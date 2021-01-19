Российский рынок новых LCV в 2020 году

19 января 2021 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 104,3 тыс. единиц, что на 7% ниже результатов 2019 года.

Лидерство традиционно удерживает российская марка GAZ, на долю которой в 2020 году пришлось 43% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 44,5 тыс. штук – на 12,3% меньше, чем в январе – декабре 2019 года. На втором месте располагается другой отечественный производитель – УАЗ, падение которого составило 16,1%. Его объем рынка в прошлом году – 14,5 тыс. автомобилей. Третью строчку занимает американский Ford с результатом в почти 14 тыс. экземпляров (+7,5%).

В первую пятерку по итогам 2020 года также попали отечественная LADA (12,6 тыс. шт.; +13,7%) и немецкий Volkswagen (4,1 тыс. шт.), показавший самое большое в десятке марок-лидеров падение (-27,7%). Половина брендов, вошедших в ТОП-10, показала падение, а у другой половины – соответственно, положительная динамика. Самый высокий рост эксперты отмечают у итальянского Fiat (+17,2%).

В модельном рейтинге лидирует лидирует GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в 2020 году составил 25 тыс. единиц (-14,7%). Стоит отметить, что на нее пришлось около четверти всего рынка новых LCV в России (24%). Самой популярной иностранной моделью LCV в 2020 году стал американский Ford Transit. Его результат – 13,9 тыс. штук (+9,9%). Следом идет отечественная модель – фургон LADA Largus VU (10,9 тыс. шт.; +17,8%), на четвертой строчке – GAZ 3302 (10,3 тыс. шт.; -4,1%). Замыкает пятерку лидеров УАЗ 3909 (7,4 тыс. шт.; -10%).

Эксперты отмечают, что более половины моделей-лидеров (6 из 10) имеют отрицательную динамику. При этом наибольший рост зафиксирован у LADA Largus VU (+17,8%), а самое сильное падение – у GAZ 3221 (-40,6%).

Что касается итогов декабря 2020 года, то здесь эксперты отмечают, что рынок новых LCV в России упал на 4% по сравнению с декабрем 2019 года и достиг 12,9 тыс. штук. В марочном и модельном рейтингах декабря лидеры те же, что и в целом по году – GAZ и GAZ Gazelle Next соответственно.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В 2020 ГОДУ (шт.)