MINI представил «заряженный» кроссовер Countryman JCW

Премиальный бренд MINI представил «заряженный» кроссовер Countryman John Cooper Works. В отличие от показанного ранее стандартного Countryman на электротяге, высокопроизводительная версия кроссовера сохранила двигатель внутреннего сгорания, пишет «Газета.Ru».

Под капотом Countryman JCW установлен 2-литровый турбомотор мощностью 300 л.с., автомобиль оснащен полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает у кроссовера 5,4 секунды, а его максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч.

MINI Countryman JCW получил систему автономного вождения второго уровня, позволяющую водителю убирать руки с руля на скоростях до 60 км/ч. На экране медиасистемы водитель может выбрать один из режимов MINI Experience, создающих атмосферу вождения за счет транслируемых через динамики фоновых звуков. Кроссовер оснащается легкосплавными дисками диаметром 19 или 20 дюймов и усиленными тормозами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», автомобили MINI лишатся механических коробок передач. По словам главы бренда MINI Стефани Вурст, решение о прекращении производства версий с механическими трансмиссиями было принято с сожалением, но является неизбежным. В будущем марка намерена сосредоточиться на выпуске электромобилей, однако глава бренда MINI не стала прямо говорить о том, что двигатели внутреннего сгорания применяться больше не будут. Последней моделью MINI с механической коробкой передач стала представленная в августе версия John Cooper Works Bulldog Racing Edition. Это спортивный автомобиль с 2-литровым мотором мощностью 231 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Он относится к теперь уже предыдущему поколению хетчбэков MINI.

Фото: MINI