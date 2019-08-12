Антон Чуйкин: LADA XRAY Cross теперь и с автоматом

Это становится трендом второго полугодия: российские машины повышенной проходимости обзаводятся автоматическими трансмиссиями. Встречаем «почти кроссовер» LADA с двумя педалями!

ОТ «СТЕПВЭЯ» ДО «ИКСРЕЯ» Прошлой осенью «Лада» показала «Иксрей Кросс», насколько возможно усилив внедорожные качества переднеприводной машины и заодно придав внешности очень задорные и боевые черты. Она действительно куда красивей исходного «Иксрея», эта версия «Кросс». Отмечая премьеру, вазовцы обещали: будет и версия с автоматом. Слово сдержали, представив машину не просто с новой коробкой, но иным силовым агрегатом. Целью видели – повысить удобство управления.

И вот перед нами «Кросс» с автоматической трансмиссией (гидротрансформатор, клиноременная передача, двухступенчатый редуктор – все вместе в просторечии вариатор), работающей в паре с двигателем 1,6 л/113 л.с. Это тот самый мотор, который применяется на многих моделях альянса «Рено-Ниссан» («Каптюр», «Сандеро», ранее «Джук») и чей выпуск налажен на мощностях АВТОВАЗа. Налицо положительный эффект от объединения нескольких производителей. Собственно, и сам «Иксрей», в основе которого платформа В0 и модель «Сандеро Степвэй» — его наглядный пример.

Силовой агрегат выпускается не первый год, отработан и надежен. Важный аргумент за вариатор: во время заводских испытаний его так и не удалось перегреть. Поверьте, это высокая оценка от испытателей «Лады»! Кроме трансмиссии, «Кросс» встречает второй день рождения с обновленной системой мультмедиа: как положено, она стыкуется со смартфонами, имеет встроенную навигацию и прочие приятные штуки.

А цены? Автоматическая трансмиссия означает плюс в 50 тысяч рублей (и минус в 9 лошадиных сил); по сравнению с обычным «Иксреем» разница составляет около 100 тысяч целковых. Сразу отвечу на возможный вопрос: нет, 1,8 л и вариатор, равно как 1,6 л и механика, не сочетаются. «ДАВИ ПЕДАЛЬ» На первом же разгоне понимаешь, что во главу угла при настройках ставили именно удобство. Но не динамику. Мотор, повинуясь длинноходной педали газа, набирает обороты, и ты ждешь, что пропорционально им будет расти и скорость… но нет, желанного ускорения не получаешь.

А именно в начале разгона очень важно почувствовать, что машина отзывчива, резва, готова к твоим требованиям. Отчасти такой характер объясняется самим устройством вариатора, и позже ускорение все-таки приходит (уже на постоянных оборотах), но дело сделано: первое субъективное мнение, что машина «не едет», уже сформировалось. Кажется даже мой 82-сильный «Степвэй» с роботом едет активнее. Этому «Кроссу» надо бы чуть резче набирать первые километры в час, чуть быстрее реагировать на педаль (не шумом, а разгоном) – и все будет в порядке. А пока я в душе благодарю калининградских водителей за неспешность: все едем плавно, чинно, солидно. Но вот кончился город, давлю на педаль… и опять звук опережает разгон. А если еще глубже? Дело пошло, «Иксрей» просыпается и выходит на режим, когда и обгон уже не страшен. Может, стоило бы педаль газа сделать чуть «покороче»? Впрочем, ко всему привыкаешь, и к концу загородного участка я уже понял, как заставить машину ехать не только удобно, но и резво.

Впереди поворот, за которым асфальт сменяет щебенка, а потом и пыльная ухабистая грунтовка. Во-о-от, что нужно, чтобы забыть все претензии к машине. «Иксрэй Кросс» — безусловно лучший переднеприводный кроссовер на нашем рынке! Его 215 мм дорожного просвета, совсем коротенькие свесы, мощная поперечина под моторным отсеком и, конечно, отлично настроенная подвеска позволяют наплевать на ухабы и рытвины и сполна насладиться практически раллийным ходом.

Собственно, в этом автоматический «Иксрэй» не отличается от механического, кроме – и это важно! – того удобства, которое дает новый силовой агрегат. И хотя у новой модификации нет переключателя Ride Select, который меняет настройки ESP, заметно улучшая проходимость, зато есть другое достоинство: автомат позволяет трогаться и разгоняться, передавая на ведущие колеса ровно столько момента, сколько нужно. Без буксования и риска поскользнуться. Понятно, что полному приводу «Иксрэй» вне дороги проиграет, но только ему. Среди машин 4х2 он на бездорожье – абсолютный чемпион.

А еще автоматическая трансмиссия позволяет немного экономить на топливе, в смешанном цикле расход 7,1 л/100 км против 7,5 л/100 км по заводским данным. Хотя я бы, пожалуй, потратил эти 400 миллилитров на другое…