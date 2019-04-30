Антон Чуйкин: Mazda CX-9 - от валежника до подснежника

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Весной на рынок вышла обновленная самая большая «Мазда». А познакомиться с ней нас пригласили… назад, в зиму. Отыщем главные отличия новинки среди снегов Колы.

Полторы тысячи километров на север равны полутора месяцам назад по шкале времени. В Мурманской области и на севере Карелии еще метели, толстый лед на озерах и заливах и приятные во всех отношениях зимники. Впрочем, увлекшись озорными поворотами, я проскочил знакомую дорогу, а дальше чересчур доверился штатному навигатору. Укатанный зимник быстро превратился в снежную колею, а потом и вовсе уперся в чей-то плетень в небольшой деревеньке. Минута движения задним ходом и… пятиметровая «Мазда» прочно сидит на брюхе. Из-за высоких отвалов по бокам даже дверь не открыть… САМ ВИНОВАТ! На счастье, рядом была вторая машина, и ее водитель уже приготовил трос и ввернул буксирную проушину. А мой второй пилот шустро преодолел первый, затем второй и сложенный третий ряды сидений и через открытую электроприводом дверь багажника выбрался наружу. Вон уже топчется у переднего бампера. Мягкий рывок – и мы на свободе! Разворачиваемся, оценивая одно из новшеств СХ-9 – камеру 360 градусов, отличное подспорье, когда пятачок для разворота четко совпадает с заявленным радиусом 6,35 метра!

Висение на брюхе прошло без последствий, резинку под бампером, попытавшуюся сбежать, мы без проблем защелкнули на ее месте. Передним ходом сложный участок перелетели без проблем, и несмотря на протесты навигатора (он настойчиво предлагал короткий путь, не будучи знаком с особенностями русской зимы в деревне), отправились знакомой дорогой. Как и надо было делать с самого начала. Кстати, навигатор я при этом не виню, а хвалю. Местные карельские и кольские дорожки, даже не второ-, а третьестепенные, он видит… а то, что не знает их состояние – ну, извините. Зато перед глазами, в проекции на лобовом стекле, всегда висит актуальный знак ограничения скорости и запрет или разрешение обгонов. Удобнейшее дополнение к навигации!

«КОЛА», КОТОРУЮ МЫ ВЫБИРАЕМ Путешествие по северу европейской России – это почти всегда большие концы по трасе «Кола». Две-три полосы очень приличного асфальта, прямики и повороты и не всегда удобные обгоны. Иногда, правда, разметка, даже новомодная желтая, скрывается из-за метели, и тогда жди навстречу снегоубощика. Он здесь, как в соседней Финляндии, представляет мощный самосвал «Скания» или «Вольво» с большим отвалом, летящий 60-70 км/ч. Над ним и по сторонам клубится снежная пыль, настоящая буря, зато после него дорога относительно чистая. Первый раз разъезжаться с таким грузовиком было страшновато, потом привык и только надеялся, что и попутные, и встречные машины не пренебрегают противотуманками, особенно задними. У «Мазды» задний фонарь, кстати, светит отлично. Из-за не совсем хорошей видимости я и назвал обгоны неудобными. Впрочем, располагая турбомотором 2,5 литра, сложностей почти не замечаешь. Нажал педаль в пол - и полетел; несколько секунд – и нарисованной стрелке спидометра (как же здорово все-таки научились имитировать настоящие циферблаты!) пора вновь возвращаться в левую часть шкалы. Тем временем очередная фура пылит уже позади, а приближающийся встречный еще только думает, надо ли моргать мне дальним? ЧЕТЫРЕ НА ТРИ Эта формула (не колесная, конечно) вкратце отражает суть перемен, которым «Мазда» подвергла свою флагманскую модель. Главное – это комплектации. Еще на примере «шестерки» мы видели, что потребитель предпочитает дорогие версии, и такая же тенденция есть и у кроссовера. Соответственно, к трем прежним комплектациям добавлена еще одна, самая богатая под названием «Экзекьютив». С нею в салон пришли терракотовый оттенок кожи «Наппа», немного дерева, тот самый 7-дюймовый дисплей в комбинации приборов, безрамочное зеркало…

Кроме того, в дорогих исполнениях появилась камера 360 градусов, вентиляция кожаных сидений на двух рядах (вот прямо отдельное спасибо наступающим летом!). А еще проведена скрупулезная доработка по шуму, управляемости, вибрациям. В качестве примеров того, что неважных мелочей не бывает: специалисты «Мазды» увеличили жесткость резиновых опор рулевой рейки; изменили натяг подшипника ступицы; чуть сместили шаровые. И это помимо утолщения шумоизоляции и других чуть более очевидных вещей. То есть, внешне «девятка» осталась прежней, а по сути - в той или иной степени инженеры совершенствовали и кузов, и ходовую, и электронику. Кстати, Car Play и Android Auto – теперь принадлежность СХ-9.

Вернемся к комплектациям: «было-стало» я свел в таблицу, дополню ее замечанием, что цена не всегда растет («Актив» получил тканевую обивку сидений и скинул 50 тысяч). Mazda CX-9: цены и комплектации, руб.

Комплектация Active Supreme Exclusive Executive Было 2 848 000 3 028 000 3 149 000 - Стало 2 795 000 3 091 000 3 257 000 3 357 000

ВАЛИМ ПО СНЕГУ! Очередной поворот с федеральной трассы открыл перед нами великолепный карельский зимник: с поворотами, даже виражами; холмиками, даже трамплинами; и ровным снегом, временами даже ледком, под колесами. И хотя я прекрасно понимаю, что ценность семиместного круизного лайнера СХ-9 не в том, чтобы на все деньги валить между деревьями, не отказал себе в удовольствии. Машина позволяет и похулиганить…

Она вообще универсальна настолько, насколько это позволительно такому большому автомобилю. Семь мест пригодятся и в ежедневных поездках в школу, и в путешествии: задний ряд не тесный! Проход туда не самый просторный, это правда, и багажник при этом предлагает символические 198 л. Зато складывая сиденья, получаем сначала 810 литров объема, а потом и вовсе 1848 л! И круизный лайнер становится танкером… При этом можно «пошустрить», спасибо турбомотору, и немного поездить по плохим дорогам, хотя просвет 220 мм - величина несколько лукавая. Пришлось в этом убедиться. Короче, «Мазда» готова и в пир, и в мир. И при этом следует за покупателем, стараясь предугадывать его пожелания. Насколько точно? Судить, конечно, вам.