Седан Geely Emgrand поступил в продажу в России

Российские дилеры Geely начали продажи седана С-класса Geely Emgrand. Новинка предлагается в четырех комплектациях – Standard, Comfort, Luxury и Flagship – по цене от 1 млн 999 тыс. 990 рублей до 2 млн 279 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба китайской марки. Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый атмосферный двигатель, сочетающийся с классической 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором либо с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

«Основными конкурентами Geely Emgrand станут Kaiyi E5, BAIC U5 Plus, Changan Alsvin и OMODA S5. Начальная версия Emgrand стоит заметно меньше, чем седаны Kaiyi, BAIC и OMODA. А преимущества в сравнении с Alsvin – больший спектр комплектаций и традиционный гидротрансформатор вместо робота. Другим сильным конкурентом Geely Emgrand станет LADA Vesta NG. Тем не менее, седан Geely может отнять клиентов у перечисленных моделей за счёт широкого ценового диапазона, большого выбора комплектаций и адаптированной под российский рынок трансмиссии», – комментирует руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев.

Фото: Geely