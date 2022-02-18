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Рынок легковых автомобилей в Европе
Марочная структура рынка России
Модельная структура рынка России
Динамика продаж легковых автомобилей
Ценовые параметры рынка
Емкость рынка
Выручка от продажи автомобилей по брендам
Ценовая сегментация рынка
Лидеры продаж по классам
Сегментация рынка
Региональная структура продаж иномарок
Динамика и емкость рынка автокредитования
Прогноз развития рынка легковых автомобилей РФ
Продажи легковых автомобилей в 2021 году по брендам:
Audi
BMW
Cadillac
Changan
Chery
Exeed
Chevrolet
Citroen
DFM
FAW
Geely
Genesis
Great Wall
Haval
Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
LADA
Land Rover
Lexus
Lifan
Mazda
Mercedes-BENZ
MINI
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
UAZ
Прочие марки
Приложение
Подводя итоги прошедшего года, мы представляем вам очередной выпуск маркетингового отчета, подготовленного специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» и посвященного российскому рынку легковых автомобилей.
В отчете «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2021 года, тенденции и перспективы» подробно приводится статистика продаж легковых автомобилей в прошлом году, показывается их динамика и структура, рассчитывается емкость рынка, рассматриваются ценовые параметры, сегментация и др. Отдельными страницами отчета представлены итоги продаж автомобилей в Европе, а также указаны лидеры рынка по классам. Кроме того, особое внимание уделено тенденциям и перспективам рынка легковых автомобилей, о чем можно узнать, ознакомившись с прогнозом его развития на ближайшие годы. Также обращаем ваше внимание на то, что в отчете наглядно приводятся итоги продаж каждого участника российского рынка, а именно: динамика за последние несколько лет, модельная структура, ежемесячная реализация.
Маркетинговый отчет «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2021 года, тенденции и перспективы» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются данные АЕБ, ФТС, АСЕА, а также собственные базы данных и информация, полученная в компаниях-участниках рынка.
Вся информация, представленная в отчете, четко структурирована и собрана в таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами. Более оперативная оценка ситуации по ряду основных параметров содержится в наших ежемесячных обзорах российского рынка.