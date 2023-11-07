Минивэн FAW Bestune M9 добрался до России

На российском авторынке появился минивэн FAW Bestune M9, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 5 млн 950 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлена «турбочетверка» объемом 2,0 л мощностью 252 л.с., которой помогает 48-вольтовый стартер-генератор. Коробка передач – 8-ступенчатый «автомат». Привод – передний. Разгон до первой «сотни» занимает 8,9 сек.

Минивэн FAW Bestune M9 имеет следующие габариты: 5280 мм в длину, 2005 мм в ширину и 1945 мм в высоту при колесной базе 3200 мм. Модель имеет семиместный салон с двумя раздельными креслами на втором ряду и трехместной галеркой.

Интерьер FAW Bestune M9 получил два раздельных экрана. Панель приборов оказалась относительно компактной: ее диагональ – только 7 дюймов, но центральный дисплей при диагонали 12,3 дюйма заметно крупнее.

В оснащение минивэна, помимо прочего, входят климат-контроль, навигационная система, кожаный салон, светодиодные фары, центральный замок, электропривод стекол, электропривод зеркал, круиз-контроль, датчик дождя, парктроник, видеокамера, панорамная крыша, литые диски R17.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд FAW в России официально включает кроссоверы Bestune T55 и Bestune T77, полноразмерный внедорожник Bestune T99, а также лифтбек Bestune B70.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2024 году китайский автопроизводитель FAW намерен представить на российском рынке три новые модели, подробная информация о которых будет представлена позже. По словам директора по продажам и техническому обслуживанию «ФАВ-Восточная Европа» Сергея Ворновского, компания планирует и дальше развиваться в сегментах кроссоверов и седанов, которые являются самыми перспективными на авторынке РФ.

Фото: FAW