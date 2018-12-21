 АВТОСТАТ | Регина Юнусова: NIVeроятно – отмечаем продажу 700-тысячной Chevrolet Niva

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20.12.18 Прочитали 42 раз

Регина Юнусова: NIVeроятно – отмечаем продажу 700-тысячной Chevrolet Niva

Тот самый 700-тысячный внедорожник Chevrolet Niva

Уходящий 2018 год «GM – АВТОВАЗ», на мощностях которого производится легендарный российский внедорожник, решил закончить с шиком – к середине декабря у производителя Chevrolet Niva было как минимум два повода, чтобы устроить праздник. Один из них – вовремя полученное новое Одобрение типа транспортного средства. Второй, назовём его «рекордным», это продажа 700-тысячного автомобиля Chevrolet Niva. 

Первые шаги к цехам сборочного производства «GM – АВТОВАЗ»

Конвейер совместного предприятия ЗАО «GM – АВТОВАЗ» выпустил юбилейный внедорожник 12 ноября 2018 года – автомобиль нашёл своего обладателя буквально через месяц – им стал тольяттинец Сергей Захарченко. Торжественное мероприятие по случаю продажи автомобиля для нас, представителей СМИ, началось с экскурсии по цехам сборочного производства.

Наш гид – директор по качеству «GM - АВТОВАЗ» Евгений Березин. 

Наш гид – директор по качеству «GM - АВТОВАЗ» Евгений Березин.

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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Свой первый репортаж, как сотрудник аналитического агентства, начну, пожалуй, с цифр:

Количество рабочих станций на заводе: 235

Численность персонала цеха сборки: 372

Количество выпускаемых автомобилей в смену (т.е. за 7 часов 20 минут): 157

Количество выпускаемых автомобилей в час: 20,5

Количество самодельных роботов на производстве: 3

Обратили внимание на последний пункт? Да - да, будущее уже наступило! В первые минуты экскурсии, под высоченным потолком над нами нависли кузова будущих «Нив»: это буфер-накопитель, в который кузова попадали из цеха окраски. На этом этапе роботы-помощники, созданные по творческой инициативе работниками завода, задействованы в демонтаже дверей. А в перерыве они поют песни и читают стихи.

Роботы на месте не стоят - на пути нам попался всего один – Алёшка.

Роботы на месте не стоят - на пути нам попался всего один – Алёшка.

По словам нашего гида, у них на заводе творческая инициатива приветствуется – есть даже специальная группа людей, которая эти идеи фиксирует и реализует. Например, нам показали последнее ноу-хау на тему «как сделать рабочее место удобнее и эргономичнее»: похожа она на нечто вроде управляемого сиденья, расположенного на специальных рельсах под кузовом – работник, находясь в нём, может удобно перемещаться по периметру сборки.

Об удобстве работников говорили и показывали много. В зонах отдыха (на фото) у каждой станции по утрам бывают «пятиминутки», на которых бригадир подводит итог вчерашнего дня и ставит цели на сегодня.

Зона отдыха одной из рабочих станций.

Кстати, около 60% сотрудников на «GM – АВТОВАЗ» - женщины. 

Около 60% сотрудников на «GM – АВТОВАЗ» - женщины.

Слышали совет: «купил новый автомобиль – нужно его «перетянуть»? Для обладателей Chevrolet Niva он не актуален – на производстве есть специальный инструмент ASU (Эй Си Ю), который делает затяжки так точно, как это задумал конструктор. 

Конвейер «GM – АВТОВАЗ»

Сердце конвейера – символично названная станция Marriage. На ней происходит самая командная часть сборки, которая задаёт такт производству: слева находится участок подбора двигателей, а справа – участок по сборке заднего поста. На мобильном столе они встречаются и фиксируются под кузовом. Пружины, различающиеся по мягкости и жёсткости, располагаются строго в нужном  порядке, и путать их нельзя. 

Конвейер «GM – АВТОВАЗ»

Тут же на специальном табло отражаются данные об успеваемости конвейера согласно заданному плану (на фото):

157 – план выпуска автомобилей на смену

145 – сколько автомобилей собрано на данный момент

1 – опережение плана

0:53 – время, затраченное на помощь бригадира

За одну смену работники «GM – АВТОВАЗ» выпускают 157 автомобилей.

Бригадира вызывают при обнаружении ошибок и недочётов, которые отражаются на специальном дисплее (на фото) в конце каждого участка – вызов «на помощь» делается сигнальным шнурком, который тянется вдоль всего производства.

Дисплей показывает участки, на которых могла быть совершена ошибка.

Примерно спустя 1 час 45 минут с начала сборки, автомобиль наконец встаёт на свои колёса. Тут же ему и прикрепляют демонстрированные после покраски двери. Обязательно те самые, которые были предназначены ему изначально. 

Спустя 1 час 45 минут с начала сборки, автомобиль наконец встаёт на свои колёса.

Дальше начинается самая интересная часть – первый запуск и проверка на прочность.

Первый запуск и проверка на прочность!

Путь проверки состоит из нескольких участков. На первом – проверяют эффективность тормозов, разгоняя автомобиль до максимальных оборотов. По окончании выходит «распечатка», говорящая о том, что всё в порядке (или о том, что что-то не в порядке).

Дальше расположена специальная яма, где люди рассматривают картер двигателя, коробку передач, раздаточную коробку, систему охлаждения.

Самая впечатляющая часть – проверка герметичности автомобиля. На новенькие «Нивы» льются тропические дожди.

Самая впечатляющая часть – проверка герметичности автомобиля. На новенькие «Нивы» льются тропические дожди.

В целом автомобиль на всех этапах сборки проходит около 60 проверок – По словам гида, самым страшным обнаруженным дефектом была не горевшая противотуманная фара.

Полный цикл сборки и проверки одного автомобиля длится примерно 2 часа 15 минут.

На фото оператор службы качества, который в день проверяет более 150 машин.

Оператор службы качества, который в день проверяет более 150 машин

Итоги года и планы на будущее

Закончилась наша экскурсия брифингом журналистов с генеральным директором «GM – АВТОВАЗ» Ромуальдом Рытвинским и его командой.

Ромуальд Рытвински - генеральный директор «GM – АВТОВАЗ».

По словам генерального директора «GM – АВТОВАЗ», максимальный срок, в котором они смогут производить Chevrolet Niva без изменений – два года. Дальнейшие планы Ромуальд Рытвински конкретизировать не стал, однако подчеркнул несколько трендов, которые влияют на вектор направления компании:

Ежегодно дилеры продают около 32 000 автомобилей Chevrolet Niva, причём покупателями всё чаще становятся молодые люди (30 – 40 лет);

Традиционно самые сильные регионы по продажам – Поволжье и Сибирь, но на данный момент в компании уже начали обсуждать потенциал Chevrolet Niva на зарубежных рынках;

Не секрет, что Chevrolet Niva часто используют для бездорожья, в случае чего не хватает штатных качеств автомобиля – дилеры не раз отмечали это и предлагали закрепить внедорожную подготовку автомобиля списком аксессуаров – к сожалению, как отметил Ромуальд Рытвински, на момент предложения этой идеи, её уже поздно было добавлять в заявку на получение нового Одобрения типа транспортного средства, поэтому этот вопрос откладывается на неопределённый срок;

На запросы рынка производитель старается отвечать вовремя, однако его главное правило – очень доступная цена базовой версии и максимальные возможности уровня комфорта в топовой. В январе производство будет выпускать автомобили нового образца – все комплектации которых будут оснащаться антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности и системой ЭРА-ГЛОНАСС. На щепетильный вопрос о том, стоит ли ждать подорожания всех комплектаций без исключения, представители компании ответили положительно.

700-тысячный автомобиль Chevrolet Niva.

700-тысячный автомобиль Chevrolet Niva был произведён в комплектации LE+ цвета «Млечный путь». Подробнее об этой комплектации, а так же о других, доступных на российском авторынке уже сегодня, вы можете узнать на сайте «ЦЕНА АВТО».

Торжественная церемония по случаю продажи состоялась в дилерском центре «Chevrolet NIVA АВТОФАН».

Вместе с ключами от нового внедорожника Сергей получил комплект зимних шин, сертификат на бесплатное прохождение ТО1, ТО2 и ТО3, подарки от производителя и приглашение на индивидуальную экскурсию на сборочный конвейер Chevrolet Niva.

Сергей Захарченко - обладатель 700-тысячного Chevrolet Niva.

Преодоление рубежа в 700 тысяч – это не просто личный рекорд компании, это – подтверждение качества 14-летней работы как на производстве, так и в реализации автомобилей. О предстоящих рекордах говорить рано – ещё подводятся итоги. Но, кажется, в 2019 год совместное предприятие «GM – AVTOVAZ» входит под девизом: «NIVAзможное – возможно».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автопром gm автоваз легковые автомобили внедорожники производство chevrolet chevrolet niva

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