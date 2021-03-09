Сергей Целиков: новый Renault Duster - есть ли шансы снова стать бестселлером?

За 10 лет на российском рынке было продано более 450 тысяч автомобилей Renault Duster. Это лучший результат среди кроссоверов за этот период. Но! В последнюю пятилетку в борьбе за лидерство в сегменте SUV Duster пропустил вперед Hyundai Creta, причем почти в два раза. А в прошлом году его обошли существенно более дорогие Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Для продолжения борьбы за лидерство, "Дастеру" срочно нужно было обновление. Причем не косметическое, а кардинальное. С расширением целевой аудитории и улучшением потребительских качеств. И вот оно состоялось. Автомобиль существенно преобразился внешне, сменил платформу, поменял салон, добавил множество новых функций. Но при этом практически сохранил свое ценовое позиционирование. Давайте разбираться, сможет ли новый "Дастер" снова стать бестселлером на российском рынке?

ЭКОНОМИКА И КОНКУРЕНТЫ Наши с вами доходы стремительно отстают от убегающих вперед цен. Данные агентства "АВТОСТАТ" говорят о том, что на начало 2021 года средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла до 1,8 млн рублей. Это плюс 13% за последний ковидный год и на 80% больше, чем в счастливом 2014 году. Наши повседневные расходы тоже растут. И темпы их роста как-то не очень сильно коррелируют с данными по официальной инфляции. Все основные товары дорожают не на 4 - 5% в год, как констатирует Росстат, а существенно больше. Итог - снижение покупательской способности основной части населения.

К чему такое начало для тест-драйва? - спросите вы. Ответ простой. Выбор доступных и достойных внимания автомобилей стремительно сужается. Практически все кроссоверы, так полюбившиеся россиянам, ушли в ценовую нишу далеко за 1,5 млн рублей. А что же осталось в нижнем ценовом сегменте? Как говорится - огласите весь список, пожалуйста! Итак, что имеем? Сорокачетырехлетняя "LADA-ягодка опять" Niva Legend (ранее 4х4) по цене от 600 до 684 тысяч рублей. Достигшая совершеннолетия LADA Niva Travel, (в девичестве Chevrolet Niva) по цене от 738 до 831 тысячи рублей. Две модели из Ульяновска - УАЗ Hunter (827 000 - 1 089 000 рублей) и Patriot (939 000 - 1 400 000 рублей). Ну и далее идет главный герой последних лет - Hyundai Creta. Стоимость "Креты" планомерно поднимается и сейчас основные базовые комплектации укладываются в диапазон от 1 067 000 до 1 674 000 рублей. Получается, что она на 100 - 200 тысяч рублей дороже нового "Дастера".

Есть ли еще альтернатива? Пока присутствует на рынке Nissan Terrano, построенный на прежней платформе Renault Duster. Цены от 1 145 000 до 1 447 000 рублей. Но вот будет ли он на новой платформе - большой вопрос. Решение пока не принято и есть вероятность, что нового поколения Terrano на общей платформе с Renault Daster не будет. Молодые собратья "Дастера" - "Каптюр" и "Аркана" в сопоставимых комплектациях дороже него на 250 - 400 тысяч рублей. В сегмент SUV сейчас активно идут китайцы. Наиболее популярны у россиян различные модели Chery, Geely, Haval и Changan. Но ни один китайский кроссовер, при сопоставимых с "Дастером" ценах, не будет иметь полного привода. А те, что с полным приводом, будут существенно дороже. Ну вот и все. Цены на KIA Seltos стартуют от 1 204 000 рублей за автомобиль с передним приводом и от 1 345 000 - с полным. В "нормальных" комплектациях KIA Seltos легко переваливает за 1,5 млн рублей, в "топе" его цена превышает 2 млн рублей. Skoda Karoq, Suzuki Vitara, Mitsubishi ASX и прочие компактные кроссоверы значительно дороже "Дастера". Так что, по экономическим соображениям Renault Duster обречен вновь становиться бестселлером. Радует и тот факт, что помимо цены, сам автомобиль стал намного интереснее, современнее и технологичнее.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? Этот вопрос мне постоянно задавали друзья, пока я находился на трехдневном тест-драйве Renault Duster в Дагестане. Если ответить односложно - изменилось практически все! Новый "Дастер" переехал на общую платформу Kaptur/Arkana. Он получил абсолютно новый кузов. Без каких-то "WOW-эффектов", но при этом вполне гармоничный и приятный глазу. Фирменные широкие колесные арки говорят о главном предназначении - покорении бездорожья.

Задние фонари в стиле Jeep Renegade делают автомобиль далеко узнаваемым в вечернем и ночном городском потоках. Они, конечно же, очень стильны. Передняя оптика тоже изменилась. Светодиодная полоса по габариту фары, но основные блоки фар галогеновые. Светят неплохо.

Изменился наклон ветрового стекла, оно стало более покатым. Салон "Дастера" перекочевал из "Арканы". С небольшими доработками. И если к "Аркане" было много претензий по несоответствию внешности и внутреннему убранству, то "Дастеру" этот салон подходит как нельзя кстати. Сиденья тоже "аркановские". Рулевая колонка регулируется не только по углу наклона, но и по вылету. Кстати, сам руль получил электроусилитель. Теперь он очень легкий на низких скоростях и наливается усилием с увеличением скорости. В новом "Дастере" появился подогрев руля и подогрев задних сидений.

Большое внимание в Renault уделили безопасности. Кузов стал жестче - благодаря усилениям в лонжеронах и ребрах пола. В базовой комплектации теперь две подушки безопасности, а опционально доступно до 6 подушек. В автомобиле доработана система ESP, играющая особое значение на скользкой дороге, а также система помощи при экстренном торможении (AFU). Наряду с внедорожными алгоритмами работы ABS и антипробуксовочной системы новый Duster предлагает и новые системы помощи водителю: ассистент спуска с горы, камеры кругового обзора и монитор 4х4 - отображение пространственного положения автомобиля на экране мультимедийной системы EASY LINK.

АГРЕГАТЫ И ЦЕНЫ Автомобиль теперь агрегатируется четырьмя различными двигателями. Самый простой и дешевый вариант - 1,6 литра. Причем в базовой комплектации с 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом за 945 тысяч рублей (комплектация Access) он будет иметь 114 л.с. А вот в версии с полным приводом и 6-ступенчатой МКП 1,6-литровый двигатель будет выдавать на 3 «лошади» больше - 117 л.с. Но при этом "базовая" стоимость поднимется до 1,15 млн рублей (комплектации Life). По "многочисленным просьбам трудящихся" в Renault решили оставить атмосферный двигатель объемом 2 литра мощностью 143 л.с. Он, как и дизельный 1,5-литровый 109-сильный, агрегатируется только с 6-ступенчатой "механикой". Стоимость "Дастера" с 2-литровым мотором составляет от 1,21 до 1,35 млн рублей в зависимости от комплектации. А дизельная версия оценивается на 20 тысяч дороже - за 1,23 - 1,37 млн рублей. Самым мощным двигателем для "Дастера" стал 1,3-литровый турбированный TCe 150, разработанный концерном Renault совместно с Mercedes-Benz. Именно с ним у "Дастера" будет единственная "двухпедальная" версия - с вариатором CVT X-Tronic. Стоимость кроссовера с таким движком составляет 1,34 - 1,4 млн рублей с "механикой" и 1,4 - 1,46 с вариатором. Что интересно, заправлять автомобиль даже с таким мотором можно бензином марки АИ-92.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ На тест-драйве в Дагестане были представлены две версии автомобиля - с 1,5-литровым дизелем и с бензиновым двигателем TCe 150. Оба автомобиля были с механической коробкой передач. Если выбирать среди них, то я бы остановился на бензиновой версии. Двигатель работает тише. При переключении передач меньше рывков, можно менее аккуратно работать со сцеплением. При этом большой крутящий момент (250 Нм) дает достаточную тягу для ускорений при любых скоростях. До сотни автомобиль разгоняется за чуть более 10 секунд. Дизельная версия едет чуть медленнее.

Бесспорное достоинство "Дастера" - подвеска. Она и в городе хорошо отрабатывает неровности, и на бездорожье позволяет комфортно ехать на скорости 60 - 70 км/ч. Никаких претензий у меня не возникло и к рулевому управлению. Информативно, четко, легко. Внедорожные качества "Дастера" тоже на высоте. Дорожный просвет - 210 мм, углы въезда и съезда - более 30 градусов, пониженная первая передача, блокировка дифференциала. На тест-драйве не хватало только более внедорожных шин. Зимние «липучки» быстро забивались грязью и не позволяли забираться в гору по раскисшему грунту. А вот по камням, твердому грунту и песку автомобиль шел легко и непринужденно.

Почему-то мне не подошли новые сиденья. В конце каждого дня после 200 - 300 км пути моя спина начинала "ныть" и просить отдыха. Хотя у многих коллег-журналистов такой проблемы не было. К минусам можно отнести постоянно грязные пороги дверей. Конструктив в этом плане остался прежним. А в зимнее время с верхней кромки двери при открывании будет сыпаться снег на край сиденья. Оставили "реношники" и не самые удобные дверные ручки - под хват снизу. Пластик в салоне, так скажем, соответствует ценовой категории автомобиля. Огромный экран мультимедиа, на мой взгляд, не собо красиво вписался в переднюю панель. Он как бы "приляпан" сверху. Кроме того, у экрана довольно большая бесполезная зона по периметру. Да и сама передача изображения на экране как будто слегка мутная.

Хотелось бы иметь в современном автомобиле кнопку пуска двигателя, а не «крутить» стартер ключом, как это сделано на "Дастере". Ну а такую опцию, как электропривод крышки багажника, требовать от кроссовера менее чем за 1,5 млн рублей, наверное, излишне. Хотя, за дополнительные деньги, почему бы и не предложить?