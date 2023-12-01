АВТОВАЗ начнет серийное производство LADA Iskra в начале 2025 года

АВТОВАЗ уточнил сроки запуска серийного производства автомобилей нового семейства LADA Iskra на заводе в Тольятти. Как сообщил агентству «Прайм» президент компании Максим Соколов, выпуск новинки начнется в самом начале 2025 года. Изначально старт производства LADA Iskra АВТОВАЗ планировал на конец 2024 года. По словам главы АВТОВАЗа, это будет самый массовый, самый доступный российский легковой автомобиль на высокотехнологической платформе.

Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Новое семейство будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году.

Фото: АВТОВАЗ