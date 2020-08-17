Игорь Моржаретто: В гости к Чехову... на новом Renault Kaptur

Этим летом все границы России оказались закрытыми, и давно запланированное путешествие вокруг Черного моря (через Грузию и Турцию) пришлось отложить на неопределенное время. Но разве это повод для расстройства? Ведь перед нами – огромная непознанная Россия, только выбирай направление! После недолгого семейного совета решили, что: а) поедем на юг, там тепло; и б) поедем на машине. Тем более, что российские курорты из всей семьи неплохо знал только я. Пришло время познакомить с ними родных. Только вот какая проблема: кажется, в июле и августе практически вся Россия решительно устремилась на курорты Крыма и Краснодарского края. По рассказам друзей, цены на жилье и питание, а так же овощи-фрукты в тех краях взлетели непомерно, а пляжи Сочи и Ялты стали напоминать сцены из любимого советского фильма «Будьте моим мужем». Может, я тут несколько преувеличиваю, но опять же на семейном совете решили, что постараемся найти место столь же теплое, но не слишком заселенное туристами. И тут мы вспомнили, что кроме Черного, на юге есть еще и Азовское море! Пусть оно и мелкое, но не настолько же, что купаться нельзя, зато точно – теплое. А я в свое время часто бывал в командировках в главном городе нашего Приазовья - Таганроге, и он мне очень понравился. Решено – едем в Таганрог! Тем более, что от столицы всего-ничего – 1100 км, так что можно легко проехать это расстояние за один день.

Магистраль М-4 «Дон», ведущая от столицы через Воронеж к Ростову-на-Дону (и далее к Краснодару и Черноморскому побережью) - это наша радость и боль. Сколько лет (вернее, десятилетий) я езжу по этой трассе, и с каждым годом она становится лучше, краше, современнее… Но окончательно все проблемы, кажется, изжить не удастся никогда. Построено столько скоростных участков – но каждый год возникают новые «места притяжения» проблем… Вот, наконец, торжественно открыли скоростной обход Лосево и Павловска в Воронежской области; казалось бы, в прошлое должны уйти бесконечные пробки в этом, еще недавно самом узком месте трассы…

Ушли! Можно тут пролететь с ветерком… чтобы угодить в цепкие объятия заторов в Ростовской области, где ремонтируют несколько мостов. Да, они старые, наверное, давно надо бы их поставить на капитальный ремонт, но не одновременно же! Вот и сейчас (в начале августа) с обеих сторон пробка у моста на повороте на Гуково – по 5 км, такая же – у поворота на Красный Сулин… И это в будний день, когда поток автомобилей чуть ослабевает; в выходные дни еще хуже. А в конце августа тут будут проходить до 100 тысяч автомобилей в сутки! Есть проблемы и в других местах на трассе: в Подмосковье на пересечении с бетонкой А-107 (здесь будет проходит ЦКАД и строится новая развязка), в районе моста через Оку у Каширы… Всего дорожные работы, по официальным сообщениям Госкомпании «Автодор», этим летом ведутся более чем на 35 участках трассы М-4. Поэтому и получается, что только успеваешь разогнаться на скоростном отрезке – и тут ждет знак «Ремонтные работы» и ограничение скорости. Если в Московской области только пара мест ремонта, то в Тульской — уже пять, где есть ограничения движения из-за ремонта и реконструкции. Причем в большинстве случаев работы ведутся за пределами автодороги, где-то на обочине, а то и вовсе в стороне. Но знак «60» все равно стоит! И при нем работает камера видеофиксации… В Липецкой области — 8 участков, в Воронежской области — 14, где работают дорожники. А еще работы идут на четырех отрезках в Ростовской области и на трех — в Краснодарском крае. Но ехать-то надо! В результат режим движения – рваный, что очень утомляет и раздражает водителей.

Немало на трассе и видеокамер, которые фиксируют нарушения Правил. Если и нужен водителю здесь навигатор на смартфоне, то не для того, чтобы дорогу показывать, а для обнаружения камер. Только быстро утомляет встревоженный голос, непрерывно вещающий: «Внимание! Впереди камера на скорость!» И еще о деньгах. Автотрасса М-4 в заметной части – платная (хотя есть и бесплатные участки). Есть альтернатива и у каждого платного, но в этом случае, как правило, ехать придется через города и села, и дорога сильно растянется по времени. В начале курортного сезона по традиции стоимость проезда повысили, и сегодня проезд от Москвы до побережья Черного моря обойдется в 1,1-1,7 тыс. рублей (в зависимости от того, будете вы двигаться днем или ночью). Если у вас есть транспондер, то вы не только сэкономите деньги (проезд обойдется в 950-1450 руб.), но и проедете через все ПВП (пункты взимания платы) без остановки… За путешествие до Ростова-на-Дону владельцу транспондера придется выложить всего 590-960 рублей. С учетом того, что нас в машине четверо – не так уж и много. Но главное – правильно рассчитать время выезда в дорогу. Кому-то больше нравится ехать ночью (машин меньше, да и стоимость проезда ощутимо ниже), кто-то едет только днем. Не самое лучшее время для поездки – выходные дни: поток возрастает многократно и пробки – гарантированы. И обязательно надо чередовать длинные перегоны с отдыхом: усталость за рулем (или, не дай бог, сон!) – одна из главных причин аварийности на дороге! ВДОЛЬ ТРАССЫ Но вот что хорошо – вдоль трассы очень развита инфраструктура, и нет никаких проблем с тем, чтобы заправить автомобиль, поесть, немного отдохнуть или устроится на ночлег. Одних мотелей и гостиниц у шоссе – сотни, на любой вкус и кошелек! Для тех, кто собирается повторить наш маршрут к Азовскому морю. Не доезжая до Ростова-на-Дону, надо свернуть на новый аэропорт «Платово», далее через северный обход города, населенные пункты Крым и Чалтырь выйти на трассу А-280, которая ведет к Таганрогу и далее – к украинской границе. Итого от столицы – обещанные 1100 км. Кстати, если по дороге на юг мы, как и большинство, летели на встречу с морем, то на обратном пути решили не спешить и проехали то же расстояние за два дня. Зато посетили потрясающий пещерный Воскресенский Белогорский мужской монастырь (это недалеко от Павловска), дворец принца Ольденбургского (город Рамонь в Воронежской области) сафари-парк «Кудыкина гора» в Липецкой… Получили огромное удовольствие!

И это лишь малая часть чудес, которые ждут путешественников, стоит лишь чуть свернуть в сторону от скоростной трассы… Знаете ли вы, как хорош город Елец, или что положено приносить к памятнику котенку на улице Лизюкова в Воронеже?.. АЗОВСКОЕ МОРЕ И ТАГАНРОГ Таганрог, между прочим, чуть было не стал столицей России. Его в 1698 году основал Петр I, мечтавший первоначально прорубить окно в Европу на юге, разгромив турок на Азовском и Черном морях. А потом перенести сюда столицу (Москву, как известно, он недолюбливал…) И план города, и крепости тоже собственноручно царь начертал! Только вот легкой победы над турками не случилось, и русские войска отступили. И дальше Петр уже пробивал окно на Балтике, где спустя пять лет основал новую столицу. Так что в этом смысле Таганрогу не повезло.

Зато несть числу знаменитостей, которые здесь родились (самые известные – Антон Чехов и Фаина Раневская), жили или умерли (знаете про таинственную смерть императора Александра I?..) И сегодня центральная часть города очень неплохо сохранила дух провинциального южнорусского города середины XIX века, и по его тенистым улицам очень здорово гулять теплым летним вечером.

Здесь работает множество самых разных музеев, а еще полно отличных (и совсем недорогих!) кафе и ресторанов, парков и скверов. Вдоль улиц растут абрикосовые деревья, и упавшие зрелые плоды не принято собирать. Зачем? У каждого есть свой собственный сад, а на рынке абрикосы продают ведрами, за символическую цену. Так же, как и местные огурцы-помидоры и другие овощи-фрукты. По части продуктового изобилия (при невероятной дешевизне) Таганрог в моем личном рейтинге – на первом месте. Впрочем, и проживание даже в пик сезона стоит немного. Самый дорогой номер в лучшем местном отеле обойдется тысяч в пять в сутки, а обычный – вдвое дешевле. Хорошую трехкомнатную квартиру на набережной нам предлагали за три тысячи, однушку – за тысячу.

Только вся проблема в том, что в Таганроге… нет моря. Пляжи есть, а моря – нет. Есть Таганрогский залив Азовского моря, которое считается самым мелким, а уж залив… Можно пройти несколько сотен метров по воде, а все – по колено. Поэтому местные в качестве места для отдыха и купания выбирают Миусский лиман. Он широкий (местами более 2 км) и глубокий… но только по сравнению с местным морем. В среднем – метра полтора или чуть больше, но плавать можно. Тем более, что вода чистая и теплая. Однако дно илистое, а берега – обрывистые. Но у многочисленных баз отдыха есть свои пляжи с лесенками, ведущими к воде. Или с причалами. В жару мы бегали сюда по несколько раз в день, чтобы окунуться, освежиться, поплавать… Кстати, два номера в коттедже на берегу (в каждом – спальня, кухня, душ, туалет, кондиционер) с собственным столом во дворе и мангалом стоили 3500 рублей. За два. В сутки. И это может примирить с отсутствием настоящего моря. Тем более, что неплохой пляж мы все-таки нашли, в 15 минутах езды, практически у самой украинской границы. С зонтиками, кафе и прокатом катамаранов. И море там было глубокое – по грудь. Если отойти метров на 100 от берега.

На Азовском море мы провели 10 очень жарких дней. Поездкой в целом довольны – загорели, накупались, объелись свежими фруктами и овощами. Чуть не хватило настоящего моря и… Таганрога. Потому что по улицам этого замечательного города лучше бродить не в 40-градусную жару. Так что я сюда еще обязательно приеду еще раз, только лучше – ранней осенью.

ПОЕХАЛИ ДАЛЬШЕ! Путешествовали мы на обновленном совсем недавно кроссовере «Рено-Каптюр». Наш красавец двухцветный, в максимальной комплектации Edition One, с новым турбомотором мощностью в 150 л.с. Единственное – у нашей машины не было полного привода (хотя есть и такой вариант), но тут я сделал вполне сознательный выбор. Никакого бездорожья во время путешествия не предвиделось, а клиренс в 205 мм и надежная подвеска позволили легко преодолевать разбитые местные дорожки.

Более того – без всяких проблем проехал и по песчаному пляжу. Зато в итоге мы получили чуть более вместительный багажник и очень скромный расход топлива – в среднем около 7 л на 100 км. И это при том, что на скоростных участках трассы М-4 я выставлял на круиз-контроле 120 км/час! Мотор охотно набирает обороты и позволяет легко совершать обгоны на трассе. Совсем иное ощущение, чем на «Каптюре» первого поколения с мотором 1,6 л/114 л.с., на котором я путешествовал несколько лет назад…