Рассекречен дизайн Renault Duster нового поколения

В Интернете появились изображения внедорожника Renault Duster нового поколения, премьера которого состоится в Португалии 29 ноября, где автомобиль будет представлен под брендом Dacia.

Как пишет портал Motor.ru, Duster третьей генерации построен в соответствии с новой дизайнерской концепцией Dacia, которую впервые продемонстрировал концепт-кар Bigster. Согласно патентным изображениям, у него Y-образные задние фонари, новое оформление багажной двери с выштамповкой, черные декоративные накладки за передними арками с прорезями и узкая радиаторная решетка с интегрированной оптикой в виде все той же Y. Еще одно новшество – ручки задних дверей отныне расположены на стойках. Помимо всего перечисленного, у кроссовера высокая линия капота, оквадраченные колесные арки, а крышу венчает аккуратный спойлер.

В основу нового Duster легла модульная платформа CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По габаритам он превзойдет предшественника, но все же будет компактнее трехрядного Bigster, длина которого – 4,6 м. Для модели заявлены дисковые тормоза на всех колесах, просторный салон и мощная топовая версия.

По предварительным данным, базовым для нового Duster выступит 1-литровый турбомотор мощностью 120 л.с. Следующей в иерархии будет 140-сильная гибридная установка с 1,2-литровым бензиновым ДВС – она придет на смену дизельным агрегатам. Наконец, самому мощному и дорогому Duster прочат 170-сильным турбодвигатель объемом 1,3 л.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Группа Renault раскрыла план развития за пределами Европы до 2027 года. Сегодня главные внешние рынки для марки Renault – это Бразилия, Турция, Индия, Южная Корея и Колумбия, в укрепление позиций здесь и в ряде других развивающихся стран Renault Group намерена инвестировать 3 млрд евро и представить восемь новых моделей в течение ближайших четырех лет. Цель – удвоить к 2027 году чистую выручку на единицу продукции.

Среди перспективных моделей – субкомпактный кроссовер Renault Kardian для Латинской Америки и Африки. Особняком стоят новинки Renault для Южной Кореи – здесь французская марка обещает престижные модели классов D и E, в основу которых ляжет модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная компанией Volvo Cars еще в прошлом десятилетии. Новинки Renault для Южной Кореи будут гибридными, в том числе полноприводными, первая модель дебютирует в следующем году.

Кроме того, недавно был представлен концептуальный пикап Renault Niagara, чья серийная версия, скорее всего, придет на смену бразильскому пикапу Renault Oroch, сделанному на базе «первого» Duster. Несложно догадаться, что Renault Niagara – это прямой родственник европейского Dacia Duster следующего поколения и более крупного кроссовера Dacia Bigster, у них тоже будет гибридный полный привод.

Фото: Motor1.com