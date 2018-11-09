Итоги форума «IT-Революция в автобизнесе – 2018»

8 ноября 2018 года

7 ноября, в 101-ю годовщину Октябрьской революции, в здании Центрального телеграфа (Москва) прошел 2-й ежегодный бизнес-форум «IT-Революция в автобизнесе – 2018». Мероприятие было организовано аналитическим агентством «АВТОСТАТ» и порталом Avito Авто. Генеральным партнером мобильных технологий форума стал мировой лидер в сфере инновационных технологий – компания Samsung.

В этом году для участия в конференции было заявлено 270 участников: автопроизводители, автодилеры, агентства, представители автобизнеса, инвесторы, финансовые и страховые компании, руководители и владельцы бизнеса.

Конференция началась с интервью с Иваном Мишаниным, основателем компании Bright Box. Революционный продукт компании, технология Remoto, позволяет подключать автомобиль к виртуальному облаку через специальное приложение. Это дает возможность владельцам управлять автомобилем на расстоянии, а автодилерам – поддерживать постоянную связь с клиентами и наращивать продажи.

Следующий спикер, Иван Гуз из компании Avito Авто, рассказал о новых возможностях для дилерских центров по увеличению и упрощению продаж. По статистике, 2,5 млн россиян ежедневно ищет автомобиль на Avito Авто. Задача компании – помочь дилеру стать эффективным, используя такие инструменты, как автостратегии.

Со своим докладом выступил и представитель генерального спонсора форума – компании Samsung. Так, Лариса Петрова рассказала об особенностях организации логистики в России, когда у предприятия отсутствует распределительный центр, а все отгрузки производятся напрямую – от цеха до конечного заказчика. При этом система, разработанная Samsung, позволяет отслеживать любой груз, партию, машину, по дороге из пункта А в пункт Б, а также контролировать состояние здоровья водителей с помощью браслетов и планшетов/смартфонов с приложением.

Следующий докладчик, Гаджи Курбанов (компания Haraba) рассказал, как оптимизировать работу дилерского центра и использовать сразу несколько классифайдов в одном окне. Приложение Haraba позволяет пользователю задать параметры поиска автомобиля, а в ответ выдает ему список объявлений из разных сайтов. При этом на экране отражается отклонение цены от среднерыночной и есть возможность мониторинга изменения цены.

Еще один из «революционеров» среди классифайдов – компания CarWeGo. О ней рассказали Кирилл Кириченко и Антон Клименков. Здесь революционный подход заключается в том, чтобы покупатели сами создавали запрос на требуемый автомобиль. Сервис создает объявление с заданными параметрами, и оно становится доступно продавцам.

Революционный кейс от ГК Авилон и компании VBI представила Александра Перепеченко. Этот продукт помогает маркетологу решить две главные задачи: повысить узнаваемость бренда и увеличить трафик, который, в свою очередь, позволит повысить выручку.

Но все же главным действием форума, как и в прошлом году, остался конкурс IT-решений. В этот раз за победу в нем боролись 14 компаний, которые рассказали о своих революционных разработках для решения задач по маркетингу, коммуникациях с клиентом, организации бизнес-процессов в ДЦ, обучению персонала и многим другим задачам.

Победителем конкурса стала компания Фотостенд-360, предложившая запатентованный съемочный комплекс для эффективного онлайн-продвижения автомобилей: он позволяет за 1 минуту при любой погоде сделать панорамную съемку экстерьера и интерьера автомобиля. Это увеличивает оборачиваемость склада до 15%, привлекает до 40% дополнительного трафика с классифайдов, а также обеспечивает вовлечение онлайн-покупателя с помощью нового пользовательского опыта.

Ярким событием форума стало ток-шоу #TheFutureIsHere, в формате которого прошла одна из сессий. В нем приняли участие авторитетные эксперты авторынка и IT-технологий: Александр Усольцев, Артем Бобцов, Александр Эрнезакс, Денис Долматов. В тематику обсуждений были заявлены технологии, которые уже меняют авторынок за рубежом, удачные и негативные примеры внедрения инноваций в российском дилерском бизнесе.

О чем говорили эксперты? О том, что, судя по опыту более развитых европейского и американского рынков, российский рынок и дальше будет сжиматься. Не только по причинам сложной экономической ситуации в нашей стране, но и потому, что модель рынка меняется. Из трендов будущего, которые просматриваются сегодня: молодежь уже предпочитает не владеть автомобилями, а пользоваться ими; благодаря развитию современных технологий дети и пожилое поколение, возможно, скоро будут пользоваться автономным вождением.

Это одна сторона вопроса, которая будет способствовать трансформации дилерского бизнеса. Вместе с тем, понадобится искать новые источники доходности. При этом каршеринговый сервис и сервисы наподобие BlaBlaCar получат дальнейшее развитие. Машины будут чаще эксплуатироваться, а значит и чаще ремонтироваться – и это другая сторона вопроса.

Заменят ли онлайн-технологии в продаже автомобилей оффлайн? Эксперты считают, что у каждого бизнеса будет своя доля оффлайн и онлайн. А судя по ряду закрывшихся проектов (типа Carmart и Wroom) вопрос доли онлайн упирается в стоимость привлечения потребителя. Всегда находятся клиенты, которые предпочитают новый автомобиль «потрогать», прежде чем определиться с покупкой.

В завершение дискуссии директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков предложил экспертам в двух словах поделиться своей формулой успеха в бизнесе. Ответы получились следующие:

- «Уметь меняться и уметь считать» (Денис Долматов);

- «Гибкость. Продукт. Команда» (Александр Эрнезакс);

- «Чем больше неудач – тем больше шансов на успех» (Артем Бобцов);

- «Надо экономить минуты и клиентов, и сотрудников» (Александр Усольцев);

- «Подвергать сомнению свою теорию, в которую свято верил» (Иван Мишанин).