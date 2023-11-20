Great Wall представил рамный внедорожник TANK 700

Китайский автоконцерн Great Wall представил на автосалоне в китайском городе Гуанчжоу новый внедорожник TANK 700.

Как пишет портал Autonews.ru, длина модели составляет 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Новинка получила большие светодиодные фары, угловатые воздухозаборники, широкие колесные арки, рельефный капот, спойлер, диффузор и распашную дверь багажника, на которой установлено запасное колесо. Салон автомобиля отличают огромный сенсорный дисплей мультимедийной системы и многофункциональный руль.

Базовая версия внедорожника получила бензиновый мотор V6 мощностью 360 л.с. Также TANK 700 доступен с гибридной силовой установкой: такой автомобиль оснащен 3-литровым бензиновым мотором и электродвигателем. Суммарная мощность машины составляет 517 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Стоимость TANK 700 Hi4-T составляет 700 тыс. юаней (8,6 млн рублей по текущему курсу).

На российский рынок марка TANK вышла в марте 2023 года. На сегодняшний день модельный ряд TANK в нашей стране представлен внедорожниками TANK 300 и TANK 500.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Армор Групп», разработчик и производитель бронированной техники, представила бронированную версию рамного внедорожника TANK 500. Автомобиль получил противоминную защиту, защиту от стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Мелкосерийное производство спецавтомобиля налажено на мощностях «Армор Групп» в Нижнем Новгороде.

Фото: carnewschina.com