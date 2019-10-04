Российский рынок новых LCV в сентябре 2019 года

9 октября 2019 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2019 года рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил почти 9 тыс. единиц, показав рост на 1,8%.

Лидерство на этом рынке по-прежнему удерживает GAZ, реализация которого по сравнению с сентябрем 2018 года выросла на 7,4% до 4,1 тыс. автомобилей. Таким образом, этот бренд занимает более 45% рынка новых LCV. На втором месте находится другой отечественный производитель – УАЗ, с показателем 1,2 тыс. единиц (-5,7%). Третью строчку занимает американский Ford (1,1 тыс. шт.; +1,9%). Также в сентябре в пятерку лидеров вошли LADA (1 тыс. шт.; +20,5%) и Volkswagen (456 шт.; -0,7%).

Как отмечают эксперты, семь брендов из первой десятки за отчетный период показали положительную динамику рынка. При этом наибольший рост зафиксирован у замыкающего ТОП-10 Fiat (в 2,6 раза). Из оставшихся трех марок сильнее всего продажи упали у Mercedes-Benz (-61%).

Лидером модельного рейтинга остается отечественная GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в сентябре 2019 года составил 2,6 тыс. единиц, показав максимальный рост (+20,7%) в ТОП-10. Вторую строчку рейтинга занял американский Ford Transit с результатом 1 011 штук (+2%), а третью – LADA Largus VU (829 шт.; +20%).

В целом среди моделей-лидеров у пяти отмечается рыночный рост, а у оставшихся пяти – падение. При этом наибольшее снижение зафиксировано у GAZ 2752 (-20,4%).

Отметим также, что в январе – сентябре 2019 года объем рынка новых LCV в нашей стране составил 78,2 тыс. единиц. Это на 3% меньше, чем год назад.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ LCV* В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА (шт.)