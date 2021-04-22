Сергей Целиков: Volvo XC40 - столичная штучка

Модель Volvo XC40 появилась на свет не так давно. Первая презентация для журналистов модульной платформы CMA и пары концепт-каров на ней прошла в Гётеборге в 2016 году. CMA - это даже не платформа, а новый подход к архитектуре автомобиля, что следует из расшифровки названия Compact Modular Architecture. Над ней шведско-китайское СП CEVT (China Euro Vehicle Technology) трудилось, начиная с 2013 года. На CMA можно создавать автомобили как с традиционными силовыми агрегатами, так и гибриды, ну и конечно же, электромобили.

Кроссовер Volvo XC40 можно назвать первенцем в большом семействе автомобилей, которые будут построены на CMA. Производство его началось в ноябре 2017 года. На Женевском автосалоне 2018 года XC40 уже получил престижный титул «Европейский автомобиль года». Продажи в России стартовали в мае 2018 года и за это время на нашем рынке было реализовано более 4 тысяч автомобилей. В среднем каждый месяц продается по 100 - 200 кроссоверов. В декабре 2020 года на российском рынке появилась еще одна модель на платформе CMA - Geely Tugella, которая может стать у нас более популярной, нежели XC40. О ней я уже делал отдельный м материал. Автомобиль мне очень понравился. Но сейчас не о нем.

Кроссовер Volvo XC40 можно назвать более женским, нежели мужеским или молодежным. По данным агентства «АВТОСТАТ», более половины владельцев XC40 (57,5%) - это женщины. Создатели этого кроссовера «метили» в более молодую аудиторию, но как показывает российская статистика, этого не произошло. Средний возраст владельцев-женщин - 48 лет, а мужчин - 53 года. При этом более половины автомобилей покупают жители московского региона (51,2%), а на втором месте - Санкт-Петербург (18,4%). В остальных регионах России компактный кроссовер XC40 - довольно редкий гость. За три года продаж на все Поволжье насчитывается порядка 350 автомобилей (8,4%), а доля остальных регионов еще меньше: УФО - 6%, ЮФО - 3,9%, СФО - 2,5%. До Дальнего Востока и Северного Кавказа этот кроссовер вообще практически не добирается.

Что же привлекает покупателей в XC40? Это однозначно не цена. Стоимость модели начинается от 2,55 млн рублей, что, вроде бы, по нынешним временам интересно. Но за эти деньги вы получаете базовую комплектацию с 3-цилиндровым 1,5-литровым мотором мощностью 150 л.с. и передним приводом. Двухлитровый дизельный двигатель и полный привод в средней комплектации Momentum обойдется уже в почти 3 млн рублей. А если вам захочется хорошо оснащенный автомобиль с более мощным двигателем D4 (190 л.с.) / Т4 (190 л.с.) / T5 (249 л.с.) и красивым двухцветным кузовом, который идет в комплектации R-Design, то тут придется готовить 3,2 - 3,5 млн рублей.

За что же его тогда выбирают? На мой взгляд, основное достоинство Volvo XC40 - это сочетание трех ключевых параметров: высокое качество и надежность, продвинутые современные технологии, масса удобных эргономических решений. Качество у шведов всегда было на высоте. Я лично 6 лет владел Volvo XC60 первого поколения. За эти годы у меня не было никаких претензий к качеству материалов. По автомобилю выполнял только регламентные работы, потому что в нем вообще ни разу ничего не ломалось. Думаю, что стандарты качества у шведов не изменились, даже после продажи концерна китайской компании Geely.

Современные продвинутые технологии, особенно в области безопасности, для Volvo также остаются на первом месте. Кроссовер XC40 оснащен всем необходимым. Адаптивный круиз-контроль с функцией экстренной остановки перед препятствием, удержание в полосе, система мониторинга слепых зон, с функцией подруливания и прочие системы помощи водителю. Очень понравилось, как на экран транслируется изображение автомобиля в пространстве 360 градусов, собираемое с четырех камер. Высокая четкость и классная картинка окружения на большом вертикальном дисплее позволяет легко и точно парковаться в любых пространствах.

По поводу эргономики и различных практических «фишек» на этой модели надо сказать отдельно. Видимо, в компании Volvo решили «дать бой» шкодовской философии «Simply Clever». И в салоне, и в багажнике масса новых интересных решений. Например, в водительской двери огромный карман, в который помещается даже ноутбук в чехле. Правда, для этого пришлось убрать из дверной карты динамики, а сабвуфер акустической системы разместить где-то за передней панелью. Рядом с подлокотником есть специальный контейнер для мусора, который легко вынуть и опустошить. На крышке бардачка сделали интересный откидной крючок для сумок. А еще очень интересное решение с нижней полкой багажника. Ее можно сложить таким образом, что багажное отделение делится на две секции. Причем сверху образуются три крючка для пакетов. Ездить по магазинам очень удобно. Естественно множество зарядок - и USB, и Type-C, и беспроводная.

Какие у XC40 минусы? Мне не очень понравилась работа подвески. Когда едешь по ровной дороге все замечательно. А вот стыки дорожного полотна и короткие лежачие полицейские автомобиль проходит очень жестко, передавая удар и на сиденье, и на руль. Вторая претензия - к шумоизоляции. На моем старом XC60 в салоне было намного тише. Здесь же, при скорости свыше 80 км/ч ехать некомфортно. Разговаривать приходится, повышая голос. В основном достает шум от резины, а может быть и от набегающего потока воздуха. Возможно, виной тому были зимние шипованные шины. Хотя, почитав коллег, понял что шумоизоляция не самая сильная сторона этой модели. Еще бы хотелось большей трансформации салона. Хотя бы возможность менять угол наклона спинки заднего сиденья.

Динамика автомобиля с 2-литровым дизельным 150-сильным двигателем не впечатляет, но и не расстраивает. Разгон до сотни за 10,4 секунды - это вполне приемлемый результат. Зато очень приятный легкий подхват «трассового» ускорения от 80 до 120 км/ч. В дальней дороге это очень важно. Ну, а если хочется настоящего драйва, то нужно брать 249-сильный бензиновый мотор Т5. Он разгоняет кроссовер от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды. Расход дизельного топлива за время моего тест-драйва в 600 км (примерно 50/50 между городом и трассой) получился ровно 7 литров на 100 км. У бензинового двигателя будет существенно выше.