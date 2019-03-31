Антон Чуйкин: Genesis G70 - как на пожар

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Глубоко красный (до самых тормозов), заметный и, должно быть, весьма быстрый. Как жаль, что мне некуда торопиться, подумал я, проваливаясь в черный, с красной стежкой салон…

Марке «Генезис» всего три года от роду, поэтому в начале теста не обойтись без некоторых пояснений. Как у «Форда» в свое время появился «Линкольн», у «Тойоты» — «Лексус», у «Ниссана» — «Инфинити», так и у «Хёндэ», работавшей в самом массовом секторе рынка, неминуемо должен был родиться суббренд, как только корейцы всерьез начнут штурмовать премиальный сегмент. А им туда надо позарез, учитывая амбиции концерна, который за короткое время вошел в топ-5 мировых производителей машин. Так седан «Хёндэ-Генезис» дал в 2015-м имя новой марке, а спустя два года линейку из большого и очень большого автомобилей G80 и G90 логично дополнил среднеразмерный G70. В прошлом году он пришел и на российский рынок, правда, растеряв при этом часть моторов: у нас доступны только двухлитровые агрегаты мощностью 197 или 247 сил, в то время как на других рынках есть еще 2,2-литровый дизель (202 л.с.) и 3,3-литровая бензиновая «шестерка» (370 л.с.). Заднего привода у нас тоже не предлагают, только полный. Цена – от 2 до 3 миллионов.

И последнее: можете называть его «Дженезис» по примеру американцев, я же предпочту более привычное нам написание, учитывая этимологию «генезиса». СНИЗУ ВВЕРХ И С ПРЕВОСХОДСТВОМ С первого взгляда он показался мне очень низким, и со второго, и с третьего: красный силуэт как будто припал к асфальту, прилип нему 19-дюймовыми шинами с таким низким профилем (спереди 40%, сзади и вовсе 35%), что поначалу я решил – прокол! Ради хищного спортивного облика и аэродинамики «семидесятый» действительно сделали невысоким, к посадке пришлось привыкать, как и к обзору, когда на большинство окружающих машин смотришь снизу вверх. Но это напрягает только до первого интенсивного разгона, ибо зеленый сигнал светофора и свободный хотя бы на несколько сотен метров проспект быстро расставляет все по местам: мы первые.

Формально даже среди более доступных семейных машин попадаются экземпляры с лучшей динамикой, но ведь у нас еще и полный привод! А за окном мокро и холодно… Так что едва ли кто-то вырвется вперед «Генезиса»; скорее, вытирая водяную пыль дворниками, спросит: «что это было»?

Мне, кстати, пришлось отвечать на этот вопрос, первый раз он раздался на следующем светофоре из салона одного европейского седана. Догонишь – расскажу! А пока, действительно, смотрю на соседей снизу вверх и с превосходством, потому что, во-первых, быстрее, а во-вторых – знаю, что такое «Генезис»… КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ Тестовый автомобиль – в комплектации «Спорт», которая означает наиболее мощный вариант мотора (благоразумно отошедший на один шаг от чувствительного к налогу показателя в 250 сил), элементы оформления «а-ля спорт», тормоза «Брембо» нескромного красного колера и, увы, отсутствие таких электронных помощников, как адаптивный круиз-контроль, автомат света, ассистент удержания в полосе и ряд других. Типа, спортсмену не нужны.

Зато есть низкие шины, металл на педалях и, пожалуй, самая прикольная функция, которая дает о себе знать, когда вы переключаете режим движения в «Спорт». При этом стандартные вещи происходят в ходовой части и управлении силовым агрегатом, но главное, кресло водителя демонстрирует вам свои крепкие объятия. Активируется боковая поддержка и… можете сказать «я вас боюсь».

Кстати, ради интереса я отыскал «Генезис» попроще, благо, сделать это совсем несложно благодаря прекрасному маркетинговому ходу: машины есть в каршеринге. Конечно, 200 сил едут чуть менее бодро, а еще осторожный «Яндекс» деактивировал выбор режимов движения (крути не крути ручку на тоннеле, все время включен «Комфорт»), но в целом даже такой автомобиль, который дешевле тестового «Спорта» на целый миллион, не разочаровывает. Салон приятный, материалы достойные, ускорение заметное, и колеса чуть повыше. Хотя, если выбирать только салон, я бы предпочел эти спортивные черные недра с красными стежками: красиво! О ПРОЦЕНТАХ И МИЛЛИМЕТРАХ Вернемся к шинам: действительно, московской зимой страшновато ездить на таких широких и низких катках: боишься ям, боишься высоких наледей во дворах, боишься бордюров… Неспроста на тестовой машине были поцарапаны (мягко сказано!) три диска из четырех. Впрочем, толика аккуратности – и все будет нормально. Колеса, даром что низкие, обеспечивают вполне нормальный дорожный просвет в 150 мм, а благодаря совсем короткому переднему свесу можно и по дворам спокойно ехать, и парковаться перпендикулярно почти в упор к тротуару. Да и лежачих полицейских машина не боится, проходит их иногда жестче, иногда мягче в зависимости от выбранного режима), но в целом без замечаний и опасений.

Кстати, о дворах – заснеженных и нечищеных. Понимаю, что полный привод «Генезису» вовсе не для проходимости, но ведь выручает! И я вовсе молчу, как лихо машина разгоняется по скользкому покрытию… Будьте аккуратными! А вот где мне не хватило размера, так это сзади. Мой 10-летний ребенок, подойдя к «Генезису», с удовольствием обнаружил, что ростом выше него, но на заднем сиденье особо не разгуляешься. Взрослым еще не тесно, уже не просторно.

Ну и, конечно, багажник: 330 л, раза в полтора меньше привычных по массовому сегменту показателей. Правда, в премиуме и запросы другие. КРУГ НА ЭКОНОМИЧНОСТЬ Как обычно, отправляюсь с тестовым автомобилем в ночную поездку по МКАД, чтобы в более-менее стандартных условиях замерить расход топлива. Надо сказать, что до этого я привез из города чудовищные 14,5 л/100 км. И вот – ночь, скорость по спидометру около сотни, несколько остановок, включая заправку, и через час с небольшим у меня на экране борткомпьютера следующие данные: 7,8 л/100 км при средней скорости 81,6 км/ч. По-моему, очень неплохо, особенно учитывая, что на упомянутой заправке я залил официально разрешенный 92-й! Средний расход за весь тест – 11,2 л/100 км. Нескромно, но… может, не надо было спешить, как на пожар? И кстати, на заправке меня вновь спросили: что за машина, брат? КТО ВЫ, МИСТЕР ГЕНЕЗИС? Это, вообще, и счастье, и проклятие «Генезиса». Тем, для кого предназначен автомобиль с такой ценой, чрезвычайно важно имя. Именно за него переплачивают, покупая престижные машины. А когда ты приехал на красивом и новом автомобиле в компанию друзей и вместо того, чтобы хвастать, сначала нудно объясняешь, что это, на самом деле, такой престижный бренд, рожденный «Хендэ»… «Кем-кем?», — спросят тебя из-за трехлучевой звезды… С другой стороны, именно молодость бренда позволяет держать привлекательные, для таких качеств автомобиля, цены. Стартовая цена «Генезиса» 2 039 000 рублей, тестовый стоит 2 949 000 рублей, близкие по технике «Лексус IS» и БМВ-330 только начинаются с отметки 2,3 млн, а в богатых исполнениях уйдут заметно дальше трех миллионов.

И пусть «Генезис» пока едет не так, как немцы, люди понимающие его уже ценят. И помните, что молодость это такой недостаток, который быстро проходит. Перед сдачей автомобиля в тест-парк заехал на мойку и вновь услышал: «А это что за марка?» Впрочем, даже не узнав ответа, тетечка-кассир сходу объявила мне сумму по тарифу для БМВ, «Мерседеса» и, как было написано в таблице, «др. машин класса люкс»… Genesis G70 – из тех автомобилей, которые поначалу не слишком привлекают, кажутся непрактичными, а потом с ними с трудом расстаешься. Последний разгон… и вот уже машину пора отдавать. А все-таки жаль, что нам с красным «семидесятым» не пришлось лететь куда-нибудь на пожар. Мы бы успели!