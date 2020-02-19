Автопарк юридических лиц в РФ на 01.01.2020

Модельная и возрастная структура парка ТС по регионам России

Посчитаны корпоративные парки ТС во всех регионах РФ по состоянию на 01.01.2020г. Отчет отражает региональную структуру парка юридических лиц, на балансе которых числятся транспортные средства.

Отчет содержит:

ИНН и адрес головной организации, статус, вид деятельности

тип ТС

марку и модель ТС

год выпуска ТС.

География:

8 федеральных округов;

83 региона;

более 1000 городов.

Предыдущие периоды:

состояние на 01.01.2019 года;

состояние на 01.01.2018 года;

состояние на 01.01.2017 года;

состояние на 01.01.2016 года;

состояние на 01.01.2015 года;

состояние на 01.01.2014 года;

состояние на 01.01.2013 года;

состояние на 01.01.2012 года.

Типы ТС:

легковые автомобили;

легкие коммерческие автомобили;

грузовые автомобили;

автобусы;

мототехника;

прицепы/полуприцепы.

Данные представлены в электронном формате (Excel), что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.

Шаблон высылается по запросу.

Данные регистрации ТС юридическими лицами за 2019 год доступны в ежемесячном формате

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