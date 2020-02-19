Автопарк юридических лиц в РФ на 01.01.2020

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Модельная и возрастная структура парка ТС по регионам России
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Посчитаны корпоративные парки ТС во всех регионах РФ по состоянию на 01.01.2020г. Отчет отражает региональную структуру парка юридических лиц, на балансе которых числятся транспортные средства.
Отчет содержит:
География:
Предыдущие периоды:
Типы ТС:
Данные представлены в электронном формате (Excel), что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.
Шаблон высылается по запросу.
Данные регистрации ТС юридическими лицами за 2019 год доступны в ежемесячном формате
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