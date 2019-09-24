Антон Чуйкин: Suzuki Jimny IV - маленький гигант большого бездорожья

Триста километров асфальта – лучший способ испортить впечатление о настоящем внедорожнике. Но даже трассе Астрахань – Элиста, пройденной дважды, не удалось одолеть новый «Джимни» и стереть мои симпатии к нему. СТЕПЬ ДА СТЕПЬ КРУГОМ Конечно, этому очень помог дождь, превративший небольшой промежуточный маршрут по грунтовкам в настоящее приключение. Но к грязи и хляби мы еще вернемся, а пока перед нами ровная и не очень, прямая и не совсем серая лента, соединяющая два степных города на юге России.

Крейсерская, она же предельно безопасная, она же относительно экономичная скорость «Джимни» совпадает с максимальным порогом, когда еще не прилетает штраф – 110 км/ч. Как же хорошо, быстро понимаешь ты на пустой и не очень интересной дороге, что есть круиз-контроль! Нет опасности случайно увлечься и нарушить… Скорость выставляешь по стрелке спидометра (жаль, нет цифровой индикации, для круиз-контроля это удобнее), при этом 110 соответствует истинная 103 – 105 км/ч. Так мы и ехали по трассе, глотая километры и развлекая себя разговорами, далеко не всегда автомобильными. Еще одно развлечение – встречные зерновозы. Маленький «Джимни» их побаивается, шарахаясь от воздушного потока сначала к обочине, потом к осевой. Вообще, несмотря на скромные размеры, он изрядно парусит: по дороге в Элисту я держал руль чуть вправо, на обратном пути – чуть влево, компенсируя изрядный степной ветер.

Неразрезные мосты, такие надежные и прочные, тоже не прибавляют управлению точности. В общем, «Джимни» совсем не тот автомобиль, на котором хочется прохватить по хорошей дороге лишние километры… Шум мотора, посвистывание воздуха и гул трансмиссии создают ровный фон, ожидаемый и вполне терпимый. Рычажок раздаточной коробки, который на новом «Джимни» вернулся, чтобы сменить не самый надежный электрический переключатель прежнего поколения, вносит свою ноту. А когда его случайно касается что-нибудь твердое, переходит в режим «барабанщик». При таком хорошем режиме расход топлива за весь маршрут составил 8,1 л/100 км: запомните, чтобы ориентироваться, это вполне реальная величина; тем более, что иную еще поискать. Кстати, емкость бака – всего 40 л; с другой стороны, где в этом малыше разместить больший объем? Наверное, поэтому лампа резерва загорается очень заблаговременно, чтобы вы не обсохли в пути.

Конечно, мы попробовали ехать и быстрее. Не повторяйте: все моменты, описанные выше, растут пропорционально квадрату скорости, в строгом соответствии с физикой… Тем более, что официальная максималка уже близко: 140 км/ч развивает наш «Джимни» с автоматом. А что вы хотели от 100-сильного мотора? И повторяю, ему хватает, быстрее не надо!

Жаль, что вместе со скоростью не растет вместимость… Мы-то ехали вдвоем и все равно периодически сетовали, что салон узковат, локтями трешься то о дверь, то о пассажира. Третий – четвертый спутник, багаж и прочие атрибуты дальней дороги совсем не для «Джимни».

Хотя, справедливости ради, вспомню молодую семью в Элисте, которая в полном составе чрезвычайно обрадовалась такой оказии – осмотреть новый «Сузуки». Кажется, не только папа («на рыбалку ездить!»), но и мама, и 10-летняя дочка нисколько не были смущены теснотой и лишь укрепились во мнении свести более тесное знакомство с машиной, как только она появится у ближайшего дилера. Давайте, уже! В ЖАНРЕ МИНИАТЮРЫ Благодаря рубленым формам, меньшему наклону лобового стекла и прямой задней стенке он несколько прибавил в сравнении с предшественником, но все равно остался очень, очень компактным автомобилем.

Всего 3,6 м в длину (она стала даже меньше на 45 мм благодаря подрезанным свесам), 1,65 м в ширину (плюс 45 мм): неудивительно, что и задним пассажирам, и багажу здесь отведено совсем немного места. Хотя я легко поместился на заднем сиденье, не буду лукавить: выбирался оттуда и с трудом, и с радостью от грядущей встречи с передним креслом, кстати, расширенным по сравнению с предшественником на 70 мм.

Или задние пассажиры, или багаж: объем отсека всего-то в 85 литров, который вы еще сократите, отклонив заднюю спинку, не оставляет возможности разместить что-то, кроме набора автомобилиста и пары маленьких рюкзачков.

Да и сложив задний диван, вы едва ли перевезете стройматериалы: в вашем распоряжении 377 л. Если только доски не будут напилены из деревца бонсай…

Но мы же любим миниатюры! Они привлекают завершенностью форм, изысканной красотой и стилем. Надо сказать, что в этом «Джимни» практически совершенен. Его передняя панель столь ловко и затейливо выполнена, что несмотря на монотонную черноту, рассматривать ее совершенно не устаешь. Эти приборы в колодцах, абсолютно уместные головки винтов, эти тумблеры и переключатели! А бардачку более чем скромного объема не огорчаешься, а радуешься: спасибо, что вообще есть! В общем, смотрите сами. Не соскучитесь!

ДЖИМ, ГУЛЯТЬ! А разве кто-то сомневался, что вне асфальта ему будет только лучше? На первом участке, с сухими грунтовками и крутыми дюнами, мы в основном наслаждались геометрической проходимостью. Она и была-то отличной, а стала просто великолепной, с дорожным просветом 210 мм и увеличенными до 37 градусов углом въезда и немыслимых 49 градусов – съезда!

При том что «Джимни» очень короткий и, простите, вертлявый, ему не составляет труда брать любые подъемы, гребни, перевалы и даже ступеньки. Надо только подключить передний мост (это можно сделать и на хорошей скорости, до 100 км/ч), и тогда машинка куда крепче вцепляется в грунтовую дорогу, перестает мести своим коротким хвостиком и начинает активно скакать по всем препятствиям, которые вы ей предложите.

На наше счастье, ночной (а потом и утренний, и дневной) дождь изрядно осложнил второй грунтовый участок. Уже в 50 метрах от асфальта засел сопровождающий нас «Прадо». А «Джимни» стал испытывать дефицит тяги: пересекая распаханную полосу между грунтовыми дорогами, терял обороты, невзирая на все старания автоматической коробки. Ну, это беда поправимая. Останавливаемся, ставим нейтраль и переводим рычажок раздаточной коробки (возможно, потребуется хорошее усилие) в положение 4L. Теперь у нас в 2,6 раза больше крутящего момента (на «механике» – в два раза), и никакая пахота не способна остановить «Джимни». Даже на штатной, универсальной, отнюдь не боевой резине, автомобильчик уверенно брал подъемы, на которые пешком по такой погоде не сразу взойдешь: скользко. Под сброс газа выпрыгивал из колеи, а если не получалось – ехал в ней поперек, помещаясь в чужую колею собственной базой и отчаянно загребая вывернутыми колесами. Единственный недостаток столь малого – 2,25 м – расстояния между осями.

У «Джимни» нет межосевого дифференциала, и для проходимости это хорошо (не забывайте только переходить вовремя в 2Н). А межколесные не снабжены механическими блокировками, но их роль очень неплохо играет система стабилизации, подтормаживая буксующее колесо. Кстати, в режиме 4L электроника отключается, о чем предупреждает символ на панели приборов, но не волнуйтесь – не работает только «ошейник» двигателя, который теперь не будет сам собой сбрасывать обороты. А имитация блокировок остается задействованной всегда, проверили на себе.

Ну, и конечно, на плохой дороге или вовсе без нее все эти ужасные мосты, рамы, поперечины становятся сильнейшими козырями. Ему даже не нужна отдельная защита мотора, который предохраняет прочная балка моста. Ну, можно защитить бак и коммуникации под днищем – это охотно сделает дилер. Вот, собственно, отличие «Джимни» от малочисленных аналогов. В тех же балках и барханах проехала бы и «Нива». Но надо понимать, что ее жизнь в таких условиях будет намного короче… В общем, «Джимни» позволял не все, но очень многое, и начисто стер негатив дальней дороги. Веселый, способный, надежный, настоящий товарищ… вон стоит, ждет новой прогулки, или хорошей мойки, а то его щегольской двуцветный окрас изрядно замаскирован грязью. Впрочем, ему даже идет. Кстати, сравните с прежним «Джимни» — машина третьего поколения стоит чуть позади.