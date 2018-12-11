Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре 2018 года

11 декабря 2018 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского вторичного рынка легковых машин в ноябре 2018 года достиг 474,2 тыс. единиц, что на 2,8% выше результата годичной давности. При этом, если рассматривать итоги 11 месяцев, то и здесь рынок показывает рост. Так, в январе – ноябре в нашей стране было перепродано почти 5 млн легковых автомобилей – на 2,7% больше, чем за тот же период 2017 года.

Что касается марочной структуры вторичного рынка, то она практически не меняется. Лидером остается LADA с долей более четверти (25,6%). В ноябре объем перепроданных вазовских машин составил 121,4 тыс. экземпляров, показав падение на 3,9%. Стоит отметить, что весь ТОП-10 в ноябре оказался в «плюсе», за исключением именно LADA. На втором и третьем местах в рейтинговой таблице находятся японские бренды Toyota (51,7 тыс. шт.; +4,2%) и Nissan (26,8 тыс. шт.; +9,2%). А замыкают пятерку лидеров корейские Hyundai (24,1 тыс. шт.; +11,5%) и KIA (21,7 тыс. шт.; +16,8%). Отметим, что последняя марка показывает наибольший рост в десятке лидеров.

В модельной структуре вторичного рынка также обошлось без серьезных изменений. В ноябре здесь все так же первенствует хэтчбек LADA 2114 с показателем 12,7 тыс. единиц (-5,3%). Ford Focus, который занимает второе место в модельном рейтинге, по-прежнему остается самой перепродаваемой иномаркой в стране – по итогам ноября показатель этой модели составил 12,1 тыс. экземпляров, показав рост на 6%. А замыкает тройку лидеров седан LADA 2107 (11 тыс. шт.; -8,5%).

Отметим также, что все иномарки, попавшие в ТОП-10, находятся в «плюсе», причем лучше других отличились «корейцы» - Hyundai Solaris и KIA Rio (у обеих моделей двузначный рост рынка). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», эти автомобили уже долгое время являются одними из самых продаваемых на первичном рынке. Теперь у них наступил срок смены владельца, и они массово выходят на вторичный рынок.