Игорь Моржаретто: LADA Niva Travel - прощеное воскресенье | АВТОСТАТ

Игорь Моржаретто: LADA Niva Travel - прощеное воскресенье

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Игорь Моржаретто: LADA Niva Travel - прощеное воскресенье

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2020. Новые автомобили: мнения автовладельцев (пятая волна)
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Несколько месяцев назад, когда шпионские фото обновленной «Нивы» появились в Интернете, количество просмотров в первый же день перевалило за миллион, а комментариев – десятки тысяч. Одним новый дизайн очень понравился, другим — категорически нет, а лично мне… После того, как я увидел новинку вживую, понял – хорошо!

Интерес к этой модели — потребительский, и в первую очередь местные в Самарской области, где проходил тест-драйв, спрашивали (а спрашивали много и часто) про цену. Ведь когда дороги оставляют желать лучшего, и денег на покупку не слишком много, российский внедорожник становится единственным выбором. А если еще и дизайн нравится… И мне как раз кажется, что рестайлинг не испортил «Ниву», а придал ей современные черты.

ПЕРЕМЕНА ИМЕНИ

За четверть века «Лада-Нива-Трэвел» (LADA Niva Travel) поменяла немало названий: ВАЗ-2123, «Шевроле-Нива», просто «Лада-Нива»… По сути эта модель — преемник ВАЗ-2121. Она тоже имеет постоянный полный привод на четыре колеса, двухступенчатую раздаточную коробку и межосевой блокируемый дифференциал.

Игорь Моржаретто: LADA Niva Travel - прощеное воскресенье

Разрабатывать машину начали еще в 90-х годах прошлого века, но мелкосерийную сборку ВАЗ-2123 удалось организовать на опытно-промышленном производстве АВТОВАЗа только в 2001 году. Чтобы запустить настоящую серию, средств не было; вот и пришлось искать богатых партнеров.

В 2002 году было заключено соглашение с американской компанией «Дженерал Моторс» и ЕБРР о создании СП «ДжиЭм-АВТОВАЗ»: лицензию на ВАЗ-2123 и права на бренд «Нива» передали совместному предприятию. Модель совместными усилиями довели до ума и с 2002 года в Тольятти на собственном заводе СП выпускали и продавали как «Шевроле-Нива».

Вполне успешно, между прочим: за эти годы выпущено свыше 750 тыс. автомобилей. А все затраты, говорят, полностью окупились уже через три года после запуска… В декабре 2019-го АВТОВАЗ выкупил долю «ДжиЭм» в совместном предприятии, и с июля по декабрь 2020 года машину продавали как «Лада-Нива». Рестайлинговая версия получила имя «Лада Нива Трэвел» (англ. travel — путешествие).

Игорь Моржаретто: LADA Niva Travel - прощеное воскресенье

НАЙТИ 10 ОТЛИЧИЙ

Основные (и по сути – главные) различия между новой «Нива Трэвел» 2021 года и прежней «Шевроле-Нива» — во внешности передней части. Профиль в целом остался прежним. Фары – совершенно новые, современной формы, и вообще дизайн определенно удался, «Нива» заметно помолодела. А еще дизайнеры изменили форму передних крыльев и капота, придумали новые бампер, решетку радиатора и пластиковый обвес по кругу. Благодаря накладкам колесные арки выглядят рублеными и почти квадратными.

Игорь Моржаретто: LADA Niva Travel - прощеное воскресенье

Словом, машину освежили, причем малой кровью. Ведь денег на рестайлинг, судя по всему, выделили совсем негусто. А вот в плагиате дизайнеров я бы упрекать не стал. Да, похожие черты присутствуют во многих моделях разных марок, но при этом наша «Нива» никого впрямую не копирует, просто – в тренде.

Сзади изменений меньше, но оптика совсем новая. А еще у модели «Трэвел» в богатых комплектациях появилась камера заднего вида. Да еще с омывателем! (У меня на автомобиле, который стоит вдвое дороже, такой штуки нет.) Включается он одновременно с омывателем заднего стекла. Такая вот уникальная для своего класса опция; для правильного внедорожника точно не лишняя вещь.

Игорь Моржаретто: LADA Niva Travel - прощеное воскресенье

В салоне изменений практически нет. Тот же грубый пластик и обилие мелких кнопок на панели. Разве что новый логотип на руле вместо Chevrolet, но никаких обязательных для современной модели кнопок на нем нет.

Игорь Моржаретто: LADA Niva Travel - прощеное воскресенье

Сенсорный экран мультимедийной системы появился раньше, еще несколько лет назад (в топовых комплектациях). Есть даже навигация. На панели под резинкой спрятаны разъемы для USB и SD-карты. Кстати, еще один USB порт есть под подлокотником.

Игорь Моржаретто: LADA Niva Travel - прощеное воскресенье

Колесики системы управления климатом – старые, из 90-х годов прошлого века. Но сама печка работает отлично, прогревает салон очень быстро. Вообще в плане комфорта зимой эта «Нива» молодец; есть подогрев передних сидений и электрообогрев лобового стекла.

ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ

Под капотом — все тот же единственный двигатель 1,7 л с 8 клапанами и мощностью 80 л.с. И коробка та же – 5-ступенчатая механика, причем круглый набалдашник рычага КП по-прежнему свободно крутится вокруг своей оси (впрочем, и набалдашник рычага «раздатки» – тоже). Никакого другого мотора для модели не предвидится (особенно в свете объединения марок «Лада» и «Дачия»). Так что, похоже, это обновление будет последним для модели.

Игорь Моржаретто: LADA Niva Travel - прощеное воскресенье

Что радует — это честный полный привод. У «Нивы» он постоянный, никаких электро- и гидромуфт, есть блокировка межосевого дифференциала и пониженная передача. Клиренс — 220 мм, углы съезда и въезда — 35 градусов и 37 градусов соответственно. И она по-прежнему впечатляет на бездорожье, но об этом чуть позже.

На трассе, в городе машинка едет в меру сил, только успевай поигрывать рычагом коробки передач. Двигатель по-прежнему шумный, «раздатка» подвывает, мощности мотора иногда не хватает, разгон до сотни занимает мучительные 19 секунд, а расход топлива в районе 11 литров (в смешанном режиме), но из городского потока автомобиль не выбивается.

Игорь Моржаретто: LADA Niva Travel - прощеное воскресенье

Главное — не суетиться и правильно выбирать передачи. А к подвеске вообще претензий нет. Она отлично настроена под неровности наших дорог и без проблем глотает любые ямы.

Плохие дороги и бездорожье — родная стихия «Нивы Трэвел». Можно свернуть с асфальта где захочешь, и она неспешно, но уверенно прет по заснеженному полю, преодолевает глубокие канавы, чувствует себя как дома на дороге, где, кроме нее, проходят только полноприводные лесовозы…

Игорь Моржаретто: LADA Niva Travel - прощеное воскресенье

Порой это порождает опасное чувство вседозволенности; я вот попытался взять штурмом заснеженный холм. Не удалось! Но на обычном кроссовере я бы даже не подумал туда сунуться. А «Нива», хоть подъем не взяла, но не застряла, и после недолгой раскачки взад-вперед вернулась на твердую дорогу. Пришлось только включить «понижайку» и блокировку межосевого дифференциала (хотя, чтобы сделать это, нужна определенная сноровка). С таким внедорожным вооружением машина уверенно проезжает везде. За это ее и любят, за это прощают все остальные недостатки…

Игорь Моржаретто: LADA Niva Travel - прощеное воскресенье

ЦЕНЫ — НАШИ

Что очень приятно: рестайлинговый автомобиль прибавил в цене совсем немного – от 10 до 20 тысяч рублей. Базовая комплектация «Классик» стоит 747 900 рублей. Средняя «Комфорт» — 804 900 рублей. Здесь появляются кондиционер, подогрев сидений, подлокотник кресла водителя и легкосплавные колеса. Комплектация «Люкс» (890 900 руб.) побогаче: мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, обогрев переднего стекла и вторая подушка безопасности.

Есть еще две версии Off-road; на самом деле это расширения для комплектаций «Комфорт» и «Люкс». Добавляются черные накладки на арки, внедорожная резина и пижонский шноркель. В салоне — черный потолок. Доплата в цене не слишком велика. Так, самый дорогой вариант в максимальной комплектации обойдется в 905 900 рублей.

АВТОВАЗ сегодня позиционирует «Ниву Трэвел» как автомобиль, ориентированный на людей 30+. И это действительно брутальный автомобиль для настоящих мужиков, реальный «проходимец» за относительно небольшие деньги.

Игорь Моржаретто: LADA Niva Travel - прощеное воскресенье

Совершенно точно, что заслуженную «Ниву» (почти 20 лет на конвейере!) рано списывать и отправлять на покой. Пусть рекордных продаж не было, но стабильный спрос (от 30 до 60 тыс. машин в год) модель обеспечивала. И уверенно держалась в списке бестселлеров, несмотря на единственный слабый мотор и устаревший дизайн в стиле 90-х годов прошлого века. И вот теперь внешность освежили, сохранив при этом великолепные ходовые качества на бездорожье. Что приятно — цена при этом выросла совсем незначительно.

LADA Niva Travel

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvтест-драйвladalada niva

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