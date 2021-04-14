Игорь Моржаретто: KIA Carnival - обречён на успех в узких кругах

Запускать сегодня на российском рынке минивэн? Это же совершеннейшее безумие, весь этот сегмент закончился еще лет 10 назад! Но компания «Киа» никогда не отличалась склонностью к необдуманным поступкам. Да и новый «Карнивал», честно говоря, очень хорош… Так что же – шансы есть? Есть. Хотя бы потому, что реальных конкурентов «Карнивалу» не сыскать. Но и весь сегмент занимает сегодня меньше 1% рынка, и то если в него включить автомобили, сделанные на базе коммерческих («Пежо-Тревеллер», «Опель-Зафира-Лайф», «Фольксваген-Мультивэн» и т.д.), и дорогущий премиум от «Тойота-Альфард» до «Мерседес-Вито». Чистых и честных 7-, 8-местных минивэнов, которых было немало еще лет 10-15 назад (вспомните только суперпопулярные «Опель-Зафира» или «Форд S-MAX»!), в модельном ряду компаний давно уж нет. Их вытеснили с рынка большие 7-местные кроссоверы, как автомобили более утилитарные. И соответствующие канонам сегодняшней моды. А что можно предложить большим семьям? Особенно тем, кто не собирается мужественно преодолевать бездорожье? Еще одна целевая аудитория – бизнесмены, которым важен комфорт в салоне и вообще возможность быстро превратить автомобиль в комнату для конфиденциальных переговоров. А еще минивэн наверняка приглянется для работы в такси, когда надо перевезти компанию из 5-7 человек…

Словом, пусть небольшая, но ниша для подобных машин на рынке есть. Тем более, что «Карнивал» предыдущего поколения, в отсутствие официальных продаж, завозили к нам серые дилеры – машин по 250-300 в год. Значит, спрос есть, решили в компании «Киа» и представили на нашем рынке минивэн уже четвертого поколения. КАК ТЫ ЯХТУ НАЗОВЕШЬ Но он уже не минивэн! В «Киа» придумали определение «кроссвэн». И кое-что в новом автомобиле действительно роднит его с кроссоверами. Во-первых, это дизайн — брутальный, с высокой линией остекления, с высоким и длинным капотом (видимо, чтобы машина внешне совсем не походила на классические вэны). Во-вторых, дорожный просвет — 182 мм. Между прочим, это больше, чем у нового «Соренто»!

Кстати, «Карнивал» построен на платформе этого самого «Соренто». Но колесная база больше на 275 мм, а длина – на все 350! Но вот полного привода у этого кроссвэна нет и не будет. Почему – объяснение чуть ниже. Зато в чем этот автомобиль даст фору любому кроссоверу, так это в практичности, вместимости и широченных возможностях трансформации салона. Места внутри действительно вагон. Салон «Карнивала» может быть 7- или 8-местным. В первом случае во втором ряду — два «капитанских» кресла с электроприводами, подогревом, вентиляцией… Есть даже особый режим релаксации: кресло можно разложить практически в спальное место, как в салоне бизнес-класса. Между прочим, сиденья можно двигать не только взад-вперед, но и вправо-влево, расположив ближе друг к другу или освободив проход на третий ряд.

А в 8-местной конфигурации диван собран из трех раздельных сидений. Любое из них можно двигать вперед-назад, разворачивать на 180 градусов… Или вообще убрать из салона. Если снять среднее сиденье, то получается отличный проход на третий ряд. А если сложить только его спинку, то она превратится в удобный столик.

Третий ряд (он одинаковый в любой из версий) легко складывается в пол и прячется в глубокой нише. Между прочим, эта ниша – часть внушительного багажника объемом в 627 литров. Какой 7-местный кроссовер может таким похвастаться!

Но огромное багажное отделение получилось, понятное дело, за счет полного привода, чудес не бывает… И еще докатку пришлось спрятать снизу, у правого порога. Зато, если сложить третий ряд и вытащить из салона кресла второго ряда, то можно получить огромный отсек с ровным полом, в котором легко размещается три кубометра груза.

За бесконечными вариантами трансформации салона можно наблюдать как за морским прибоем. Завораживает, знаете ли… Для пассажиров всех рядов есть еще масса приятных вещей, которых не найдешь в обычном кроссовере. Кармашки, крючки, подстаканники, USB-разъемы, розетки на 12 или 220 вольт… У второго ряда – собственный блок управления климат-контролем. И у всех – полно места для ног!

А в первом ряду «Киа-Карнивал» вообще дорого-богато! Два огромных 12-дюймовых экрана (в топовых версиях), вместо рычага коробки — небольшая стильная шайба. Естественно, есть беспроводная зарядка, премиальная аудиосистема «Боуз»… И очень необычный гаджет — широкоугольная камера, которая смотрит на заднюю часть салона. Причем можно навести ее на то или иное место, чтобы быть в курсе, чем занимаются, например, дети в третьем ряду. Есть еще функция усиления голоса водителя через аудиосистему (если надо прикрикнуть на чересчур расшалившихся отпрысков). Словом, салон «Карнивала» выглядит ничуть не хуже премиальных вэнов ценой в два раза больше. ПОПЛЫЛИ! В России на выбор предлагается два варианта моторов: базовый 2,2-литровый 199-сильный дизель и топовый бензиновый V6 (3,5 л, 249 л.с.). В паре к ним — традиционная 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Как поведет себя в дороге этот «мини-автобус» (простите, «кроссвэн»)?

Отлично! Легковая платформа дарит почти легковые ощущения от управляемости — конечно, с некоторыми поправками на габариты. Реакции на руль быстрые и точные — и по прямой, и по извилистой трассе ехать очень приятно. И вообще, если дорога ровная (хотя бы относительно!) автомобиль не едет – плывет. Причем без всякой «американской» раскачки. А вот плохие дороги шасси не очень любит. Может, тому виной низкопрофильные шины?

Бензиновый мотор очень хорош и на невысоких оборотах, и на высоких – если его хорошо раскрутить. Причем в салоне его практически не слышно, над шумоизоляцией инженеры поработали очень хорошо. Но, честно говоря, за шестицилиндровый бензиновый мотор можно не доплачивать — дизельный двигатель подходит «Карнивалу» идеально. И дуэт автомата и дизеля кажется очень гармоничным; динамики (при ломовой-то дизельной тяге в 440 Нм!) хватает и в городе, и для обгонов на загородных трассах. А скромный аппетит в 8-9 литров даже в городском режиме очень даже радует!

ПОЧЕМ БИЛЕТЫ НА КРУИЗ? В базе за дизельный «Карнивал» (бензиновый мотор становится доступен только с комплектации «Престиж») в версии «Комфорт» просят 2,6 млн рублей. Здесь уже будут установлены светодиодные фары, отдельные кондиционеры для первого и двух задних рядов, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, подогрев передних кресел, лобового стекла, форсунок омывателя и т.д. Плюс 7 подушек безопасности, которые положены в любой комплектации. Самые дорогие комплектации – «Премиум» и «Премиум+». Тут есть топовая мультимедийная система и цифровая приборная панель, музыкальная система «Боуз», камера в салоне, система кругового обзора, вентиляция передних кресел, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в полосе и картинка с боковых камер, которая появляется при включении поворотника… А ещё — два люка в крыше с электроприводами. Цена — 3 339 900 руб. (дизель) или 3 429 900 (бензин).

С одной стороны – конечно, недешево. С другой — надо вспомнить, что в начале этого года средняя цена новой иномарки в нашей стране составила 2,1 млн рублей… В таком свете самая востребованная (с моей точки зрения) комплектация «Престиж» с дизелем за 3,06 млн рублей уже не кажется чрезмерно дорогой. Тем более, что прямых конкурентов у «Карнивала», по сути, нет. Почти все вэны, которые сейчас продаются в России, построены на базе коммерческого транспорта. И «Мультивэн», и «Виано», и «Зафира-Лайф», и «Тревеллер» делят шасси с грузовыми фургонами. А цена на «Альфард» стартует с 5,6 млн рублей… Много ли покупателей найдут такие «кроссвэны» в России? Получится ли вообще возродить класс минивэнов? Ответа на эти вопросы пока нет ни у кого – и класс сложный, и рынок очень нестабильный… Но, в любом случае, автомобиль у корейцев вышел классный: современный, красивый, большой, удобный… И по практичности он превосходит любой кроссовер, даже 7-местный.