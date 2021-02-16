Игорь Моржаретто: LADA Niva Travel - прощеное воскресенье

Несколько месяцев назад, когда шпионские фото обновленной «Нивы» появились в Интернете, количество просмотров в первый же день перевалило за миллион, а комментариев – десятки тысяч. Одним новый дизайн очень понравился, другим — категорически нет, а лично мне… После того, как я увидел новинку вживую, понял – хорошо! Интерес к этой модели — потребительский, и в первую очередь местные в Самарской области, где проходил тест-драйв, спрашивали (а спрашивали много и часто) про цену. Ведь когда дороги оставляют желать лучшего, и денег на покупку не слишком много, российский внедорожник становится единственным выбором. А если еще и дизайн нравится… И мне как раз кажется, что рестайлинг не испортил «Ниву», а придал ей современные черты. ПЕРЕМЕНА ИМЕНИ За четверть века «Лада-Нива-Трэвел» (LADA Niva Travel) поменяла немало названий: ВАЗ-2123, «Шевроле-Нива», просто «Лада-Нива»… По сути эта модель — преемник ВАЗ-2121. Она тоже имеет постоянный полный привод на четыре колеса, двухступенчатую раздаточную коробку и межосевой блокируемый дифференциал.

Разрабатывать машину начали еще в 90-х годах прошлого века, но мелкосерийную сборку ВАЗ-2123 удалось организовать на опытно-промышленном производстве АВТОВАЗа только в 2001 году. Чтобы запустить настоящую серию, средств не было; вот и пришлось искать богатых партнеров. В 2002 году было заключено соглашение с американской компанией «Дженерал Моторс» и ЕБРР о создании СП «ДжиЭм-АВТОВАЗ»: лицензию на ВАЗ-2123 и права на бренд «Нива» передали совместному предприятию. Модель совместными усилиями довели до ума и с 2002 года в Тольятти на собственном заводе СП выпускали и продавали как «Шевроле-Нива». Вполне успешно, между прочим: за эти годы выпущено свыше 750 тыс. автомобилей. А все затраты, говорят, полностью окупились уже через три года после запуска… В декабре 2019-го АВТОВАЗ выкупил долю «ДжиЭм» в совместном предприятии, и с июля по декабрь 2020 года машину продавали как «Лада-Нива». Рестайлинговая версия получила имя «Лада Нива Трэвел» (англ. travel — путешествие).

НАЙТИ 10 ОТЛИЧИЙ Основные (и по сути – главные) различия между новой «Нива Трэвел» 2021 года и прежней «Шевроле-Нива» — во внешности передней части. Профиль в целом остался прежним. Фары – совершенно новые, современной формы, и вообще дизайн определенно удался, «Нива» заметно помолодела. А еще дизайнеры изменили форму передних крыльев и капота, придумали новые бампер, решетку радиатора и пластиковый обвес по кругу. Благодаря накладкам колесные арки выглядят рублеными и почти квадратными.

Словом, машину освежили, причем малой кровью. Ведь денег на рестайлинг, судя по всему, выделили совсем негусто. А вот в плагиате дизайнеров я бы упрекать не стал. Да, похожие черты присутствуют во многих моделях разных марок, но при этом наша «Нива» никого впрямую не копирует, просто – в тренде. Сзади изменений меньше, но оптика совсем новая. А еще у модели «Трэвел» в богатых комплектациях появилась камера заднего вида. Да еще с омывателем! (У меня на автомобиле, который стоит вдвое дороже, такой штуки нет.) Включается он одновременно с омывателем заднего стекла. Такая вот уникальная для своего класса опция; для правильного внедорожника точно не лишняя вещь.

В салоне изменений практически нет. Тот же грубый пластик и обилие мелких кнопок на панели. Разве что новый логотип на руле вместо Chevrolet, но никаких обязательных для современной модели кнопок на нем нет.

Сенсорный экран мультимедийной системы появился раньше, еще несколько лет назад (в топовых комплектациях). Есть даже навигация. На панели под резинкой спрятаны разъемы для USB и SD-карты. Кстати, еще один USB порт есть под подлокотником.

Колесики системы управления климатом – старые, из 90-х годов прошлого века. Но сама печка работает отлично, прогревает салон очень быстро. Вообще в плане комфорта зимой эта «Нива» молодец; есть подогрев передних сидений и электрообогрев лобового стекла. ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ Под капотом — все тот же единственный двигатель 1,7 л с 8 клапанами и мощностью 80 л.с. И коробка та же – 5-ступенчатая механика, причем круглый набалдашник рычага КП по-прежнему свободно крутится вокруг своей оси (впрочем, и набалдашник рычага «раздатки» – тоже). Никакого другого мотора для модели не предвидится (особенно в свете объединения марок «Лада» и «Дачия»). Так что, похоже, это обновление будет последним для модели.

Что радует — это честный полный привод. У «Нивы» он постоянный, никаких электро- и гидромуфт, есть блокировка межосевого дифференциала и пониженная передача. Клиренс — 220 мм, углы съезда и въезда — 35 градусов и 37 градусов соответственно. И она по-прежнему впечатляет на бездорожье, но об этом чуть позже. На трассе, в городе машинка едет в меру сил, только успевай поигрывать рычагом коробки передач. Двигатель по-прежнему шумный, «раздатка» подвывает, мощности мотора иногда не хватает, разгон до сотни занимает мучительные 19 секунд, а расход топлива в районе 11 литров (в смешанном режиме), но из городского потока автомобиль не выбивается.

Главное — не суетиться и правильно выбирать передачи. А к подвеске вообще претензий нет. Она отлично настроена под неровности наших дорог и без проблем глотает любые ямы. Плохие дороги и бездорожье — родная стихия «Нивы Трэвел». Можно свернуть с асфальта где захочешь, и она неспешно, но уверенно прет по заснеженному полю, преодолевает глубокие канавы, чувствует себя как дома на дороге, где, кроме нее, проходят только полноприводные лесовозы…

Порой это порождает опасное чувство вседозволенности; я вот попытался взять штурмом заснеженный холм. Не удалось! Но на обычном кроссовере я бы даже не подумал туда сунуться. А «Нива», хоть подъем не взяла, но не застряла, и после недолгой раскачки взад-вперед вернулась на твердую дорогу. Пришлось только включить «понижайку» и блокировку межосевого дифференциала (хотя, чтобы сделать это, нужна определенная сноровка). С таким внедорожным вооружением машина уверенно проезжает везде. За это ее и любят, за это прощают все остальные недостатки…

ЦЕНЫ — НАШИ Что очень приятно: рестайлинговый автомобиль прибавил в цене совсем немного – от 10 до 20 тысяч рублей. Базовая комплектация «Классик» стоит 747 900 рублей. Средняя «Комфорт» — 804 900 рублей. Здесь появляются кондиционер, подогрев сидений, подлокотник кресла водителя и легкосплавные колеса. Комплектация «Люкс» (890 900 руб.) побогаче: мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, обогрев переднего стекла и вторая подушка безопасности. Есть еще две версии Off-road; на самом деле это расширения для комплектаций «Комфорт» и «Люкс». Добавляются черные накладки на арки, внедорожная резина и пижонский шноркель. В салоне — черный потолок. Доплата в цене не слишком велика. Так, самый дорогой вариант в максимальной комплектации обойдется в 905 900 рублей. АВТОВАЗ сегодня позиционирует «Ниву Трэвел» как автомобиль, ориентированный на людей 30+. И это действительно брутальный автомобиль для настоящих мужиков, реальный «проходимец» за относительно небольшие деньги.