Антон Чуйкин: Cadillac XT6 - между вирусом и «Кадиллаком»

Этот автомобиль стал для меня чем-то совершенно особым: его марокканский тест-драйв оказался последним перед всеобщей самоизоляцией. Впрочем, вирус уйдет, а «Кадиллак» останется – со всеми своими особенностями, историей, опциями и, надеюсь, ценой. МЕЖДУ СПОРТОМ И ЛЮКСОМ… …Предстоит выбирать покупателям ХТ6, причем цена в любом случае объявлена от 3 870 000 рублей. Подозреваю, что в соответствии с курсом она изменится, но пока, в начале апреля, остается прежней. Добавим всякие пакеты вроде комплексной безопасности и улучшенного обзора, вычтем спецпредложения, с которыми за вами буквально погонятся дилеры – и получим финальную цену, примерно равную объявленной: четыре миллиона.

Комплектаций две, «Премиум Лакшери» и «Спорт». Вторая отличается элементами декора (черная решетка радиатора, колесные диски, рассеиватели задних фонарей), а принципиальное техническое отличие, по сути, одно. У «Спорта» не одна, а две многодисковых муфты в приводе задних колес – на каждой полуоси. Таким образом, при включении полноприводного режима здесь можно точно распределять крутящий момент между задними колесами, а не только между осями, как у «Лакшери».



Справедливости ради – в сложных условиях помогает еще тормозная система, «прихватывая» буксующее колесо, но при наших экспериментах было заметно, что «Спорт» справляется с бездорожьем немного увереннее. Впрочем, те, кто смотрел короткое видео в аккаунтах «Радио Автодор», наверняка запомнили мой удивленных возглас «задние не крутятся»! Это, кстати, относилось именно к комплектации «Спорт». Дело в том, что срабатывание задних муфт зависит и от пробуксовки колес, и от поворота руля, и от нажатия педали газа… в общем, если не торопиться и не брать препятствие ходом (действенно, но рискованно), все в итоге закрутится лучшим образом, и «Кадиллак» уверенно вытащит сам себе на твердую дорогу. Что и произошло в конце того самого видео.

Правда, у меня есть претензия к самому переключению режимов, из переднеприводного «Тура» в «Спорт», AWD и особенно далее в «Бездорожье»; кстати, спасибо за русификацию. Дело в том, что кнопка и вызывает меню, и переключает его пункты. Поясню. Одним нажатием (допустим, захотели убедиться, что включили именно «оф-роуд», а не AWD) вы и вызываете картинку на панель приборов, и сразу перещелкиваете меню по кругу. А там после бездорожья включается переднеприводный «Тур». Неудобно, и в этом со мной согласились специалисты, обещав поломать голову над алгоритмом переключения.

Сразу скажу, что бездорожье, упомянутое выше, стоит взять в кавычки. Пыльная африканская степь, кювет в роли ухаба… И хотя «Кадиллак» технически способен жить вне дорог, я не очень верю, что владельцы будут это всерьез проверять. Так что красивая схема полного привода «Спорта», скорее, для управляемости, в том числе на скользкой дороге, как и его «укороченный» руль, и адаптивная подвеска CDC, которая каждые две миллисекунды считает дорогу и меняет степень демпфирования амортизаторов. Кстати, такая подвеска доступна и для «Люкса», она входит в пакет «Платинум».

Да, чуть не забыл важную деталь насчет полного привода. Когда вы активируете такой режим, то отдельной муфтой включается отбор мощности от передней оси, затем (или сразу) срабатывает муфта (одна или две) между задними колесами. То есть до этого они отключены от мотора вовсе, и в режиме 4х2 карданный вал не вращается. МЕЖДУ «ПЯТЕРКОЙ» И «ЭСКЕЛЕЙДОМ» Так торопился рассказать вам про механику и гидравлику, что едва не упустил главного – откуда и зачем взялся собственно новый кроссовер «Кадиллак». Марка уже несколько лет как взяла курс на полноприводные машины и постепенно заполняет ими рыночные сегменты и пустоты. Одна из них была между средним кроссовером (это только про размеры, не про качества) ХТ5 и очень большим «Эскелейдом». В 364 мм разницы по длине просилась новая модель – и вуаля, развивая и масштабируя платформу «пятерки», конструкторы создали ХТ6. Пять метров, 6-7 мест, единственный для России силовой агрегат. Давайте обо всем по порядку.

Пять метров, даже чуть больше – это почти точно посередине между ХТ5 и «Эскелейдом». При этом самый новый «Кадиллак» еще и максимально отточен по дизайну. Все эти его грани, вертикальные и горизонтальные огни, точно отмеренный хром, а главное – наиболее выверенные пропорции на фоне ближайших родственников делают его золотой серединой на фоне слегка «недо» и изрядно «пере».

Когда все компании ломанулись в класс кроссоверов, их своеобразие кануло в лету. Зачем бы изобретать странные конструкции типа «купе-кроссоверов» или даже кабриолетов? Только чтобы выделиться, обычный универсал (внедорожник) и практичнее, и привычнее. «Кадиллаку» удается оставаться узнаваемым в толпе. Видимо, это нетрудно, когда делаешь машины c 1902 года! Замечательные капитанские кресла я помню еще по «Эскелейду». Вкратце: это два отдельно стоящих сиденья во втором ряду, с проходом между ними. По которому вполне удобно пробираться на третий ряд: на мой взгляд, даже лучше, чем сбоку, сдвигая вперед средние сиденья. Если вам не принципиальны 7 мест – берите с капитанскими креслами, это в самом деле очень комфортно и практично.

У любого ХТ6 обязательно есть третий ряд, это не опция, а штатные места. Кстати, компания уверяет, что они самые просторные в классе, по крайней мере, над головой места действительно достаточно. Я там был: да, жить вполне можно, это не тёщино место и не детское, а вполне полноценное.

И надо ли говорить, что все эти посадочные места, шесть или семь, красиво регулируются или складываются? Разумеется, с помощью электроприводов, это же «Кадиллак»! И что все пассажиры найдут, от чего подзарядить свой телефон? И как охладиться? Кстати, только кондиционером: вентиляции средних и задних сидений нет, в Марокко я об этом жалел.

Больше людей – меньше чемоданов, и наоборот: в 6-7-местной конфигурации багажу остается 357 л, сложив третий ряд, получим 1222 л, еще кубометр даст второй ряд.

Под полом багажника – небольшой отсек для всякой всячины, включая складную шторку, и тонкая докатка. Если придется ей воспользоваться – вот вам фотоподсказка, как расположить в багажном отсеке пробитое колесо (здесь в его роли как раз запаска). Тросик, пропущенный через скобу замка, послужит опорой, пятая дверь фиксатором: салон в чистоте и безопасности. Способ, достойный изобретателей электрического стартера и обладателей трофея Дьюара! Погуглите и согласитесь.

Двухлитровая «четверка» XT6 развивает в России 200 сил: верхушку кривой мощности подрезали на 40 л.с. ради налоговой выгоды. Максимум крутящего момента остался прежним, так что в разгон до сотни менее 10 с вполне я охотно верю. Вообще, малолитражный по недавним меркам мотор бодро и активно везет свою 2,5-тонную ношу, разгоняет автомобиль охотно, на ровном ходу не проявляет себя шумом… Именно на ровном, потому что при наборе скорости автомат как будто хочет напомнить, что у него целых 9 передач – какое богатство выбора! – и переходит не на одну, а на две-три-четыре ступени вниз, заставляя двигатель коротко взвыть. Чуть меньше суеты, ребята, вы же под капотом «Кадиллака»!



Многолитровые бензиновые монстры американских машин пьют бензин, как воду? «Кадиллак» оспорил это убеждение еще на своей «восьмерке», снабдив ее устройством отключения половины цилиндров. Теперь уже и монстров нет, и цилиндров всего четыре… и половина из них по-прежнему отключается! На ровном ходу на панели приборов загораются буквы ЕСО, которые гаснут при разгоне (водитель, если прислушается, почувствует легчайшее содрогание машины).

В двигателе отключаются 2 и 3 цилиндры: в них не подается топливо, все клапана закрыты, причем закрыты в такой момент, чтобы отключенные цилиндры работали как пневматические пружины, помогаю друг другу сжимать находящийся в них воздух. Добавлю, что у всех 16 клапанов существуют, кроме того, два режима работы, с высоким и низким подъёмом (для каждого свой кулачок на распредвалу) и подытожу, что 200-сильный турбомотор со всеми этими хитростями действительно очень умеренно «ест»: за тест, где были и горы (Атласские), и равнины, и немного грунтовок – около 8 литров на сотню. Редкое совпадение с паспортными данными! Обратная сторона экономичности – требуется высокооктановый бензин, 92-й в 82-литровый бак «Кадиллака» не зальешь.



МЕЖДУ СЛУГОЙ И ПОМОЩНИКОМ В Марокко, где проходил тест-драйв нового «Кадиллака», очень нарядные и важные полицейские. Собственно, это вообще характерно для этого региона (и не только, к сожалению). Надо было видеть, как уважительно они смотрели на большой кроссовер! Даже питерские номерные знаки их не смущали.

Своеобразие, способность обратить на себя внимание – один из основных аргументов при выборе «Кадиллака». А еще? Он очень оригинальный и очень умный. Ночью увидит человека, немного сам порулит и точно выдержит скорость, покажет в зеркале настоящую телекартинку.

А еще – какая прелесть! – даст точный прицел, чтобы движением ноги открыть дверь багажника. Наконец-то предложили такую клевую штуку, раньше я не раз бестолково дрыгал ногой то под бампером, то где-то справа… Оставим за рамками умную систему охлаждения с семью возможными контурами (быстрый прогрев салона, охлаждение остановленного мотора и т.д.) и светодиоды головного света, буквально вырезающие из светового пучка встречную или попутную машину, чтобы не слепить ее водителя. На сладкое я оставил аудиосистему «Боуз» с функцией активного шумоподавления. Штука уже известная, генерирует звуковые волны в противофазе с теми, которые надо заглушить. Здесь же она умеет не просто убирать технические шумы, но в момент разговора по телефону (через встроенные динамики и микрофон) вежливо приглушит пассажира. А не вмешивайся!

Осталось только добавить, что ХТ6 уже в продаже, как и обновленный ХТ5, а полную картину новинок получим, видимо, осенью, когда в нам приедет компактный ХТ4. Вся семья будет в сборе. Cadillac XT6 - многое готов сделать за вас. И главное – не только в технических вопросах и не только на дороге. Он, пусть отчасти, но говорит – кто вы. Создает вам определенный имидж. Придется соответствовать!