|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
Рынок легковых автомобилей в Европе
Марочная структура рынка России
Модельная структура рынка России
Динамика продаж легковых автомобилей
Ценовые параметры рынка
Емкость рынка
Выручка от продажи автомобилей по брендам
Ценовая сегментация рынка
Лидеры продаж по классам
Сегментация рынка
Региональная структура продаж иномарок
Динамика и емкость рынка автокредитования
Прогноз развития рынка легковых автомобилей РФ
Продажи легковых автомобилей в 2020 году по брендам
Приложение
Подводя итоги прошедшего года, мы представляем вам очередной выпуск маркетингового отчета, подготовленного специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» и посвященного российскому рынку легковых автомобилей.
В отчете «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2020 года, тенденции и перспективы» подробно приводится статистика продаж легковых автомобилей в прошлом году, показывается их динамика и структура, рассчитывается емкость рынка, рассматриваются ценовые параметры, сегментация и др. Отдельными страницами отчета представлены итоги продаж автомобилей в Европе, а также указаны лидеры рынка по классам. Кроме того, особое внимание уделено тенденциям и перспективам рынка легковых автомобилей, о чем можно узнать, ознакомившись с прогнозом его развития на ближайшие годы. Также обращаем ваше внимание на то, что в отчете наглядно приводятся итоги продаж каждого участника российского рынка, а именно: динамика за последние несколько лет, модельная структура, ежемесячная реализация.
2020 год внес очередные коррективы в поведение рынка новых легковых автомобилей. Введение карантинных мер в условиях пандемии коронавируса в начале года практически парализовало авторынок. Существенное оживление началось во втором полугодии. Причинами ажиотажа выступили одновременно отложенный спрос и преждевременный спрос. В условиях ожидания роста цен и нарастающего дефицита у дилеров необходимых моделей и комплектаций произошел «подогрев» рынка. В итоге продажи новых легковых автомобилей в России составили 1,49 млн экземпляров, что на 8,9% меньше показателя годичной давности. Лидером авторынка России по-прежнему остается LADA, реализовавшая 329,9 тысячи автомобилей, что на 6,1% меньше, чем в 2019 году. Южнокорейские KIA и Hyundai продали 201,7 тысячи (-10,7%) и 162,2 тысячи автомобилей (-8,2%) соответственно. По расчетам аналитического агентства «АВТОСТАТ», в минувшем году средневзвешенная цена одного условного легкового автомобиля на российском рынке составила 1,68 млн рублей.
Маркетинговый отчет «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2020 года, тенденции и перспективы» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются данные АЕБ, ФТС, АСЕА, а также собственные базы данных и информация, полученная в компаниях-участниках рынка. Вся информация, представленная в отчете, четко структурирована и собрана в таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами. Более оперативная оценка ситуации по ряду основных параметров содержится в наших ежемесячных обзорах российского рынка.