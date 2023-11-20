Обновленный EXEED VX поступит в продажу в декабре

Премиальная марка EXEED в декабре представит на российском рынке обновленный кроссовер VX. Об этом порталу Autonews.ru сообщил представитель компании EXEED Cars Rus. По данным источников, предварительные цены на новинку будут находиться в диапазоне 6,9 – 7,5 млн рублей. Таким образом, она может оказаться более чем на 1,5 миллиона дороже дорестайлингового VX.

Главное техническое новшество обновленной модели – 8-ступенчатый «автомат» японской фирмы Aisin. Дорейстайлинговый кроссовер в настояшее время предлагается с роботизированной коробкой передач 7DCT 300 с двумя сцеплениями. Также машина получит полный привод с муфтой BorgWarner.

Серьезные изменения ожидаются в салоне рестайлингового VX. Так, машину оборудуют шестью посадочными местами, огромным дисплеем на всю приборную панель, небольшим джойстиком вместо традиционного рычага переключения коробки передач, новыми дверными картами, а также специальной камерой для распознавания водителя.

Что касается внешнего вида, то кроссовер получит новую решетку радиатора с хромированными горизонтальными ламелями и другие бамперы.

Текущее поколение EXEED VX продается в России по цене от 5,3 млн рублей. Купить машину можно с 2-литровым бензиновым двигателем TGDI мощностью 249 л.с. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 8,5 сек., а максимальная скорость составляет 195 км/ч.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», премиальная марка EXEED в 2024 году планирует вывести на рынок России пять новинок. Так, в начале 2024 года в продаже у российских дилеров должен появиться полностью электрический седан Exlantix ES, а к концу года до нашей страны доберется полноразмерный электрокроссовер Exlantix ET. Среди новинок EXEED для российского рынка также значатся гибридная версия кросс-купе RX PHEV, которая ожидается в первом квартале 2024 года, а также обновленные модели LX и TXL.

По итогам деcяти месяцев 2023 года в России было продано 34078 автомобилей EXEED, что в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью EXEED на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер LX, на котором остановил свой выбор 13311 покупателей (рост в 6,4 раза).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: EXEED