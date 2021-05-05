Антон Чуйкин: Hyundai Santa Fe - по течению и против

Всего два с половиной года назад мы познакомились с четвертым поколением «Санта-Фе», и вот перед нами серьезно модифицированный автомобиль. Смотрим, что изменили к лучшему… и что почему-то не тронули. Учитывая новый дизель, целый сонм услужливых электронных помощников последнего поколения, роботизированную трансмиссию и отказ от привычного рычага коробки, машину впору считать совсем новой. Но… посмотрим на кузов. Все-таки этот этап в жизни любой модели необходим: косметическое, не самое большое и не слишком дорогое обновление внешности, та самая подтяжка лица, когда меняются пластиковые элементы и оптика, а металл и дорогие штампы остаются прежними. КОРМОВОЙ ОГОНЬ При этом «Санта» посвежел, а его новаторский облик стал еще более ярким. Посмотрите анфас: эти черточки ходовых огней, затейливые этажи оптики, эта решетка четко говорят: машина образца 21 года.

Сбоку и сзади изменений заметно меньше, так что прежнюю свою претензию я могу повторить: когда стоп-сигналы расположены «на поясе», а сигналы поворотов в самом низу – это не стиль, это неудобство. Через одну машину в потоке ты уже не видишь, куда «Санта» собирается повернуть. Мелочь, конечно… хотя тогда тем более непонятно, почему бы ее не исправить.

Во время презентации 2018 года мне не хватало третьего силового агрегата, более мощного и самого престижного. Он логично появился несколько позже и, разумеется, сохранился и на обновленной машине. Так что теперь ряд модификаций укомплектован всем, чем нужно: три силовых агрегата и четыре исполнения дают выбор из семи версий. ЦЕНЫ РАЗЛИЧНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЙ «Санта-Фе», руб. ЭЙ, В МАШИНЕ! Несмотря на прежние максимальные показатели момента и мощности, дизель у «Санты» новый, с алюминиевым блоком, позволившим снизить массу всего агрегата, и роботизированной коробкой взамен классического автомата. Собственно, при нынешней войне, объявленной дизельным моторам европейскими «зелеными» и прочими махновцами от экологии, остается тихо радоваться, что «Хёндэ» вообще оставляет в гамме этот мотор. А чтобы разуверить осторожных потребителей, проводит специальные тесты в России – пробег в жестких условиях по дмитровскому полигону и окрестностям, эквивалентный 100 тысячам километров. Во время испытаний ни один дизель и ни один робот не пострадал.

И как мотор предыдущего поколения, так и новый, я однозначно рекомендую в качестве наиболее удобного, быстрого, экономичного силового агрегата для «Санта-Фе». Отменная приемистость, уверенная тяга – максимальный момент в 440 ньютоно-метров доступен уже в диапазоне 1750-2750 оборотов, расторопность робота, прекрасно выбирающего нужную передачу – короче, мотор везет так, как надо, и даже лучше. Всегда и везде. И все это приправлено вкусным дизельным звуком.

Возможно, я поторопился вам похвалить дизель, поскольку сам оценивал его на фоне двух бензиновых агрегатов. Они, в общем-то, тоже ничего, но при нажатии педали газа вы ждете быстрого отклика, ускорения, а вместо этого как будто начинается совещание в машине: «что он там сказал? Действительно дал полный ход»? Пока механики обсуждают капитана, мотор очень неспешно набирает 3-4 тысячи оборотов, и вот тут следует взрыв, как будто лопата с углем наконец долетела до топки. Собственно, это касается 3,5-литрового могучего мотора, а младший 2,5-литровый просто наконец берется за ум и начинает ехать. Возможно, сказался еще адаптивный автомат, которому требуется время, чтобы подстроиться под нового водителя, но ведь коробка не исправит тот факт, что максимальный момент бензиновые моторы развивают только на 4000 об/мин. А значит ощущение, что их надо подстегивать и крутить, останется навсегда с вами. И с ними. В общем, мой выбор – дизель, что только подтверждают цифры расхода топлива во время теста – около 7 л/100 км при бензиновых 9 и 12 л/100 км. Кстати, спасибо за «девяносто второй». Но для него мне 67-литрового бака маловато будет. ПОСТУПЬ ФЛАГМАНА То, что сделали с подвеской «Санты» в ходе обновления – лучший пример работы над ошибками. Это была вторая претензия (после задних фонарей) к машине четвертого поколения. Не то чтобы она вытрясала душу, но скажем так, настоятельно просила хороших дорог. Ибо на не самом ровном асфальте вы о каждой трещинке, выбоине и «ряби» узнавали без промедления даже с закрытыми глазами. Установленный на гидроопорах передний подрамник увеличенной жесткости, работы по вибро- и шумоизоляции принесли весомые плоды – «Санта» стал куда как комфортнее, сохранив в нужной степени цепкость и скорость реакций. И бездорожья это тоже касается – благо, тест-драйв, организованный «Хёндэ» в Приэльбрусье, дал нам возможность в этом убедиться. И на грунтовках, и на грейдерах, на подъемах и крутых спусках автомобиль шел уверенно и комфортно. Как и положено флагману.

Впрочем, тут не надо бросаться в крайности. Про кроссоверы часто говорят, что они вовсе не приспособлены к жизни вне дорог… а потом топят в самом гиблом болоте. Грамотная езда – посередине. Проходимости хватит, если водитель будет расчетлив и аккуратен, пользуясь не только хорошей скоростью и тягой, но и электронными помощниками (очень рекомендую на спусках включать соответствующую функцию – если хотите остаться на сложной, скользкой, но все-таки дороге). Ну, и про просвет не забывайте, 176 мм не предполагают прыжков в колеях. ГЛАВНЫМ КАЛИБРОМ Базовые комплектации «Санта-Фе» предполагают пятиместный салон. И очень здорово, что не только максимальный «Хай-Тек», но и предыдущий уровень «Престиж» можно сделать семиместным. Жаль только, что отдельно стоящие капитанские кресла второго ряда «Санте» не полагаются, это прерогатива «Палисада» (и братского «Соренто»).

Доплата за два места, где подростку будет совсем хорошо, а взрослому – вполне терпимо, составит 50 тысяч рублей, но покупать придется пакетом, вместе с системами «Смарт Сенс», за 160 тысяч. Я вам их очень рекомендую, благо, доступны они уже со второй комплектации «Лафстайл». В обновленном поколении это не только адаптивный круиз-контроль, но и ассистент полосы, который стал точнее – «цепляется» за середину, а не за края ряда. А еще «запрет» на поворот налево при встречной помехе, на выход сзади при приближении автомобиля, на выезд задним ходом… А в «Хай-Теке» обновленная платформа дала возможность встроить устройство дистанционной парковки. Это когда вы идете (стоите) рядом с машиной, которая по вашей команде сдает назад на парковочное место. В отличие от «Генезиса» — только по прямой, но с коррекцией траектории и остановкой при опасности. Отличная штука, исключает риск поцарапать двери при тесной парковке. Ладно свои, страшно за чужие! Для примера подсчитал, сколько будет стоит максимально упакованный «Санта Фе». Прибавим к цене «Хай-Тека» 15 тысяч за небелую краску и 120 тысяч за третий ряд сидений вместе с пакетом «Эксклюзив» с ненужным люком (а без него никак), 20-дюймовыми колесами и особым кожаным рулем. Главное, что при этом мы еще получим пульт управления климатом для третьего ряда и пару совершенно необходимых разъемов USB там же. Итого 3 млн 374 тысячи. За дизель, конечно: на бензиновой «шетерке» с удовольствием сэкономлю 60 тысяч. Вроде, очень немало. Но на современном рынке это, пожалуй, одно из лучших предложений – которыми, собственно, всегда и отличались машины «Хёндэ». *** Hyundai Santa Fe – в ходе модернизации посвежел, очень грамотно избавился от недостатков и приобрел новые электронные ассистенты. Полный вперед!