Кроссовер Livan X6 Pro поступил в продажу в России

По своим габаритам Livan X6 Pro относится к сегменту «С» и имеет следующие размеры: 4 535 мм в длину, 1 845 мм в ширину и 1 725 мм в высоту при колесной базе 2 683 мм. В передней части кроссовера обращают на себя внимание массивный капот, большая решетка радиатора в форме «крыла бабочки», светодиодная оптика, а также характерный передний бампер с изгибами, напоминающими бумеранг. При взгляде на автомобиль в профиль его атлетичный стиль подчеркивают большие 18-дюймовые алюминиевые диски со спицами, напоминающими лезвие ножа, зеркала с повторителями сигнала поворота и алюминиевые рейлинги на крыше. Сзади дополнительные акценты создают светодиодные фонари, фирменная полоса, проходящая по всей ширине кузова, массивный бампер с интегрированным диффузором и двумя патрубками выхлопных труб, а также спойлер с интегрированным дополнительным стоп-сигналом.

Российские дилеры Livan начали продажи нового кроссовера Livan X6 Pro. Новинка доступна в трех комплектациях по цене от 2 млн 629 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В салоне Livan X6 Pro образ прогрессивного кроссовера усиливается за счет D-образного рулевого колеса, ориентированной на водителя передней панели, спортивных сидений и высококачественных материалов отделки. Мультифункциональный руль с отделкой эко-кожей отличается удобным хватом и позволяет управлять аудиосистемой, бортовым компьютером и круиз-контролем, не отвлекаясь от дороги.

В России кроссовер Livan X6 Pro на начальном этапе предлагается с бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями DCT.

Фото: Livan