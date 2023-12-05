Livan представит в России две новых модели в 2024 году

Китайский автопроизводитель Livan в 2024 году представит на российском рынке две новых модели. Как рассказал в интервью «Газете.Ru» генеральный директор «Ливэн Моторс Рус» Се Цзяо, это будут кроссоверы, причем один с ДВС, а второй – электрический. Названия новинок при этом он не раскрыл. На рынке в Китае в модельную линейку Livan входят электрические минивэн 80v Pro, седан 60s Pro, купе-кроссовер Livan 7 и кроссовер Livan 9.

Напомним, китайская марка Livan вышла на российский рынок в июне 2023 года и на сегодняшний день предлагает в нашей стране три модели: кроссоверы X3 Pro и X6 Pro, а также седан S6 Pro. С текущей модельной линейкой Livan рассчитывает продавать в России от 32 до 40 тыс. автомобилей и занять долю рынка в 4 – 5%.

Кроме того, глава «Ливэн Моторс Рус» заявил, что компания ведет переговоры о контрактной сборке автомобилей в России. По его словам, наиболее востребованными моделями для сборки в России в Livan считают седаны, которые актуальны у корпоративных клиентов, и кроссоверы С-класса.

Фото: Livan