Дмитрий Савостьянчик: LADA Vesta SW Cross - самая красивая «ЛАДА»

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LADA Vesta SW Cross – автомобиль, появления которого ждали столь же сильно, как и седан-версию, с которой началась новая эпоха в истории тольяттинского автогиганта. Новая платформа, новая маркетинговая политика, новый современный дизайн, который, став «семейным», сейчас плавно переходит ко всему модельному ряду, – все это работает на пользу АВТОВАЗу и поднимает его репутацию в глазах покупателей. Так что же привлекло потенциальных покупателей и уже нынешних владельцев кросс-версии «Весты»?

Со всей ответственностью и без лукавства хочу заявить: я считаю LADA Vesta SW Cross лучшим автомобилем, что создал АВТОВАЗ. Сейчас речь идет только о внешности. Именно кросс-версия модели выглядит пропорционально и гармонично – черный пластиковый обвес, добавляющий универсалу ширину, помог достичь баланса в размерах. Алюминиевого цвета рейлинги на крыше, которые появились на этой версии (на стандартном универсале – черные), визуально «завершают» верхнюю часть автомобиля.

Спереди и сзади «Веста кросс» обзавелась обновленными бамперами. Спереди изменилась только нижняя часть – она стала отдельным элементом, продолжением черного защитного пластика на арках. Кроме того, появилась серая вставка посередине.

Задний бампер изменился сильнее. Массив защитного пластика так же, как и спереди, разбавлен вставками. Слева появилась трапециевидной формы сдвоенная труба глушителя (в стандартном универсале она спрятана), а справа – петля для буксировки, которая пригодится, если автомобиль с приставкой «Кросс» использовать в «боевых» условиях.

Vesta SW Cross получила индивидуальные колесные диски и резину размерности 205/50/R17 во всех комплектациях.

Интерьер «Кросс-Весты» остался прежним, разве что при выборе оригинального оранжевого цвета кузова в салоне появятся такого же цвета вставки на панели, дверных картах и сиденьях. Много говорить о салоне не приходится, да и незачем: внутри просторно, посадка удобная, эргономика как минимум не хуже, чем у конкурентов. Из приятных мелочей хочется отметить подсветку ног, отсека для мелочей около рычага КП, а также ручек дверей.

Что хотелось бы изменить? Расположение клавиш управления стеклоподъемниками, а также шайбы управления климат-контролем: они настолько плавно вращаются, что непонятно, на сколько градусов меняются показания на дисплее, хочется добавить «щелчков». Пожалуй, самая глобальная проблема в LADA Vesta, которая осталась и в SW Cross, – штатная мультимедийная система. Навигатор есть, но, в сравнении с современными гаджетами, это – прошлый век. Создается впечатление, как будто ее внедрили ради галочки. Работа сенсора – боль всех резисторных экранов: ужасные отзывчивость и быстродействие. Но звук для штатной аудиосистемы достаточно приятный.

На выбор покупателю АВТОВАЗ дает 4 варианта сочетания мотора и трансмиссии: двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра, развивающие 106 и 122 л.с. соответственно, и коробки передач – механическая и роботизированная. Агрегаты известны, так же, как и их «болячки». Например, 122-сильный двигатель любит подъедать масло. Различные мнения и источники указывают на различные проблемы в конструкции мотора. Одни связывают это с особенностью новых поршней с более короткой «юбкой», другие – с плохо обработанными клапанами, третьи – с конструкцией масляного насоса. Но, по заявлениям производителя, этот вопрос уже решен. И если закрыть глаза и представить, что это так, то в итоге мы получаем достаточно тяговитый и неприхотливый двигатель, отлично подходящий для комфортного перемещения из пункта «А» в пункт «Б». Ни на трассе, ни в городе глобальной нехватки динамики нет.

Хотя глобально тандем 122-сильного двигателя с «механикой» очень удачный, все же замечания нашлись. Коробка передач просит в свой арсенал шестую передачу, которая помогала бы экономить топливо на трассе. Но, к сожалению, производитель не побалует покупателей такими «плюшками» в обозримом будущем. Другая проблема, встречающаяся у многих владельцев «Весты», - рывки при «качении» автомобиля на первой передаче с отпущенной педалью газа, когда трансмиссия еще не успела прогреться. После прогрева проблема пропадает. Ходовая часть и рулевое управление – это то, за что получила массу положительных отзывов LADA Vesta, когда появилась на тест-драйвах и в свободной продаже. Возможно впервые в современной истории тольяттинского бренда автомобили конкурируют в своем сегменте по управляемости и работе подвески с представителями иностранных автопроизводителей.

«Ходовка» стандартной «Весты» была доработана под «кроссовую» версию. Дорожный просвет вырос со 178 до 203 мм, другие пружины и амортизаторы, другое поведение на дороге. Автомобиль очень послушный и предсказуемый. Подвеска стала более упругой, уменьшились крены и вертикальные раскачивания. «Кросс» хорошо справляется с трамвайными путями и мелкими стыками асфальта – их хоть и слышно, но они почти не передаются водителю и пассажирам. Настройка системы стабилизации позволяет «поактивничать» на асфальтированных виражах, уверенно автомобиль ведет себя и на грунте.

Тормозная система не удивит ничем новым – вентилируемые дисковые тормоза спереди и «обычные» сзади. Их размера и усилий вполне хватает для остановки «кросс-универсала». Радует наличие системы помощи при трогании на подъеме, полезная вещь для начинающих водителей в городах, где улицы располагаются на разных «этажах».