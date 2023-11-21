КАМАЗ выпустил первый обновленный самосвал К5

КАМАЗ начал производство импортозамещенных самосвалов поколения К5. Напомним, выпуск этих большегрузов был налажен в сентябре 2020 года, однако был приостановлен на год, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

«С самого начала эта модель отличалась высокой степенью локализации, поэтому сборка обновленного варианта затруднений не вызвала, – отмечает начальник отдела анализа эффективности сборочных производств Владимир Арасланов. – На кабину 6595 новыми производителями поставлены педальный корпус, зеркала, ветровое стекло. На шасси стало больше узлов, которым не страшны санкции».

Коробка передач самосвала оснащена локализованными компонентами, заменены топливная аппаратура и пневматические тормозные автоматы, электрогидроусилитель руля.

«На трёхосник КАМАЗ-6595 установлен более мощный двигатель Р6 в 460 л.с. Пятилистовая рессора на передней подвеске обеспечит более высокую нагрузку на переднюю ось, объем топливного бака увеличен до 500 л, до 20 тонн вырос объем кузова», – констатирует главный специалист по перспективным автомобилям Артём Осипов. – Кроме того, модель отличается массивным трехсекционным бампером из штампованной стали спереди и усиленным брусом безопасности сзади, металлической сеткой, защищающей фары и радиатор автомобиля от попадания камней».

Напомним, в феврале 2023-го КАМАЗ начал производство магистральных тягачей КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран. В новой версии грузовика улучшены технические характеристики. Автомобиль укомплектован доработанными системами охлаждения, нейтрализации, электрооборудования, бортовой информационной системой, подвеской кабины и всего большегруза. На новом автомобиле К5 заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система, другие узлы. Кроме того, у обновленной модели улучшена плавность хода, снижен расход топлива. Также предусмотрен дополнительный шумоизолирующий слой на дверях кабины – он обеспечит более комфортные условия для водителя.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2023 года КАМАЗ выпустил более 3 тыс. грузовых автомобилей пятого поколения – тягачей КАМАЗ-54901, что в 2,5 раза превышает объем их производства за аналогичный период прошлого года. Таким образом, производство флагманских тягачей КАМАЗ-54901 продолжает набирать обороты: если сравнивать результаты только за сентябрь месяц к месяцу, то выпуск новых грузовиков К5 увеличился в четыре раза – со 150 до 600 единиц. В последний месяц перед введением западных экономических санкций в отношении России – то есть в феврале прошлого года – компания выпустила на рынок 407 грузовиков КАМАЗ-54901.



Фото: КАМАЗ