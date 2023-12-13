Kaiyi в 2024 году привезет в Россию новый кроссовер

Компания Kaiyi в 2024 году планирует представить на российском рынке новый кроссовер. Об этом порталу «АвтоВзгляд» заявил руководитель департамента развития модельного ряда Kaiyi в РФ Иван Бычков, при этом названия модели не раскрыл. По его словам, новинка встанет между кроссоверами Х3 и Х7. Кроме того, в следующем году до нашей страны доберется рестайлинговая «трешка», которая была представлена в Китае этой осенью.

Напомним, продажи автомобилей бренда Kaiyi на российском рынке стартовали в марте 2023 года. В настоящее время модельный ряд Kaiyi в нашей стране включает седан E5, кроссоверы Kaiyi Х3 и X3 Pro, а в январе 2024-го в продажу поступит среднеразмерный кроссовер X7 Kunlun. Все модели Kaiyi для российского рынка выпускаются на заводе «Автотор» в Калининграде.

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