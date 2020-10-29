Игорь Моржаретто: KIA Rio - от дисплея до камина

Популярный «Рио» вышел на первое место среди иномарок в российском парке: почти 900 тысяч машин! Не зря же модель уже несколько лет носит титул «самой продаваемой новой иномарки в стране». В этом году седан серьезно обновился. Что изменилось в машине? Понятное дело, что к действующему бестселлеру надо относится с большой осторожностью. Но перемены назрели, тем более, что основные конкуренты в бюджетном классе в этом году представили обновленные модели «Шкода-Рапид» и «Фольксваген-Поло». Небольшой фейслифтинг пережил и соплатформенный «Хендэ-Солярис». Поэтому корейцы просто обязаны были что-то противопоставить в первую очередь чехам и немцам, а также братской марке. Тут, кстати, закралась некая интрига. В группе VAG, видимо, посчитали, что спрос на бюджетные седаны в России и других соседних странах падает, поэтому решили впредь ограничиться одним, универсальным типом кузова: лифтбек. Именно в таком отныне щеголяют и «Поло», и «Рапид». Но маркетологи «Киа» решили от классической схемы не уходить, и пока представили лишь обновленный седан. А кросс-хэтчбек «Икс» будет чуть позже, видимо, к зиме.

«Рио» всегда был стильным автомобилем, а обновленный седан, выглядит, как говорится, еще более дорого-богато. Одни светодиодные фары спереди (в дорогих комплектациях) и сзади (во всех) чего стоят! А мощная решетка радиатора, объединенная с головной оптикой, еще и делает автомобиль визуально более широким, солидным… Кстати, благодаря новым бамперам седан действительно вырос в длину на 2 см – до 4420 мм.

Кроме того, блеска автомобилю придают и многочисленные хромированные детали, например, крупные патрубки выхлопной системы (один из двух, кстати, ложный).

Похорошел, конечно, и интерьер. Вроде бы материалы отделки не стали дороже, но смотрятся хорошо, солидно, небюджетно. А в новой комплектации «Стайл» неожиданно появился стильный пластиковый молдинг красного цвета, рассекающий всю переднюю панель.

И, конечно же, главные изменения – в мультимедийной системе и дисплее на приборной панели. Цветной экран Supervision 4,2 дюйма с крупными и яркими шкалами приборов, главный дисплей, выросший в размерах до 8 дюймов, явно понравятся молодым водителям и их пассажирам. Тем более, что мультимедийная система «дружит» со смартфонами (на любой платформе) на беспроводной основе. И качество музыки — вполне пристойное. А еще, ровно как в более дорогих и совсем новых «Киа», водитель может выбрать одну из шести фоновых звуковых тем и соответствующее им цветовое решение дисплея. Мне, например, по душе пришелся «Уютный камин»…

Из других приятных новаций понравились подогрев заднего дивана и система «интеллектуального открывания багажника». Суть ее в том, что совсем не надо суетиться: подходишь к машине сзади, руки заняты тяжелыми пакетами, и просто стоишь и ждешь несколько секунд – и оп-ля, багажник сам открывается! (При этом, конечно, ключ от машины должен лежать в кармане). Объем багажника «Рио» по меркам класса большой — 480 литров.

По технической части – без перемен. У обновленного «Киа-Рио» по-прежнему два проверенных атмосферных мотора объемом 1,4 и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. В паре к ним — 6-ступенчатые механическая коробка или автомат. Нельзя сказать, что мощности базового двигателя не хватает, но все-таки большинство покупателей предпочитают версию помощнее. На чем бы вы ни остановились из сочетания двух моторов и двух коробок, с точки зрения надежности нареканий нет.

Со 123-сильным мотором «Рио» по праву считается одним из самых динамичных автомобилей в своем классе. В чем лишний раз я убедился во время двухдневного тест-драйва, который проходил в Санкт-Петербурге и на дорогах Ленинградской области. Что касается управляемости, так этот «Киа» просто доставляет удовольствие любому водителю, в том числе искушенному. Автомобиль надежный и предсказуемый в любых режимах движения. Конечно, подвеска еще не идеальная (несмотря на то, что в новом поколении была изменена конструкция сайлент-блоков), но с большинством неровностей она справляется хорошо. По сравнению с предыдущим поколением лучше стала и шумоизоляция: добавлены текстильные подкрылки в арках задних колес, улучшена звукопоглощающая обшивка багажника.

Классические атмосферные двигатели, конечно же, отличаются надежностью, но уступают современным турбомоторам в экономичности. По моим подсчетам, расход мотора 1,6 л при смешанном типе движения (город – загородные региональные дороги – скоростные шоссе) составил примерно 8,5 л на 100 км. Зато машину можно заправлять 92-м бензином! Вообще, по большому счету, у меня к этому автомобилю две претензии. Во-первых, это штатные шины корейской марки Nexen, которые выпускают в Китае. Они, говорят, продаются и в Европе, но все равно относятся к категории очень уж бюджетных. У меня нет сомнений в их соответствии всем стандартам, но какие они шумные… Уже на скорости в 60 км/ч в салоне гул протекторов начинает раздражать!

Впрочем, резину можно подобрать себе и другую. А вот круиз-контроль самостоятельно в автомобиль не поставишь. Очень жаль, что у «Рио» эта полезная функция появляется только в самых дорогих комплектациях, в отличие от многих конкурентов в этом классе… «Киа-Рио» по-прежнему остается одной из самых доступных иномарок на нашем рынке — цена стартует с отметки 814 900 рублей. При этом, в похожих комплектациях, седан значительно дешевле своих основных конкурентов – «Поло», «Рапида» и даже «Соляриса».

В топе, конечно, «Рио» значительно выходит за психологический рубеж в миллион рублей: за Premium просят на 170 тысяч больше. Но, на мой взгляд, большинство покупателей выберут новую комплектацию Style за 1 029 900 руб. с мотором 1,6 л и автоматом. Здесь есть почти все необходимые опции (за исключением, может быть, круиз-контроля), но при том автомобиль украшен стильными элементами красного цвета.

А как преобразился салон с появлением модной красной прострочки обивки сидений, и ярко-красным молдингом на передней панели! Выглядит действительно стильно. В придачу к довольно длинному базовому списку владелец получает климат-контроль, литые 15-дюймовые диски, подогрев лобового стекла и форсунок омывателя, датчик света и камеру заднего вида… Так что своих денег Style точно стоит. KIA Rio - очень надежный и сбалансированный автомобиль. Несмотря на некоторую экономию на мелочах, не приходится сомневаться в продолжении рыночного успеха модели «Рио» на нашем рынке. Тем более, что скоро-скоро ждем появления обновленного кросс-хэтчбека, и тогда конкурентам точно не поздоровится!