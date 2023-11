Внедорожник BAIC BJ60 доберется до России в первом квартале 2024 года

Китайская компания BAIC начнет продажи в России нового рамного внедорожника BJ60 в первом квартале 2024 года. Об этом порталу Autonews.ru сообщил официальный представитель «БАИК Рус», добавив, что цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж. На российском рынке BAIC BJ60 станет заменой Kia Mohave и Toyota Land Cruiser Prado. Среди основных конкурентов внедорожника – TANK 500, а также Haval H9.

BAIC BJ60 оборудован необычной решеткой радиатора с вертикальными ламелями и светящимися U-образными секциями. Также машину укомплектовали светодиодной оптикой, 20-дюймовыми колесными дисками, панорамной крышей, рельефным капотом и рейлингами на крыше.

На китайском рынке Beijing BJ60 предлагается в вариантах с двумя или тремя рядами сидений. В салоне внедорожника установлены цифровая приборная панель, проекционный дисплей и 12,8-дюймовый дисплей медиасистемы.

В Китае модель доступна как с бензиновым двигателем, так и легкой гибридной установкой со стартером-генератором. Однако в России, по всей видимости, будет представлена базовая версия с 2-литровым турбомотором мощностью 266 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Также не так давно машина получила новый 2-литровый дизельный мотор мощностью 163 л.с. в связке с 8-ступенчатым «автоматом». Не исключено, что такая модификация автомобиля доберется и до российского рынка.

Напомним, продажи автомобилей бренда BAIC стартовали на российском рынке в апреле 2023 года. На сегодняшний день модельный ряд BAIC в наей стране включает седан U5 plus, кроссоверы X35, X55 и X7, а также рамный внедорожник BJ40 Plus. В дальнейшем российскую линейку BAIC должны пополнить полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 plus. Все модели BAIC для российского рынка выпускаются на заводе «Автотор» в Калининграде.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», «Автотор» совместно с компанией «Газпром газомоторные системы» в рамках XII Петербургского международного газового форума представили версию седана BAIC U5 plus с газобаллонным оборудованием, выпущенную в режиме пилотного производства. На «Автоторе» выпущена пилотная партия битопливных автомобилей в 20 единиц. В настоящее время идет процесс сертификации процесса производства.

Фото: BAIC