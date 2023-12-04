Кроссовер SWM G01F появился у российских дилеров

Новый кроссовер SWM G01F начал поступать российским дилерам. к дилерам в России. Стоимость новинки составляет от 2 млн 604 тыс. рублей без учета спецпредложений, пишет «Российская газета».

Кроссовер SWM G01F представляет собой более спортивную и технологичную версию SWM G01. В первую очередь это отражено в дизайне: спортивный передний и задний бампер с интегрированным диффузором, дополнительный задний спойлер, два патрубка выхлопной системы подчеркивают динамичный характер автомобиля. SWM G01F отличается и увеличенными габаритами: по длине (она составляет 4670 мм) и высоте (1740 мм).

Модель также предлагает более широкий набор технологичных опций, которые доступны уже в базовой версии. Среди них – беспроводная зарядка, электропривод двери багажника, электрорегулировка сиденья водителя по 6 направлениям, встроенный видеорегистратор, система камер кругового обзора, передние датчики парковки, ионизатор воздуха, продвинутая аудиосистема с 9 динамиками и сабвуфером. Автомобиль получил дополнительные системы активной и пассивной безопасности: Систему контроля слепых зон (BSD), Систему контроля полосы движения (LDW), Систему предотвращения фронтального столкновения (FCW), а также шторки безопасности для пассажиров первого и второго ряда. Продвинутые версии кроссовера имеют больше опций «зимнего пакета» и кожаную отделку рулевого колеса.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», китайский бренд SWM откроет 25 новых дилерских центров, в которых до конца года начнутся продажи кроссоверов SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro. Производство всех моделей осуществляется на заводе «Автотор» в Калининграде.

Фото: SWM