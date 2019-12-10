Рынок транспортных средств в Армении

Начиная с 2017 года агентство "АВТОСТАТ" ежемесячно получает, обрабатывает и стандартизует данные по рынку транспортных средств в Армении. Марочно-модельная и возрастная структура данных, полученная после обработки исходных БД, позволяет подготовить различные форматы отчетов.

Кроме того, существует возможность годовой подписки на отчет в формате, индивидуально согласованном с каждым клиентом.

Типы ТС:

легковые автомобили

легкие коммерческие автомобили

грузовые автомобили

автобусы

мототехника

прицепы/полуприцепы

Данные представлены в формате MS Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.

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