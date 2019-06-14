Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

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Пятая «Гранта» наконец-то вышла на рынок! Исполнение «Кросс» — это универсал с увеличенным на 18 мм дорожным просветом. Фраза слишком коротка для неисчерпаемой «Лады», а уж для новой модели – тем более...

Все мы выросли из «жигулей», и априори неравнодушны к машинам из Тольятти. Благо, они дают повод не только ностальгировать, но и хвалить, и ругать, а главное – раскошеливаться. «Гранта» — самая покупаемая машина в стране: пока вы открывали эту статью и читали до этого места, хоп! – и очередная «Гранта» нашла хозяина. Так происходит каждые две минуты, чтобы вы знали (для педантов: из расчетов исключена ночь, когда автосалоны закрыты).

Конечно, главная причина такой популярности – цена. Со стартовой суммой в 435 тысяч рублей «Гранта» является на сегодня самым дешевым автомобилем в стране, если не в мире. Речь именно о полноценных автомобилях, а не тук-туках, мотоколясках и прочих недоразумениях. Простите, не хотел никого обидеть.

И вот семейство из седана, хэтчбека, лифтбека и универсала дополняет «Кросс» - еще один универсал, но с высокой посадкой, немножко наивным внедорожным оформлением и умопомрачительным новым цветом «Аурум». ЧТО Я, РЫЖИЙ? Это название колера, на мой взгляд, лучше подошло бы машине с таким ценником. Ну, какое тут золото?

Я по привычке начал подыскивать возможных конкурентов «Кроссу» — вдруг бы получилось загнать его в рамки семимерного теста? Но нет, даже названные маркетологами «Лады» в качестве соперников «Сандеро Степвэй» и «Рио Х-лайн» никак не подходят. Суть, вроде, та же: легковая машина, немножко приподнятая, немножко украшенная, однако по-прежнему переднеприводная. Но француз и кореец несколько крупнее, а главное – заметно, даже сильно дороже: первый стоит от 730 до 930 тысяч; второй – от 885 до 1 135 тысяч. Вот теперь самое время назвать цены «Лады Гранты Кросс», ее самое главное и по-настоящему золотое достоинство: от 554 900 до 649 900 рублей, даже с учетом шеститысячной доплаты за металлик. Аплодисменты!

Поэтому рыжая «Гранта Кросс» будет представлена без соперников, за отсутствием таковых. Только вот что: давайте отличать «дешевое» от «доступного». Отличная (потому что низкая) цена может извинить некую простоту или, скажем, отсутствие некоторых опций. Но никоим образом не объяснит брак и ненадежность. Так что если найду – молчать не буду… НАКОНЕЦ-ТО КЛАССНЫЙ РОБОТ! АМТ – так называют вазовцы свою коробку, подчеркивая, что это не полностью автоматическая, а всего лишь автоматизированная механическая трансмиссия. И если первое поколение АМТ кто только не клял, то нынешнее второе производит самое приятное впечатление.

Но для начала – зачем вообще нужен робот? Затем, чтобы предложить рынку самое дешевое двухпедальное решение. Если классический автомат на «Ладе» обойдется в 55 - 70 тысяч рублей, в зависимости от мотора, то доплата за «робот» составит ровно 25 тысяч. Мы как раз на такой машине и едем, самом богатом «Люксе» за 643 900 целковых, с мотором 1,6 л/106 л.с. И если старый «робот» сильно раздражал своей задумчивостью, то к новому никаких претензий, по крайней мере в городе: я даже немного позавидовал, поскольку мой роботизированный «Степвэй» переключается не столь расторопно. В числах выигрыш с прежним вариантом АМТ составляет доли секунды, но по ощущениям стало намного приятнее. Но главное – коробке добавили ползучий режим. В это трудно поверить, но прежде отпустить педаль газа было недостаточно, чтобы машина пусть медленно, но поехала. Приходилось давить на газ. Теперь этот очевидный и такой неудобный недочет убран. И еще появился режим для зимы, когда, чтобы тронуться с минимальной пробуксовкой или вовсе без нее, можно включить сразу вторую передачу.

На трассе надо немного привыкнуть к обгонам и не торопиться давить педаль в пол – коробка тогда может переключиться и на две передачи вниз, а это не всегда нужно и комфортно. Как и в случае с классическим автоматом, я в таких случаях либо давлю на педаль аккуратнее, либо перещелкиваю селектор в ручной режим, чтобы подержать передачу. Короче – робота можно не бояться. И в городе, и на магистрали, и на грунтовке работает быстро, четко, по делу. Готов рекомендовать.

Кстати, обычного автомата для этой версии «Гранты» не предлагают вовсе, и не только из-за цены. Агрегат японской фирмы «Джатко» (спасибо «Датсуну»!) сокращает дорожный просвет на добрые 15 мм. Для «Кросса» это критично. НЕМНОГО ДЕШЕВЫХ «ЖИГУЛЕЙ» Я искренне считаю «Гранту» самой правильной и самой удачной моделью завода, который семь лет назад наконец-то перестал обгонять запад/восток и просто сделал то, что умеет лучше всего – максимально доступную машину. Удешевил, упростил «Калину», исправил что смог – получилась «Гранта». До сих пор помню ее цену – 229 тысяч. Рублей, да.

Увы, полностью избавиться от прежних недочетов «Ладе-Гранта» не удалось и до сих пор. И если треск при открывании верхнего (и весьма удобного) бардачка, хилые подрулевые переключатели и отсутствие внятной фиксации полуоткрытых дверей я готов списать на дешевые решения, то тормоза, к которым надо заново привыкать, пересаживаясь из одного «Кросса» в другой – это неправильно. Мы же не будем всерьез говорить о характере и душе каждой конкретной «Гранты»? Скорее – о разнице в усилителях тормозов или регулировке… О неприятной и непонятной при массовом производстве разнице.

И козырек от солнца должен не только опускаться, но и поворачиваться, не ломаясь. Мой, увы, не смог.

На трассе «Гранта Кросс» демонстрирует настоящий волжский размах. Она довольно быстрая и понятная, но точные и красивые траектории – не для нее. Не считаю это недостатком, скорее, подчеркиваю особенность машины с непробиваемой подвеской и высоким клиренсом. С такой, собственно, нет нужды ювелирно объезжать выбоины и трещины. Пусть фигурным катанием занимаются другие, «Гранта Кросс» бесстрашно обгонит их по разбитому асфальту. И даже успеет увернуться от особенно затейливого «акселя» в исполнении соседней машины. ЧЕМ ХУЖЕ ДОРОГА… … Тем больше нравится «Гранта Кросс». Ровный асфальт сменяется развитым, потом начинается грейдер, потом грунт – и вот тут «почти внедорожник» показывает, на что способен. У этой модификации вовсе исключена система стабилизации (доступная другим «грантам»), что, пожалуй, правильно: все равно ее пришлось бы часто отключать. Ибо чтобы понять и полюбить «Кросс», надо предложить ему обычную грунтовку, можно даже мокрую.

Единственное – потребуется поставить нормальную защиту моторного отсека, ведь в штатном варианте под днищем «Гранты» не более чем пыльник или брызговик из тонкой стали. И не бойтесь сократить клиренс, изначальные 198 мм (!!) оставляют достаточный запас. С полной нагрузкой (производитель теперь дает и такие данные) дорожный просвет составляет тоже вполне достаточные 182 мм.

Очень толково спроектированный кузов универсала удивляет вместимостью еще со времен «Калины». 355 литров можно увеличить до 670, сложив по частям заднее сиденье. И это, вместе с отмеченной выше проходимостью, делает машину настоящим дачником. Или даже фермером.

Доступная, практичная, универсальная машина, еще и довольно симпатичная. Конечно, со своими особенностями, но их легко понять, особенно на фоне прямо-таки геройского поведения на плохой дороге. Готов ей все простить. Почти все. И тут вновь всплывает одно «но». Пожалуй, самое существенное. Почему этот практичный автомобиль нужно заправлять 95-м бензином? Руководство по эксплуатации на этот счет однозначно и строго говорит: только неэтилированный с октановым числом не менее 95. И это для всех «грант», с любыми моторами!

Когда корейская машина с удельной мощностью 100 и более сил с одного литра рабочего объема готова работать на 92-м, подобные запросы родной «Лады» иначе как капризом не назовешь… Вазовцы пообещали сертифицировать машину на бензине Аи-92 в следующем году. Ну, хоть так. КТО ПОБЕЖИТ «КРОСС»? Возможные исполнения «Гранты Кросс» я свел в короткую таблицу. Два двигателя, две коробки, 6 вариантов.

Цена LADA Granta Cross, рублей Комплектация Classic Comfort Luxe 1,6 л/ 87 л.с., МКП5 554 900 577 900 - 1,6 л/ 106 л.с., МКП5 - 592 900 618 900 1,6 л/ 106 л.с., АМТ5 - 617 900 643 900 Полуавтомат климата доступен уже в «Классике», а полная комплектация – это и круиз-контроль (спасибо за чрезвычайно полезное в России устройство), и автомат света и дворников, и обогрев всех сидений, зеркал и стекла. При этом относительно обычной «Гранты»-универсал «Кросс» дороже на 24 тысячи рублей. Столько стоит высокий клиренс, накладки, коврики и прочее оформление. И по-моему, это внятные деньги, чтобы и дополнительные качества получить, и из потока выделиться.

Сегодня доля универсалов среди всех «грант» составляет около 9%. Специалисты «Лады» рассчитывает, что «Кросс», прибавив и в относительных, и в абсолютных показателях, увеличит суммарную долю до 15%. Думаю, что прогноз не просто справедливый, а даже осторожный. Конкурировать «Кроссу» не с кем. Побежали?