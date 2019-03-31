Антон Чуйкин: концепт-кары - вот зачем нужна Женева!

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Серийные машины проще посмотреть у дилера: еще и тест-драйв предложат. Европейские новинки до нас доберутся нескоро, либо после адаптации будут представлены отдельно. Но нигде, кроме международного автосалона (из коих лучший женевский, идёт с 7 по 17 марта), вы не заглянете одновременно в будущее и немного — в прошлое, любуясь, удивляясь, возмущаясь и восхищаясь концепт-карами. Самые интересные — в нашем обзоре.

Концепт-кар нужен, чтобы стилист, конструктор и технолог заглянули в будущее, материализовали свои фантазии и проверили их на публике. Далеко не все концепты становятся серийными. Самые фантастические – в лучшем случае делятся с обычными автомобилями лишь некоторыми идеями. Другие уже завтра попадут на конвейер. Но так или иначе, беря стилос, увеличивая диски или реализуя немыслимые сгибы металла, авторы концептов немного смотрят в собственное прошлое. Ведь все они рисовали машинки на последних страницах школьных тетрадок… Позавчерашние рисунки в клеточку стали вчерашними концептами и сегодняшними кроссоверами. Хэтчбеки на больших колесах оторвались от земли. И зазоров между шиной и крылом почти нет… Наконец-то забытые юными художниками зеркала и дверные ручки исчезают с воплощенных в металле машин. Наконец-то в них нет водителей, коих кто-то не умел, а кто-то не любил рисовать. Что будет и чего не будет на автомобилях лет через пять-десять? Какими будут следующие серийные модели? Что еще, кроме купе и кроссовера, объединят инженеры? Какими идеями блеснут маркетологи? Довольно общих фраз, погнали в Женеву – зачем бы она еще нужна?

NISSAN IMQ: ИНТРИГА КЬЮ Концепт-кар от производителя электромобилей №1 на планете (400 тысяч «лифов», не кот чихнул) оснащен системой электрического привода e-Power. Это не гибрид, подчеркивают специалисты «Ниссан», поскольку нет непосредственной связи бензинового двигателя с колесами. ДВС служит генератором для мощной батареи и двух электромоторов, вращающих, соответственно, передние и задние колеса. 250 суммарных киловатт (для простоты: 340 лошадиных сил) и 700 ньютон-метров – неплохо для 4,5-метровой машины? Кстати, в Японии уже продают «Ноут» и «Серену» с такими силовыми установками и приводом на одну ось, и это больше половины их выпуска.

Автономное движение (ну, или почти автономное) обеспечивают системы «Про-пайлот», а еще благодаря взаимодействию с другими авто «Ниссан» умеет смотреть за угол, немного заглядывать в будущее, предсказывая действия соседей по потоку и прогнозируя пробки и даже… создавать виртуального пассажира в 3D, чтобы реальный водитель не скучал. Хотя как можно скучать, если перед тобой 840-миллиметровый экран — по сути, во всю длину передней панели?

Дизайн предлагаю вам оценить по картинкам (обратите внимание на ламели и графику «кумико», рифмующие внешность и салон) и заодно найти, каких привычных наружных элементов здесь нет. Вход в широко распахнутые ворота обещает быть удобным…

А еще у IMQ умные шины «Бриджстоун», которые транслируют информацию о давлении, нагрузке, износе… Зачем она вам? Действительно, будущему водителю эта заумь не нужна, зато автомобиль сможет откалибровать свои системы в точном соответствии с условиями движения. Все вместе, электропривод, автономное движение, связь с внешним миром и формируют концепцию, зашифрованную в названии: Nissan Intelligent Mobility. Третья же буква, готов дать руку на отсечение, означает ни что иное, как Qashqai. Да-да, перед нами бестселлер марки в одном из следующих поколений. Умный и красивый. Надеюсь с ним вскоре встретиться. SKODA KLEMENT: НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ НА ДВУХ КОЛЕСАХ 124 года назад два Вацлава, Лаурин и Клемент, начали производить велосипеды, дальше пошло-поехало и ныне «Шкода» одна из главных планет системы «Фольксвагена». Помимо собственных практичных машин, марка умеет удивить неожиданным взглядом, например, идеей летающих под парусами транспортных средств (помню такие рисунки). Вот и сейчас, показав вполне серийные «Скалу» и «Камик», чехи освежили историю основателей и заглянули вперед, предложив одно из решений проблемы «последней мили». Речь о том, как добраться от парковки до места назначения – не только Москва знакома с такой задачей.

Электровелосипед необычного дизайна отливает красивой зеленью в лучах женевских софитов. Хотя, я бы не называл велосипедом нечто на двух колесах, но вовсе без педалей… Как бы там ни было, две батареи, задний привод, 60 км пробега (последних миль может быть несколько) и скорость до 45 км/ч, а также коммуникация со смартфоном – можно узнать запас хода, ограничить ареал использования – вот основные данные «Клемента». Кстати, сами чехи называют его электрическим концептом и альтернативой автомобилю.

Я предполагаю, что мы вскоре увидим что-то вроде проката подобных машин. Не всем же нравится крутить педали или нажимать на них… KIA IMAGINE: ИРОНИЯ ДИСПЛЕЕВ Светящаяся маска (уже не улыбка) тигра, интересные обводы, совершенно иной фирменный логотип, стеклянный купол от капота до багажника с двумя «пузырями», затейливые панели отделки, отсутствие ручек и зеркал (опять!) и даже общая концепция – сделать электромобиль эмоциональным – не главное в корейском «Имейджине».

21 (двадцать один!) расположенный веером дисплей – ироничный, как сказано в релизе, вклад в соревнование «у кого дисплей больше?». Обожаю такие концепты – совершенно неземные, раскованные, непрактичные…

Авторы во главе с Грегори Гийомом, вице-президентом по дизайну европейского отделения «Киа», сознательно ушли от идеи сделать автомобиль какого-то конкретного класса. По размеру он вроде «С», а по сути и по форме – маленький «Стингер», посаженный на шасси кроссовера с электрическими технологиями. В отдельных дизайнерских решениях я увидел даже некий перебор, как будто концепт нарисован и вылеплен в Азии, а не Европе… При этом «Имейджин» не лишен практичности, все-таки построенный с нуля электромобиль позволяет по сравнению с классическим автомобилем рациональнее распорядиться объемами. Например, здесь два багажника, оба на привычных местах, но используемых вместе.

Его имя означает «фантазировать», «представлять», «воображать». Именно этим и занимаются дизайнеры при создании концепт-каров, не правда ли? SUBARU VIZIV ADRENALIN: ВОЛНОВАТЬСЯ ПОЛЕЗНО У этой марки довольно много истовых поклонников (I’m subarist, видели такую наклейку?), так что я несколько побаиваюсь признать, что внешность японских машин меня никогда не волновала… чтобы не сказать – огорчала. Они так заводно и весело умеют ездить, в том числе по пересеченной местности, дают такой заряд адреналина, что хоть из из-за руля не выходи. Потому что посмотришь на «Субару» снаружи – и где он, тот адреналин?

А вот, называется – «Визив». Мои поздравления дизайнерам компании, которые наконец-то приятно удивили стилем, выдержкой, чистотой линий и… цветом. Ну, красавчик же? А посмотрите на шины – надо добавить, что на женевском стенде машина стояла «на песочке», и к ней вели такие следы, что их одних хватало для выброса адреналина. А какое решение с пластиковыми защитными накладками, которые тут отнюдь не декоративные?

Я очень надеюсь узнать «Визив» в следующем серийном ХV. Взглянешь, и сердце забьется быстрее. Да, субаристы? MITSUBISHI ENGELBERG TOURER: Я ВИЖУ ЗДЕСЬ «ПАДЖЕРО» По силовой установке этот концепт – подзаряжаемый гибрид, подобную схему использует «Аутлендер PHEV»: два мотора, внутреннего сгорания и электрический, и емкая подпольная батарея. Кстати, вместе с автомобилем «Мицубиси» представила схему DDH, которая налаживает двухсторонний обмен электроэнергией между вашей машиной (гибридом, электромобилем) и домом. 70 км на электротяге, 700 км на двух моторах – «Энгельберг» вроде бы предлагает развитие гибридной схемы, применяемой на «Аутлендере» и именно его когда-нибудь сменит. Но! Неспроста машина названа по имени швейцарского курорта, куда не каждый паркетник заедет. И внешность ее, нарочито брутальная и резко выделяющаяся из всего, стоящего на стендах Женевы, тоже на что-то намекает. На что? Вопрос о будущем легендарного «Паджеро», который в четвертом поколении доживает свои дни и пока не имеет сменщика, остается открытым. А может, вот он, «Энгельберг»? Понимаю, что мы видели немало концептов, не пошедших в жизнь, но может, здесь нам демонстрируют верность принципам и традициям? Ведь «Паджеро» – настоящая традиция, не правда ли?

А пропорции «Энгельберга» к ней явно возвращают, как и внушительный клиренс, и три ряда сидений, и сам стиль… И – прекрасная идея! – встроенный в крышу багажник с распашными крышками для сноубордов и лыж.

В общем, слышу гибрид, вижу «Паджеро». Надеюсь, всё срастётся. FIAT CENTOVENTI: В КОМПЛЕКТЕ С ПАНДОЙ Собственные 120 лет ФИАТ встречает концепт-каром, без затей названным «120» — именно так переводится его имя. Помимо симпатичной внешности и электрической сущности (даже не знаю, найдем ли мы к концу салона концепты без электрической составляющей?), машинка отличается здоровым инфантилизмом. Учитывая возраст юбиляра, я бы даже сказал – завидным. Во-первых, «сто двадцатый» по сути своей конструктор, предполагающий смену крыши, колес, бамперов и прочей навески. Что-то владелец сделает самостоятельно, для чего-то обратится к папе, простите, к мастеру сервиса.

Во-вторых, концепт-кар крайне дружелюбен к самому младшему поколению, достаточно посмотреть на то, как расположено детское кресло и что закреплено на передней панели.

Впрочем, панда в данном случае не просто мягкая игрушка, а прозрачный намек на то, как будет называться серийный аналог юбилейного концепта. HONDA e PROTOTYPE Собственно, перед нами не концепт, а предсерийный автомобиль, который пойдет в производство уже в этом году. Сделанный по мотивам Urban EV Cocept 2017 года, этот электрический (а вы как думали?) городской автомобильчик удивляет чрезвычайно приятным лаконизмом: нет лишних финтифлюшек, нет зеркал, нет противотуманных фар…

Зато есть немеряного размера экран за рулем (пародию на очередной «айфон» положили набок) и такие милые человеческому взгляду и пальцам деревяшки в оформлении салона. Надеюсь, что-то из этого останется и в серии. Надеюсь и удивляюсь: ну неужели вот это отправляется на конвейер?! С другой стороны, ничего удивительного перед нами нет. Просто компактный городской личный транспорт первой половины XXI века. VOLKSWAGEN ID.BUGGY: ПРОКВА-КВАТИТЬ ПО ПЛЯЖУ Солидный, взрослый «Фольксваген» периодически резвится в непривычных для себя областях, а потом иногда получаются очень симпатичные серийные модели. Я не берусь предсказать будущее этого лягушонка, но построен он на технологически освоенной платформе МЕВ для электромобилей, так что вообще говоря его игрушечность не должна вводить в заблуждение.

Выпуск, если потребуется, не за горами. И это будет фан, кайф и радость, прохватить на багги где-нибудь по песчаному пляжу. Тем более, что этой пластиковой ванне с фарами и электроприводом никакой песок не страшен, салон чрезвычайно практичен, а управление настолько лаконично, что ломаться, кажется, просто нечему.

Вместо обычного переключателя поворотников здесь вращающаяся рукоятка (ну-ка, отгадайте, перед поворотом налево ее надо крутить на себя или от? Ничего, привыкнете), кнопок как таковых нет, а на двух педалях нанесены оказавшиеся здесь чрезвычайно кстати символы музыкального плеера: «игра» и «стоп».

У меня, конечно, никогда не будет такого багги. Но спасибо, что кто-то еще придумывает, рисует, конструирует такие автомобили, раскрашивая нашу действительность… в данном случае – в жизнеутверждающий зеленый цвет. LAGONDA ALL TERRAIN CONCEPT: ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ Марка «Лагонда» будет возрождена уже в 2022 году, утверждает ее хозяин «Астон-Мартин», а пока, в ожидании серийного производства на строящемся заводе в Уэльсе, смело занимает внушительной экспозицией место, оставшееся пустовать после «Опеля». «Дом электромобильности» — так называют новое предприятие, из чего понятно, каким видят будущее «Лагонды» ее создатели. Полностью электрический премиум-класс пока представлен в виде концептов: в прошлом году это был «Вижн», а теперь большой, роскошный, дорогой кроссовер совершенно неземного дизайна. Еще недавно это казалось невероятным, паркетники и прочие SUV были уделом массового, утилитарного сегмента, а сегодня и владельцам «роллс-ройсов», «мазерати» и «бентли» нет нужды пересаживаться, чтобы добраться до самых живописных мест планеты и устроить там пикник.

Так что не за горами и вседорожник «Астон-Мартин», вернее, «Лагонда». Не буду искать эпитеты для описания его внешности, это бесполезно. Смотрите сами! И обратите внимание на передние кресла, которые можно развернуть на 180 градусов для непринужденной беседы с задними пассажирами. На ходу, конечно: автономное движение подразумевается и здесь, хотя фирменный пресс-релиз осторожно говорит о необходимости иметь водителя…

В то время как многие компании прощаются с традиционными ключами, «Лагонда» делает их элементом стиля. Это именно ключ, выполненный в виде черного диска, парит в магнитном поле над консолью между передними сиденьями!

Совершенно фантастический концепт. Интересно, в каком виде люкс-кроссовер дойдет до производства? Узнаем через 3 года. Или раньше, ведь серийные и экспериментальные новинки «Астон-Мартина» обычно рассекречивает Бонд. Джеймс Бонд.

AUDI Q4 E-TRON: ТАКОЕ БЛИЗКОЕ КВАТТРО Через год с небольшим этот компактный вседорожник можно будет купить. Он станет пятым серийным электромобилем бренда, при том что первый «е-трон» выходит на рынок (не наш, не волнуйтесь или не огорчайтесь) в марте.

Создав платформу МЕВ, концерн получил простор для воплощения на практике самых разных электроидей. Технологическая общность приводов, деталей каркаса, узлов позволяет использовать единые решения, и в минимальной степени ограничивает творчество конструкторов по сравнению с бензиновой и дизельной эрой.

510-килограммовая батарея расположена под полом, задние и передние колеса приводят свои электромоторы мощностью соответственно 204 и 102 л.с. (причем едет кроссовер преимущественно на заднем приводе, так старт интереснее), благодаря отсутствию механической связи между осями пол в салоне удалось сделать ровным. Впрочем, мест в концепте все равно четыре, пятого пассажира, чтобы не мучить, просто убрали.

Дисплеи, экологичные материалы, зарядка за 30 минут и запас хода 450 км – все уже не выглядит фантастичным. Ну, разве что дверных ручек нет… Это тот концепт, который практически неизменным придет к потребителям. В том числе, надеюсь — к нашим. CITROEN AMI ONE: ПОЧЕМУ Я НЕ ВЗЯЛ ЕГО С СОБОЙ? Этот милейший чемодан на колесищах не требует водительских прав, подразумевает парковку поперек, вместо дверных ручек предлагает петли (тащить за собой?), а главное, единственный из всех автомобилей женевского салона ездит по стенду, делом доказывая свою реальность: 2,5 метра длины и 10-метровый диаметр разворота позволяют. Ну, и бездымный электромотор, конечно.

Никто кроме «Ситроена», маэстро концепт-каров, не мог придумать и представить такое чудо. На руку, конечно, и французское законодательство, позволяющее ездить на маленьких маломощных машинах с 14 лет и без «прав». 45 км/ч – едва ли убьешься за все 100 км пробега… Это прекрасная альтернатива городскому транспорту в самом широком его понимании, от велосипеда до автобуса. «Ами 1» можно взять в аренду от 5 минут до 5 лет, откроется он и покажет себя посредством вашего мобильника: смартфон надо положить в специальный порт за рулем, вот вам и зарядка, и проекция экрана на лобовое стекло!

Французы не были бы собой, если бы в комплекте к автомобилю, даже такому маленькому, не предложили аксессуары. Вы же знаете, что они зачастую важнее любого костюма? Рюкзак и специальная ниша под него, корзина для супермаркета, цилиндрическая сумка, легко умещающаяся за разнесенными по длине салона двумя сиденьями… и – отдельный бокс со знаком аварийной остановки и яркой сигнальной курткой!

Итого, «Ами 1» — машинка плюс приложение плюс концепция использования плюс городская среда… а де-факто – очень симпатичный, очень французский автомобильчик. Да-да, именно симпатичный, а кто так не считает, посмотрите на «Де-Шво», вспомните его прозвище «Гадкий утенок» и его популярность. «Ами 1», ну почему я не укатил тебя прямо со стенда?