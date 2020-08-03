Игорь Моржаретто: Mitsubishi ASX - тайное оружие самурая

Свежая внешность, проверенные моторы и коробки, японская сборка – с опозданием на полтора года до России наконец-то доехал обновленный кроссовер. Давно ждали! Впервые мы увидели младший кросссовер японской марки 10 лет назад; в его истории в России были и удачные годы, когда продажи взлетали вверх, и весьма скромные… За все время по стране разъехались более 100 тысяч таких машин – совсем неплохо! Модель несколько раз обновлялась внешне (но по сути не менялась). И вот – очередной, очень серьезный рестайлинг. В Японии он случился еще в конце 2018 года; в Европе машину впервые показали в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Поклонники марки ждали ее в России в прошлом году, но в силу ряда причин модель появилась у российских дилеров только в конце весны, а тест-драйв для журналистов (из-за карантина) прошел лишь в середине лета. СО ЩИТОМ Внешне обновленный кроссовер изменился очень сильно, его просто невозможно спутать с предшественником. Во-первых, передняя часть полностью переделана в новом фирменном икс-образном стиле компании, который именуется Dynamic Shield. Это такой сложный, понятный только японцам, видимо, образ, символизирующий динамичный, современный автомобиль, обладающий при этом очень сильной защитой.

В любом случае, получив новый фирменный «щит» спереди, кроссовер действительно как бы помолодел и приобрел спортивные черты. При этом заодно изменилась и оптика – теперь она по умолчанию полностью светодиодная, причем начиная с базовой версии. И задние фонари — тоже светодиодные. Из кузовных деталей изменила форму лишь крышка капота, остальные остались прежними, разве что увеличилось количество хромированных накладок (скажем, на крыльях появились треугольники, напоминающие «жабры» дополнительных воздухозаборников). И, конечно же, для модели этого поколения специально разработали новые 18-дюймовые литые диски колес – как же иначе!

Внешне автомобиль довольно сильно изменился. А вот перемены в салоне не так заметны. Материалы отделки очень качественные – и пластик, и хром, и кожа. Новая мультимедийная система —главное украшение передней панели кроссовера. Монитор, пусть не рекордного размера (8 дюймов), хорошо читается и сам «читает» ваш смартфон с помощью Anroid Auto и Apple CarPlay. А еще можно на экране смотреть видеофайлы с флеш-носителей (надеюсь, водители будут делать это только во время остановок).

Что еще изменилось? У колесиков управления климат-контроля – иной дизайн и, говорят, более удобный хват. Это, конечно хорошо, но «климат» здесь по-прежнему один на всех, хотя у конкурентов давно уже есть на вооружении и двухзонные системы… Еще появился дополнительный USB-порт под центральной консолью, вторая розетка на 12 вольт, но – увы! – нет ни обогрева руля, ни камер кругового обзора (есть только одна — заднего вида с динамической разметкой).

А пассажиры заднего ряда рестайлинга вообще не заметят. Там вполне комфортно для двоих, но излишеств, как говорится, нет, даже привычных уже в этом классе USB-портов. Только центральный подлокотник… НА КОНЕ Набор силовых агрегатов остался прежним. Стартовая, переднеприводная версия оснащается мотором объемом 1,6 л мощностью 117 л. с. в паре с пятиступенчатой механической коробкой. Но куда более популярна у нас более богатая комплектация с полным приводом, бензиновым мотором объемом 2 л/150 л.с.) и вариатором. Кстати, проверенный атмосферный двигатель может потреблять и 92-й бензин (производитель разрешает!).

Подвеска тоже изменений не претерпела, так что от обновленного ASX не ждешь откровений. Он по-прежнему очень предсказуемый, по-прежнему жестко отрабатывает все неровности на дороге. Мои задние пассажиры жаловались еще и на шум: мелкие камешки барабанят по аркам, и это очень досаждает. Вообще автомобиль довольно громкий, особенно при необходимости резко разогнаться (например, при обгоне на узкой дороге). Но в целом, даже на фоне более молодых и технически продвинутых конкурентов ASX, несмотря на свой более чем зрелый возраст, выглядит вполне достойно. Причем при выезде на грунтовку сразу сказываются внедорожные гены, доставшиеся от старших братьев по марке. По разбитому проселку кроссовер едет очень бодро, даже изрядные ямы подвеска ASX как бы не замечает и уверенно отрабатывает. Но на настоящее бездорожье я все-таки выпускать его поостерегся, даже не смотря на наличие кнопки принудительного полного привода. Снизу моторный отсек штатной металлической защиты не имеет, а любой вариатор, даже самый современный, при больших нагрузках может перегреться. А оно вам надо? Так что стихия ASX – это город, хорошие трассы, ну и относительно сухие (это важно!) грунтовые дороги…

Понятно, что со сменой внешности изменилась и цена. Да, она выросла, причем довольно существенно – на 150-200 тыс. рублей. Стоимость базовой версии с мотором 1,6 л и механикой теперь начинается с отметки 1,4 млн. рублей; вариант с 2-литровым двигателем, полным приводом и вариатором обойдется уже в 1,7 млн. Самая дорогая комплектация «Инстайл» стоит 1 872 000 рублей. Недешево! Представители компании приводят, как им кажется, очень весомый повод, почему покупатели выберут именно ASX, а не кроссовер от конкурентов – они получат автомобиль, собранный в Японии! С моей точки зрения, это уже для массового потребителя не так важно; в конце концов, у нас очень хорошо продаются японские автомобили, собранные в Калуге (те же «мицу»!) или Санкт-Петербурге.