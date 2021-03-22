Игорь Моржаретто: LADA Largus - один в поле воин

Казалось бы, универсалу всего-навсего подогнали внешность под корпоративный стандарт с иксами. На деле же — появился новый мотор, да и список опций основательно пересмотрен. В ходе тест-драйва «Ларгуса» 2021 года удалось познакомиться с автомобилем детально – для этого было отведено три дня и 400 км самых разных дорог Краснодарского края. Универсал «Лада-Ларгус» появился на нашем рынке девять лет назад и сразу понравился мне всем… кроме названия. Ну что такое «ларгус»? Знаю, что на латыни это означает «щедрый», но мне слово казалось каким-то тягучим, невнятным. Однако, как выяснилось, остальным россиянам оно вполне пришлось по вкусу. Впрочем, при чем тут имя, если автомобиль оказался практичным, надежным и недорогим. Я как-то об этом не задумывался, но оказывается, «Ларгус» не только самый востребованный грузопассажирский бюджетник России; на него приходится 3% рынка легковых автомобилей! Это в абсолютных цифрах, например, равно сбыту таких уважаемых марок, как «Мазда» и «Лексус». Вместе! Среди лидеров рынка автомобиль стабильно занимает места от 5-го до 7-го. То есть продается так хорошо, что теоретически вообще можно было обойтись без перемен… С АЛЬЯНСА ПО НИТКЕ Конечно, первое, что изменили в автомобиле – это оформление передней части. Фары, бампер, капот, решетка радиатора теперь выполнены в едином корпоративном Х-стиле марки «Лада». Видимо, «Ларгус» стал последней моделью, внешность которой наконец-то подогнали под единый стандарт. А вот на заднюю часть сил (или денег) не хватило — она не изменилась. Впрочем, удобная распашная дверь потребителям пришлась по вкусу.

Серьезные изменения передней части автомобиля повлияли на аэродинамику: подъемная сила на высокой скорости уменьшилась на 13-16%. Новые фары — с дневными ходовыми огнями, причем в богатых комплектациях появился и датчик света. А форсунки омывателя переехали с капота на пластиковых кожух у лобового стекла.

Интерьер изменился гораздо больше; новый щиток приборов радует комбинацией в фирменной бело-оранжевой расцветке. Между прочим, в окошке борткомпьютера, кроме стандартного набора данных, есть даже счетчик, который показывает, сколько осталось проехать до следующего техобслуживания.

Чем сильнее присматриваешься, тем больше становится понятно, что многие элементы салона заимствованы у других моделей альянса. Например, новый руль – от «Весты»; приятный, удобного сечения и кнопки для управления круиз-контролем и мультимедийной системой расположены логично. А сама «музыка» досталась «Ларгусу» от бюджетных моделей «Рено» — с 7-дюймовым экраном, навигацией, Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto, а также с портами USB и AUX. Картинка на дисплее яркая и контрастная, интерфейс системы простой, так что все к месту.

От моделей «Рено» — и блок управления климатом. После рестайлинга универсал обзавелся целым набором обогревов (лобового стекла, руля и т.д.), причем обогрев сидений – трехступенчатый. Передние кресла больше всего напоминают «Икс-рей» как и новый подлокотник. К нему есть претензии – он перекрывает рукоятку стояночного тормоза и частично замки ремней безопасности, и чтобы до них добраться, приходится подлокотник приподнимать или хитро выгибать руку. Зато в дальней дороге удобно. И еще одно очень важное обновление: «Ларгусу» сильно улучшили шумоизоляцию. В салоне даже на высоких скоростях относительно тихо (относительно предыдущего поколения, естественно). Всего же в «Ларгусе» образца 2021 года — 267 новых узлов и деталей, причем полторы сотни из них изобретать не стали, а взяли от других моделей «Лада» и «Рено». А теперь про моторы. Для «Ларгуса», как и раньше, доступны два вазовских двигателя объемом 1,6 л с безальтернативной 5-ступенчатой «механикой».

Топовый мотор, мощностью 106 л.с., остался без изменений. А вот базовый 8-клапанный двигатель серьезно доработали. Его мощность выросла на 3 л.с., до 90 «лошадей», но это не главное. Серьезно улучшилась тяга на низах – максимальный крутящий момент 112 Н.м против прежних 103 Н.м. Снижены расход масла и затраты на обслуживание, уменьшен расход топлива, повышен ресурса до 200 тысяч километров, так что обновленный мотор, как нам рассказали, позволяет… экономить. Очень важное обстоятельство для автомобиля, который не просто возит, но – зарабатывает. Придется поверить на слово, потому что для тест-драйва нам предложили «Ларгусы» в самых богатых версиях, с максимальным оснащением и 106-сильным двигателем. Кстати, новинка вызывала неподдельный интерес у жителей Краснодарского края, на дорогах которого проходил тест-драйв нового автомобиля. ПОЕХАЛИ! 16-клапанный мотор в связке с пятиступенчатой механикой требует от водителя некоторого времени для адаптации. Я, например, с первого раза тронуться не смог: заглох, как школяр. Но со второго раза поехал и больше таких ошибок не допускал, потому что понял: этот мотор очень не любит низких оборотов. Если приноровиться, и держать две с половиной тысячи и выше — «Ларгус» способен доставить удовольствие водителю. Даже на извилистых серпантинах!

На трассе «Ларгус» — довольно тихий и по плавности хода напоминает универсал «Веста», на котором я в свое время довольно много поездил. И на плохой дороге длинноходные подвески легко глотают разные ямы-канавы. Дорожного просвета (заявлено 172 мм для обычного универсала, 200 мм для версии «Кросс) «Ларгусу» вполне хватает для преодоления раздолбанных проселочных дорог, крутых подъемов и спусков – такие организаторы теста нам тоже подобрали. Но большая часть маршрута тест-драйва проходила по трассе M4 «Дон» — мы проехали участок черноморского побережья от Анапы до Джубги и дальше отправились к Краснодару. Причем не важно, что это была за дорога – прямая как стрела скоростная трасса, горные серпантины или городские улицы — «Ларгус» вел себя очень понятно и приятно.

А что? Вместительный универсал, в меру комфортный и тихий, простой в управлении… Хотя, конечно, сиденья – что водительское, что пассажирские — далеки от идеала, и после нескольких часов езды спина начинает просить об отдыхе. Но тут надо вспомнить о главном достоинстве большого бюджетного универсала. КТО ПЕРВЫЙ В КАССУ? У «Ларгуса», как и раньше, три версии: две пассажирские и одна грузовая. Это обычный универсал (5 или 7-местный), пижонский «Кросс» и грузовичок «Вэн». «Кросс» отличается более эффектной внешностью с черными пластиковыми накладках на бамперах и арках, а также увеличенным до 200 мм дорожным просветом.

Так вот, базовая версия универсала обойдется в…барабанная дробь… 690 900 рублей. Это машина с тем самым новым мотором 90 л.с., причем в базе теперь одна подушка безопасности, центральный замок с пультом на ключе, бортовой компьютер и другие опции. При этом начальная версия подорожала всего на 22 тыс. рублей. В следующей комплектации «Комфорт» можно уже выбрать один из двух моторов (90 или 106 л.с.), при этом цена стартует с 791 тыс. или 810 тыс. руб. Здесь уже будет кондиционер, подогрев передних сидений, вторая подушка безопасности, круиз-контроль и другие удовольствия. Топовое исполнение «Люкс» стоит 885 тыс. рублей, но зато владелец получит мультимедийную систему с экраном 7 дюймов, камеру заднего вида, датчики дождя и света и т.д. За третий ряд сидений (его можно получить в «Комфорте» и «Люксе») придется доплатить 27 тысяч. Модификация «Кросс» обойдется в 866 – 925 тысяч рублей. За фургон просят от 686 тысяч.

И когда видишь эти приятные на фоне рынка цифры – сразу незначительными кажутся все претензии к 16-клапанному мотору, вялому разгону, центральному подлокотнику или не слишком удобным сиденьям. Потому что на сегодняшний день у «Ларгуса» в своей ценовой нише нет ни одного конкурента. Совсем. В свете грядущего перехода моделей «Лада» на новую, общую с румынской «Дачией» платформу, главный вопрос, который мы задавали представителям ВАЗа – а сколько еще лет осталось жить на конвейере «Ларгусу»? И ответ звучал примерно так: этот универсал будут выпускать, пока на него есть спрос. А спрос точно будет, потому что найти подобное предложение за такие деньги на рынке невозможно. Так что, похоже, «Ларгус» будет жить еще долго. И долго занимать места в первой десятке лидеров продаж.