АВТОВАЗ назвал сроки выхода новых моделей LADA

АВТОВАЗ может начать производство седана бизнес-класса LADA Aura в сентябре 2024 года. Об этом агентству «ТАСС» сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак, добавив, что еще одной новинкой LADA в будущем году станет электромобиль e-Largus. Кроме того, по его словам, в начале 2025 года АВТОВАЗ представит новую модель LADA Iskra, которая будет самым доступным автомобилем на рынке, а к концу 2025-го планируется выпустить городской кроссовер LADA B+ Cross на платформе Vesta.

Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Новое семейство, которое получит название LADA Iskra, будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году.

Фото: АВТОВАЗ