают настоящий бум), каршеринговые компании (чем не замена двухместному «Смарту»?). В конце концов, есть среди горожан и фанаты таких небольших машинок. Пусть маленький, зато как удобно парковаться, да и расход бензина совсем детский… Увы, у «Спарка» сегодня совсем не детская цена.

ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ Даже в базе, в начальной комплектации L этот «Шевроле» предлагает классический 4-ступенчатый автомат, а также две подушки безопасности, штатную аудиосистему, кондиционер, передние электрические стеклоподъемники, усилитель руля, ABS и т.д., но стоит это… 834 тыс. руб. В топовой комплектации LT есть, кроме того, противотуманки, обогрев передних кресел, четыре подушки безопасности, а в заднем бампере - датчики парковки. И еще кое-что по мелочи. Но обойдется это уже в 934 тыс. рублей! И это почти приговор, ведь даже более крупный «Шевроле-Кобальт» в максимальной комплектации (1,5 л/106 л.с., А6) стоит 859 тыс. руб. А если бы я был представителем той самой курьерской службы (основной потенциальный потребитель маленьких хэтчбеков), то первым делом присмотрелся бы к «Ладе-Гранта» (1,6 л/98 л.с., А4); цена тут стартует с отметки в 684 тыс. руб. Чувствуете разницу?

Chevrolet Spark отличают такие таланты, как умение не теряться в плотном городском потоке и парковаться на любом свободном пятачке. А веселая, нестандартная внешность и богатое по меркам А-класса оснащение - это дополнительный бонус. Но только они, увы, не оправдывают приличную цену…