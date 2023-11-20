Новый Haval F7 представлен российским дилерам

Компания Haval провела закрытую презентацию для дилеров кроссовера F7 нового поколения. Об этом свидетельствуют фотографии с мероприятия, опубликованные Клубом владельцев Haval. По информации источников, второе поколение F7 поступит в продажу летом 2024 года.

Как пишет портал «Китайские автомобили», в рамках закрытой презентации для дилеров под названием F7 был представлен «исконно китайский» Haval Monster (Shenshou), который дебютировал на рынке КНР в конце 2021 года. Модель построена на знакомой россиянам по Haval Jolion, Dargo и Ora 03 платформе L.E.M.O.N. Автомобиль имеет следующие габариты: 4780 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1675 мм в высоту при колесной базе 2800 мм. Таким образом, он на 89 мм длиннее, 24 мм шире и 15 мм ниже, чем актуальный F7. Такой автомобиль не умещается в сегменте компактных SUV – это среднеразмерный кроссовер, конкурирующий с Geely Monjaro на китайском рынке. Это означает, что и цена F7 нового поколения в России может быть заметно выше, чем у актуальной модели. В Китае стоимость Haval Monster составляет 130 – 167 тыс. юаней (1,6 – 2,06 млн рублей по текущему курсу), что примерно соответствует ценнику на Haval Dargo.

Моторная гамма Haval Monster включает три варианта силовых установок. Две из них – бензиновые: 1,5-литровый двигатель мощностью 184 л.с. и 2-литровый мотор на 224 л.с. Роль трансмиссии в обоих случаях выполняет 7-ступенчатый «робот». Полный привод доступен только для модификации с 2-литровым силовым агрегатом. Также для модели доступна гибридная версия с 1,5-литровым мотором.

Фото: Telegram-канал Клуба владельцев Haval