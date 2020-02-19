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Автопарк юридических лиц в РФ на 01.01.2020

Автопарк юридических лиц в РФ на 01.01.2020

Дата выхода:19.02.20
Формат:MS Excel
от 5 500 руб.
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Посчитаны корпоративные парки ТС во всех регионах РФ по состоянию на 01.01.2020г. Отчет отражает региональную структуру парка юридических лиц, на балансе которых числятся транспортные средства.

Отчет содержит:

  • ИНН и адрес головной организации, статус, вид деятельности
  • тип ТС
  • марку и модель ТС
  • год выпуска ТС.

География:

  • 8 федеральных округов;
  • 83 региона;
  • более 1000 городов.

Предыдущие периоды:

  • состояние на 01.01.2019 года;
  • состояние на 01.01.2018 года;
  • состояние на 01.01.2017 года;
  • состояние на 01.01.2016 года;
  • состояние на 01.01.2015 года;
  • состояние на 01.01.2014 года;
  • состояние на 01.01.2013 года;
  • состояние на 01.01.2012 года.

Типы ТС:

  • легковые автомобили;
  • легкие коммерческие автомобили;
  • грузовые автомобили;
  • автобусы;
  • мототехника;
  • прицепы/полуприцепы.

Данные представлены в электронном формате (Excel), что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.

Шаблон высылается по запросу.

Данные регистрации ТС юридическими лицами за 2019 год доступны в ежемесячном формате

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