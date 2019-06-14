14.06.19 Прочитали 202 раз

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

LADA Granta Cross

Пятая «Гранта» наконец-то вышла на рынок! Исполнение «Кросс» — это универсал с увеличенным на 18 мм дорожным просветом. Фраза слишком коротка для неисчерпаемой «Лады», а уж для новой модели – тем более...

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

Все мы выросли из «жигулей», и априори неравнодушны к машинам из Тольятти. Благо, они дают повод не только ностальгировать, но и хвалить, и ругать, а главное – раскошеливаться. «Гранта» — самая покупаемая машина в стране: пока вы открывали эту статью и читали до этого места, хоп! – и очередная «Гранта» нашла хозяина. Так происходит каждые две минуты, чтобы вы знали (для педантов: из расчетов исключена ночь, когда автосалоны закрыты).

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

Конечно, главная причина такой популярности – цена. Со стартовой суммой в 435 тысяч рублей «Гранта» является на сегодня самым дешевым автомобилем в стране, если не в мире. Речь именно о полноценных автомобилях, а не тук-туках, мотоколясках и прочих недоразумениях. Простите, не хотел никого обидеть.

И вот семейство из седана, хэтчбека, лифтбека и универсала дополняет «Кросс» - еще один универсал, но с высокой посадкой, немножко наивным внедорожным оформлением и умопомрачительным новым цветом «Аурум».

ЧТО Я, РЫЖИЙ?

Это название колера, на мой взгляд, лучше подошло бы машине с таким ценником. Ну, какое тут золото?

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

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Я по привычке начал подыскивать возможных конкурентов «Кроссу» — вдруг бы получилось загнать его в рамки семимерного теста? Но нет, даже названные маркетологами «Лады» в качестве соперников «Сандеро Степвэй» и «Рио Х-лайн» никак не подходят. Суть, вроде, та же: легковая машина, немножко приподнятая, немножко украшенная, однако по-прежнему переднеприводная. Но француз и кореец несколько крупнее, а главное – заметно, даже сильно дороже: первый стоит от 730 до 930 тысяч; второй – от 885 до 1 135 тысяч.

Вот теперь самое время назвать цены «Лады Гранты Кросс», ее самое главное и по-настоящему золотое достоинство: от 554 900 до 649 900 рублей, даже с учетом шеститысячной доплаты за металлик. Аплодисменты!

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

Поэтому рыжая «Гранта Кросс» будет представлена без соперников, за отсутствием таковых. Только вот что: давайте отличать «дешевое» от «доступного». Отличная (потому что низкая) цена может извинить некую простоту или, скажем, отсутствие некоторых опций. Но никоим образом не объяснит брак и ненадежность. Так что если найду – молчать не буду…

НАКОНЕЦ-ТО КЛАССНЫЙ РОБОТ!

АМТ – так называют вазовцы свою коробку, подчеркивая, что это не полностью автоматическая, а всего лишь автоматизированная механическая трансмиссия. И если первое поколение АМТ кто только не клял, то нынешнее второе производит самое приятное впечатление.

Но для начала – зачем вообще нужен робот? Затем, чтобы предложить рынку самое дешевое двухпедальное решение. Если классический автомат на «Ладе» обойдется в 55 - 70 тысяч рублей, в зависимости от мотора, то доплата за «робот» составит ровно 25 тысяч. Мы как раз на такой машине и едем, самом богатом «Люксе» за 643 900 целковых, с мотором 1,6 л/106 л.с.

И если старый «робот» сильно раздражал своей задумчивостью, то к новому никаких претензий, по крайней мере в городе: я даже немного позавидовал, поскольку мой роботизированный «Степвэй» переключается не столь расторопно. В числах выигрыш с прежним вариантом АМТ составляет доли секунды, но по ощущениям стало намного приятнее. Но главное – коробке добавили ползучий режим. В это трудно поверить, но прежде отпустить педаль газа было недостаточно, чтобы машина пусть медленно, но поехала. Приходилось давить на газ. Теперь этот очевидный и такой неудобный недочет убран. И еще появился режим для зимы, когда, чтобы тронуться с минимальной пробуксовкой или вовсе без нее, можно включить сразу вторую передачу.

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

На трассе надо немного привыкнуть к обгонам и не торопиться давить педаль в пол – коробка тогда может переключиться и на две передачи вниз, а это не всегда нужно и комфортно. Как и в случае с классическим автоматом, я в таких случаях либо давлю на педаль аккуратнее, либо перещелкиваю селектор в ручной режим, чтобы подержать передачу.

Короче – робота можно не бояться. И в городе, и на магистрали, и на грунтовке работает быстро, четко, по делу. Готов рекомендовать.

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

Кстати, обычного автомата для этой версии «Гранты» не предлагают вовсе, и не только из-за цены. Агрегат японской фирмы «Джатко» (спасибо «Датсуну»!) сокращает дорожный просвет на добрые 15 мм. Для «Кросса» это критично.

НЕМНОГО ДЕШЕВЫХ «ЖИГУЛЕЙ»

Я искренне считаю «Гранту» самой правильной и самой удачной моделью завода, который семь лет назад наконец-то перестал обгонять запад/восток и просто сделал то, что умеет лучше всего – максимально доступную машину. Удешевил, упростил «Калину», исправил что смог – получилась «Гранта». До сих пор помню ее цену – 229 тысяч. Рублей, да.

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

Увы, полностью избавиться от прежних недочетов «Ладе-Гранта» не удалось и до сих пор. И если треск при открывании верхнего (и весьма удобного) бардачка, хилые подрулевые переключатели и отсутствие внятной фиксации полуоткрытых дверей я готов списать на дешевые решения, то тормоза, к которым надо заново привыкать, пересаживаясь из одного «Кросса» в другой – это неправильно. Мы же не будем всерьез говорить о характере и душе каждой конкретной «Гранты»? Скорее – о разнице в усилителях тормозов или регулировке… О неприятной и непонятной при массовом производстве разнице.

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

И козырек от солнца должен не только опускаться, но и поворачиваться, не ломаясь. Мой, увы, не смог.

На трассе «Гранта Кросс» демонстрирует настоящий волжский размах. Она довольно быстрая и понятная, но точные и красивые траектории – не для нее. Не считаю это недостатком, скорее, подчеркиваю особенность машины с непробиваемой подвеской и высоким клиренсом. С такой, собственно, нет нужды ювелирно объезжать выбоины и трещины. Пусть фигурным катанием занимаются другие, «Гранта Кросс» бесстрашно обгонит их по разбитому асфальту. И даже успеет увернуться от особенно затейливого «акселя» в исполнении соседней машины.

ЧЕМ ХУЖЕ ДОРОГА…

… Тем больше нравится «Гранта Кросс». Ровный асфальт сменяется развитым, потом начинается грейдер, потом грунт – и вот тут «почти внедорожник» показывает, на что способен. У этой модификации вовсе исключена система стабилизации (доступная другим «грантам»), что, пожалуй, правильно: все равно ее пришлось бы часто отключать. Ибо чтобы понять и полюбить «Кросс», надо предложить ему обычную грунтовку, можно даже мокрую.

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

Единственное – потребуется поставить нормальную защиту моторного отсека, ведь в штатном варианте под днищем «Гранты» не более чем пыльник или брызговик из тонкой стали. И не бойтесь сократить клиренс, изначальные 198 мм (!!) оставляют достаточный запас. С полной нагрузкой (производитель теперь дает и такие данные) дорожный просвет составляет тоже вполне достаточные 182 мм.

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

Очень толково спроектированный кузов универсала удивляет вместимостью еще со времен «Калины». 355 литров можно увеличить до 670, сложив по частям заднее сиденье. И это, вместе с отмеченной выше проходимостью, делает машину настоящим дачником. Или даже фермером.

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

Доступная, практичная, универсальная машина, еще и довольно симпатичная. Конечно, со своими особенностями, но их легко понять, особенно на фоне прямо-таки геройского поведения на плохой дороге. Готов ей все простить. Почти все.

И тут вновь всплывает одно «но». Пожалуй, самое существенное. Почему этот практичный автомобиль нужно заправлять 95-м бензином? Руководство по эксплуатации на этот счет однозначно и строго говорит: только неэтилированный с октановым числом не менее 95. И это для всех «грант», с любыми моторами!

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

Когда корейская машина с удельной мощностью 100 и более сил с одного литра рабочего объема готова работать на 92-м, подобные запросы родной «Лады» иначе как капризом не назовешь… Вазовцы пообещали сертифицировать машину на бензине Аи-92 в следующем году. Ну, хоть так.

КТО ПОБЕЖИТ «КРОСС»?

Возможные исполнения «Гранты Кросс» я свел в короткую таблицу. Два двигателя, две коробки, 6 вариантов.

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

Цена LADA Granta Cross, рублей

КомплектацияClassicComfortLuxe
1,6 л/ 87 л.с., МКП5554 900577 900-
1,6 л/ 106 л.с., МКП5-592 900618 900
1,6 л/ 106 л.с., АМТ5-617 900643 900

Полуавтомат климата доступен уже в «Классике», а полная комплектация – это и круиз-контроль (спасибо за чрезвычайно полезное в России устройство), и автомат света и дворников, и обогрев всех сидений, зеркал и стекла.

При этом относительно обычной «Гранты»-универсал «Кросс» дороже на 24 тысячи рублей. Столько стоит высокий клиренс, накладки, коврики и прочее оформление. И по-моему, это внятные деньги, чтобы и дополнительные качества получить, и из потока выделиться.

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

Сегодня доля универсалов среди всех «грант» составляет около 9%. Специалисты «Лады» рассчитывает, что «Кросс», прибавив и в относительных, и в абсолютных показателях, увеличит суммарную долю до 15%.

Думаю, что прогноз не просто справедливый, а даже осторожный. Конкурировать «Кроссу» не с кем. Побежали?

Антон Чуйкин: LADA Granta Cross - не только за деньги

LADA Granta Cross – грамотное расширение гаммы самых популярных моделей «Лада». Яркий, практичный, без пяти минут внедорожник. Осталось от дешевых решений перейти к доступным (не меняя прайс, конечно), чтобы машину выбирали не только за цену. То есть – по любви.

LADA Granta Cross

Длина х ширина х высота4148х1700х1560
Объём двигателя, л1,6
Мощность, л.с.106
Крутящий момент, Н.м148
Тип приводапередний
Коробка передачАМТ5
Максимальная скорость, км/ч178
Время разгона до 100 км/ч, с12,7
Расход топлива, л/100 км:
Городской цикл8,7
загородный цикл5,2
смешанный6,5

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили новинки новые опции тест-драйв lada lada granta lada granta cross

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