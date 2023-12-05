Премиальный кроссовер Hongqi HS7 появился в продаже по цене от 7 млн рублей

Российские дилеры Hongqi начали продажи премиального полноразмерного кроссовера Hongqi HS7. Новинка доступна в максимальной комплектации Executive, в пяти- или семиместном исполнении, по цене от 6 млн 990 тыс. рублей и 7 млн 090 рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Полноразмерный кроссовер Hongqi HS7 имеет следующие габариты: 5 035 мм в длину, 1 989 мм в ширину и 1 756 мм в высоту при колесной базе 3 008 мм. Под капотом автомобиля установлен 3-литровый бензиновый двигатель V6 с механическим наддувом и системой непосредственного впрыска топлива, который развивает мощность 337 л.с. и 445 Нм крутящего момента. Мотор работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с возможностью ручного переключения, в том числе и при помощи подрулевых лепестков. Интеллектуальная система полного привода BorgWarner перераспределяет крутящий момент между всеми колесами в зависимости от дорожных условий. Пневматическая подвеска с электронной регулировкой жесткости амортизаторов в реальном времени позволяет изменять дорожный просвет кроссовера в диапазоне от 188 до 248 мм.