Условия для докладчиков

конференция | программа | докладчики | регистрация | партнёрство | отзывы

Приглашаем выступить с докладами,

принять участие в Конкурсе-рейтинге инструментов и решений по интернет-маркетингу

В V ежегодной конференции «Цифровой маркетинг на автомобильном рынке 2016».

Заявку на участие можно направить на ash@autostat.ru в письме в свободной форме или оставить на этой странице. Заявка должна содержать: имя, фамилию спикера, место работы, должность, тему выступления, тезисы в 3-10 предложениях, электронный адрес, телефон.

В случае, если Вы ставите целью своего выступления продвижение бренда, товара или услуги, то Вы можете стать спонсором соответствующей своей теме сессии.